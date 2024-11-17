GSO Gaziantep'in yıldızları ödül töreni - Son Dakika
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Ekonomi

GSO Gaziantep'in yıldızları ödül töreni

GSO Gaziantep\'in yıldızları ödül töreni

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreninde Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren 4 SANKO şirketine başarı plaketi takdim edildi.

17.11.2024 13:44  Güncelleme: 13:46
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreninde Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren 4 SANKO şirketine başarı plaketi takdim edildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen törendeki konuşmalarında, Gaziantep ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 büyük ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren GSO üyesi firmalara ödül verildi. GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ödül alan firma temsilcilerine ödülleri protokol üyeleriyle birlikte sundu.

Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasındaki ÇİMKO Çimento'nun ödülünü Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ÇİMKO Çimento CEO'su Dr. Önder Kırca'ya takdim etti. Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasındaki SANKO Enerji'nin ödülü SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yiğitcan Konukoğlu'na, SANKO Tekstil'in ödülü ise SANKO Tekstil Genel Müdürü Gökhan Aydın'a Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından sunuldu. Süper Film Ambalaj'ın ödülünü ise Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Süper Film Ambalaj Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Özer'e takdim etti.

İstanbul Sanayi Odası tarafından, şirketlerin 2023 yılı üretimden net satışlar baz alınarak yapılan araştırmaya göre ÇİMKO Çimento ve Beton 115'inci, SANKO Tekstil İşletmeleri 174'üncü, SANKO Enerji 259'uncu, Süper Film Ambalaj ise 365'inci sırada yer almıştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi GSO Gaziantep'in yıldızları ödül töreni - Son Dakika

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