Göçerler 15-20 bin lira maaşla çoban bulamıyor - Son Dakika

Göçerler 15-20 bin lira maaşla çoban bulamıyor

Son Güncelleme: 28.08.2023 10:48

Adana'nın Feke ilçesinde binlerce koyun ve keçiye bakan göçerlerin sonbahar dönüş yolculuğu başlarken, göçerler 15-20 bin lira maaşla çoban bulamadığını belirtti.

Adana'nın Feke ilçesinde 1700 rakımda hayvancılık yapan göçerler sonbahar hazırlıklarına başladı. Zorlu bir mesai sürdüren göçerler mesleğin son temsilcileri olma yolunda ilerlediklerini ifade ederek 15-20 bin lira maaşla çoban bulamadıklarını ve üretimin sürmesi gerektiğine değindi.

15-20 bin lira maaşla çoban bulamıyorlar

"BU DAĞLARIN SON TEMSİLCİSİYİZ"

Göçer İsmail Özcan her yıl mayıs ayında hayvanları ile birlikte 15 günlük göç yolculuğu yaparak yaylaya çıktıklarını sonbaharda ise dönüşe geçtiklerini anlatarak, "Bu dağların son temsilcisiyiz" dedi.

15-20 bin lira maaşla çoban bulamıyorlar

"HAYVANCILIK ŞARTLARI ZOR"

Mesleğin gün geçtikçe tükendiğini ve son göçer temsilcileri olduğunu ifade eden Özcan, "Bu işi bizden sonra yapacak yok. Bittik bitiyoruz. Yaklaşık 500 küçükbaş hayvanım var. Kozan sıcağından hayvanlarımızı buraya getiriyoruz ve 1700 rakımda Toroslarda üretmeye devam ediyoruz. Toroslarda ateşi yakan son göçeriz. Dağlarda 5 bin koyun vardı şimdi bin koyun var. 10 çadırdık, 2 çadıra düştük. Asgari ücrete, günlük yevmiye ile gidip çalışıyorlar ama gelip 15-20 bin TL maaşla çobanlık yapacak kimse bulamıyorum. Zamanda yok adamda yok. Akşam koyun yayarız sabah 8'de geri geliriz. Dağlarda yatarız hayvancılık şartları zor. Kurt gelmesin diye sabaha kadar ışık tutarız. Zorlu bir mesai " dedi.

15-20 bin lira maaşla çoban bulamıyorlar

Hayvancılık yapan Hatice Özcan ise severek bu işi yaptıklarını belirterek, "Hayvanlarımızın yemeklerini hazırlıyoruz sütten peynir yoğurt yapıyoruz. Kendi ürünlerimizi ekiyoruz "diyerek zorlu mesaisini aktardı.

15-20 bin lira maaşla çoban bulamıyorlar

BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET ETTİ

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan göçerlerin zorlu mesaine ortak olarak 1700 rakımda Özcan ailesini ziyaret etti. Özgan üretimin önemine dikkat çekerek göçerlerin doğal ortamda ürettikleri süt ürünleri ve hayvancılığın ülke ekonomisine destek olmada önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Kaynak: İHA

Kozan, Adana, Feke, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Göçerler 15-20 bin lira maaşla çoban bulamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göçerler 15-20 bin lira maaşla çoban bulamıyor - Son Dakika
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