Gezer Ayakkabı\'nın 25\'inci geleneksel iftar buluşması gerçekleştirildi

Türk ayakkabı sektörünün köklü markalarından Gezer Ayakkabı'nın Ramazan aylarında geleneksel olarak düzenlediği iftar programının 25'incisi İstanbul'da gerçekleştirildi. İş, siyaset ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği programda birlik, dayanışma, toplumsal sorumluluk ve sürdürülebilir üretim mesajları verildi.

Gezer Ayakkabı'nın her yıl Ramazan ayında düzenlediği geleneksel iftar buluşmasının 25'incisi, 4 Mart'ta İstanbul Avcılar'daki İBB Avcılar Deniz Köşk Davet Salonu'nda gerçekleştirildi. Gezer Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Özalp ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen programa yaklaşık 700 davetli katıldı.

Programda iş dünyası, siyaset ve sektör temsilcileri Ramazan ayının manevi atmosferinde aynı sofrada buluştu. İftar programına TBMM eski üyesi Metin Külünk, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sektör temsilcileri, iş insanları ve Gezer Ayakkabı çalışanları katıldı.

Programda konuşan Gezer Ayakkabı Genel Müdürü Osman Özalp, konuşmasına Bakara Suresi'nin 185'inci ayetini okuyarak başladı ve davetlileri "Esselamu aleykum" diyerek selamladı. Geleneksel iftar buluşmalarının 25 yıldır kesintisiz şekilde devam ettiğini belirten Özalp, bu buluşmaların Gezer Ayakkabı'nın kurumsal kültürünün önemli bir parçası haline geldiğini ifade etti.

25 yıldır aynı geleneğin sürdürülmesinin güçlü bir güven ve aidiyet duygusunun göstergesi olduğunu belirten Özalp, markanın 1968 yılından bu yana büyüyen bir aile olduğunu söyledi. İstanbul ve Bolu'daki üretim tesislerinde yaklaşık 1.500 kişinin istihdam edildiğini kaydeden Özalp, çalışanlar, iş ortakları ve paydaşlarla birlikte büyük bir aile olduklarını dile getirdi.

Konuşmasında Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) "Mü'minin mü'mine karşı durumu, parçaları birbirini destekleyen bir bina gibidir" hadis-i şerifini hatırlatan Özalp, birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Dünya gündemindeki gelişmelere de değinen Özalp, Gazze ve Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade ederek, mazlum coğrafyalarda yaşanan acıların unutulmadığını söyledi. Özalp, adaletin ve vicdanın olmadığı bir dünyada gerçek başarının mümkün olmayacağını belirterek, şirket olarak her zaman mazlumların yanında olduklarını ifade etti.

Konuşmasında çevre yatırımlarına da değinen Özalp, şirketin sürdürülebilir üretim konusunda önemli adımlar attığını belirtti. Fabrikaların çatılarına kurulan güneş enerjisi panelleri sayesinde enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 75'inin güneşten karşılanmaya başlandığını ifade eden Özalp, bu yatırım sayesinde karbon salımının önemli ölçüde azaltıldığını söyledi. Özalp, söz konusu yatırımın her yıl yaklaşık 100 bin ağacın doğaya kazandırılmasına eşdeğer bir çevresel katkı sağladığını belirtti.

Gezer Ayakkabı'nın "Sıfır Atık Belgesi"ne sahip olduğunu da ifade eden Özalp, çevreye duyarlı üretim anlayışıyla sektörde örnek olmaya devam ettiklerini söyledi.

Firmanın üretim ve ihracat hedeflerine ilişkin de bilgi veren Özalp, şirketin yıllık 100 milyon çift üretim kapasitesine sahip olduğunu ve ürünlerinin bugün 50'den fazla ülkeye ihraç edildiğini belirtti. İhracat ağını kısa süre içerisinde 60 ülkeye çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Özalp, Amerika'dan Afrika'nın en uç noktalarına kadar uzanan yeni pazarlarda büyümeyi planladıklarını ifade etti. Özalp, 60 yıllık tecrübeyi ileri teknoloji ve çevre hassasiyetiyle birleştirerek küresel pazarda güçlü bir marka olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Deniz manzarası eşliğinde gerçekleşen iftar programı, farklı birimlerden çalışanların, sektör temsilcilerinin ve davetlilerin bir araya gelmesine ve kaynaşmasına da vesile oldu. Program boyunca davetliler sohbet etme ve hatıra fotoğrafı çektirme imkanı buldu.

Programın sonunda yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Osman Özalp, geleneksel iftar buluşmasının gelecek yıllarda da devam edeceğini belirterek organizasyona katılan tüm davetlilere teşekkür etti. Özalp ayrıca, gelecek yıl düzenlenecek 26'ncı geleneksel iftar programında yeniden bir araya gelmeyi temenni ettiklerini ifade etti. - İSTANBUL