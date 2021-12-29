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"Gözlerimin içine bakın" sorusuna Bakan Nebati'den yine gündem olacak cevap geldi - Son Dakika

"Gözlerimin içine bakın" sorusuna Bakan Nebati'den yine gündem olacak cevap geldi

29.12.2021 23:38

Geçtiğimiz günlerde TRT ekranlarında sunucunun sorduğu bir soru üzerine "Gözlerimin içine bakın. Ne görüyorsunuz?" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye Ahmet Hakan tarafından bu sözlerin nereden çıktığı soruldu. Bunun spontane geliştiğini ifade eden Bakan Nebati, "Gözler, bir aynadır. Ruhun aynasıdır. Gözler her şeyi anlatır. Gözlerden okursunuz mutluluğu." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde TRT ekranlarında yayınlanan bir programda sunucunun "Dövize endeksli TL mevduat sistemine talep nasıl?" sorusuna "Rakamlar çok iyi. Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin Hanım. Ne görüyorsunuz gözlerimde?" yanıtını vermişti. Bu yanıt sosyal medyada gündem olarak günlerce konuşuldu.

O SÖZLERİ SORULDU

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programının sunucusu Ahmet Hakan, bu akşam konuğu olan Bakan Nebati'ye "Gözlerimin içine bakar mısınız" sözlerine yönelik olarak. "Nereden çıktı bu? Spontane mi gelişti?" diye sordu.

"GÖZLER RUHUN AYNASIDIR"

Bakan Nebati ise "Çok spontane. Ben hiçbir görüşmede önceden hazırlık yapmıyorum. Yani tabii ki sorular gelebilir. Şurada dünya kadar hazırlığım var. Ama sohbet halinde götürüyoruz, hiç bakmadım bile. Tekrar söylüyorum. Gözler, bir aynadır. Ruhun aynasıdır. Gözler her şeyi anlatır. Gözlerden okursunuz mutluluğu." diyerek yanıtladı.

"SİZ BENİM ENERJİMİ HİSSETMELİSİNİZ"

TRT yayınında sunucunun rakamlarla ilgili bir soru sorduğunu belirten Bakan Nebati, "Rakamı ben size söyleyeyim de bu rakamları söylemenin ötesinde bir şey var. Siz benim enerjimi görmelisiniz. Hissiyatımı hissetmelisiniz?" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİ RAKAM DEMEK DEĞİLDİR"

Bakan Nebati, Ahmet Hakan'ın "Ben sizin gözlerinizi görüp ne yapacağım? Bana ne anlatabilirsiniz?" sorusuna karşılık olarak ise "Ekonomi rakam demek değildir. Ben bunu rakamlarla kuru kuruya anlatayım, iki saat boyunca beni dinler misiniz? Sıkılırsınız? Benden güven duyabiliyor musun? Bakanından güven duyabiliyor musun?" dedi.

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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Türk Lirası, CNN Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Gözlerimin içine bakın' sorusuna Bakan Nebati'den yine gündem olacak cevap geldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "Gözlerimin içine bakın" sorusuna Bakan Nebati'den yine gündem olacak cevap geldi - Son Dakika
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