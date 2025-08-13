Gönen\'de Koçbayır Göleti İncelemesi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapımı devam eden Koçbayır Göleti'nde incelemelerde bulunuldu. Yapımı tamamlandığında 1 milyon 434 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak gölet ile 3 bin 480 dekar tarım arazisinin sulanması planlanıyor.

DSİ 25. Bölge Müdürü Olcay Çubukcu, Gönen- Biga ve Manyas Projeleri İnşaat Kontrol Şube Müdürü Orhan Türkoğlu ile teknik heyet, şantiye sahasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte bölgedeki tarımsal verimliliğin artırılması ve üreticilerin sulama imkanlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. - BALIKESİR