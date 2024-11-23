Global Atomic Quiz 2024'e 25 Bin Katılımcı - Son Dakika
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Ekonomi

Global Atomic Quiz 2024'e 25 Bin Katılımcı

Rosatom'un düzenlediği bilgi yarışmasına 100 ülkeden 25 bin kişi katıldı; Türkiye üçüncü sırada.

23.11.2024 14:49
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un "10 Kasım Dünya Bilim Günü" kutlamaları kapsamındaki uluslararası etkinliği "Global Atomic Quiz 2024" bilgi yarışmasına 100 ülkeden yaklaşık 25 bin kişi katıldı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin "10 Kasım Dünya Bilim Günü"nde bu yıl 5'inci kez düzenlediği nükleer teknolojilerin insan yaşamının çeşitli alanlarında nasıl kullanıldığını ortaya koyan bilgi yarışması "Global Atomic Quiz" rekor sayıda ülkenin ve yarışmacının katılımıyla gerçekleşti.

Geçen yıl 60'tan fazla ülkeden yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yarışmaya bu yıl 100 ülkeden 25 bin kişi katıldı.

Çevrimiçi ve çevrimdışı formatlarda gerçekleştirilen yarışmada Türkiye, yaklaşık 3 bin kişiyle katılımcı sayısı bakımından üçüncü sırada yer aldı.

Dünyanın dört bir yanındaki nükleer bilgi merkezleri, okullar ve üniversitelerde gerçekleştirilen "Global Atomic Quiz"e Türkiye'de ise Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında 150'den fazla öğrenci katılım sağladı.

Katılımcıların nükleer enerji hakkındaki bilgilerini test etmesinin yanı sıra barışçıl atomun insan yaşamındaki çeşitli uygulamaları hakkında yeni bir şeyler öğrenmesine de olanak tanıyan yarışmada bu yıl farklı zorluk ve kategorilerde 25 soru soruldu. Yarışmanın 5'inci yıldönümü dolayısıyla bu yıl sorular da nükleer endüstrinin temel başarılarını temsil eden 5 tematik alana ayrıldı. Bunlar "Enerji ve Çevre", "Gıda ve Tarım", "Nükleer Bilim", "Sanayi ve Ulaşım" ve "Sağlık" oldu.

Global Atomic Quiz'de ilk 100'e girenler uzay gemilerinden yüksek teknolojili tarıma kadar nükleer teknolojilerin nerelerde kullanıldığını anlatan özel 3 boyutlu bir yapbozun sahibi olacak. Söz konusu 100 kişi içinden rastgele seçilecek 3 kişi ise Rusya gezisi kazanacak.

Hacettepe Üniversitesi'ndeki bilgi yarışmasının kazananlarına da hatıra ödülleri takdim edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Global Atomic Quiz 2024'e 25 Bin Katılımcı - Son Dakika

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