Granfondo Bursa Bisiklet Yarışı 26 Mayıs'ta düzenlenecek - Son Dakika
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Ekonomi

Granfondo Bursa Bisiklet Yarışı 26 Mayıs'ta düzenlenecek

Granfondo Bursa Bisiklet Yarışı 26 Mayıs\'ta düzenlenecek

Türkiye Bisiklet Federasyonu himayesinde, Bursa OSB ve BOSİAD'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Granfondo Bursa Bisiklet Yarışı, 26 Mayıs'ta yapılacak. Yarışa amatör bisikletçiler katılacak ve 53 km kısa, 94 km uzun parkurda gerçekleşecek. Yarış güzergahı Bursa OSB'den geçecek ve çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte şehit çocuklarına bisiklet hediye edilecek.

10.05.2024 12:48
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Türkiye Bisiklet Federasyonu himayesinde, Bursa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (BOSİAD) ev sahipliğinde organize edilen Granfondo Bursa Bisiklet Yarışı, 26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Idea Factory organizasyonuyla yapılacak yarışa, Türkiye'nin çeşitli illerinden lisanslı, lisanssız olmak üzere amatör bisikletçiler katılacak.

Bursa OSB'den başlayacak, 53 kilometrelik kısa ve 94 kilometrelik uzun parkur olmak üzere iki güzergahta yapılacak yarışta bisikletçiler; kırsal Hasköy, Çekrice, Dereköy, Mirzaoba, Kaymakoba, Trilye, Göynüklü, Nilüferköy mahallelerinden geçecek.

Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Bursa Organize Sanayi Bölgesi hizmet binasındaki tanıtım toplantısında, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Granfondo'nun Bursa'da gerçekleştirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Cevheroğlu, halkın sporu ve sporcuyu desteklemesini beklediğini, sporcu güvenliği bakımından trafiğe kapatılan yollarla ilgili kamuoyundan anlayış beklediklerini anlattı.

BOSİAD Başkanı Rasim Çağan da sanayici olarak çevre bilincine sahip olmanın şart olduğunu belirterek, yaşanabilir bir dünyanın önemini vurguladı.

Temiz çevreyi öne çıkarmaya ve her türlü etkinliği değerlendirmeye çalıştıklarını kaydeden Çağan, "Bu nedenle de bu organizasyonun içinde yer alıyoruz. İnsanlar, havasının ve suyunun temiz olduğu bir ortamda spor yapmalı. Bu etkinlikleri ne kadar desteklersek kamu nezdinde insanların daha fazla spor yapmasını ve bunu talep etmesini sağlayacağız." dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Osman Tatlıcılar ise yarışla ilgili teknik bilgiler aktardı.

Yarışlar sırasında şehit çocuklarına da bisiklet hediye edileceği bildirildi.

Daha sonra bisiklet forması hediye edilen Vali Yardımcısı Cevheroğlu, bisiklete binerek görüntü verdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Granfondo Bursa Bisiklet Yarışı 26 Mayıs'ta düzenlenecek - Son Dakika

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