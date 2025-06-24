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GSO Haziran Meclis Toplantısı Yapıldı

GSO Haziran Meclis Toplantısı Yapıldı
24.06.2025 15:28
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Gaziantep Sanayi Odası, dünya gündemi ve sektörel sorunları değerlendirerek toplantı düzenledi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis ve Meslek Komite Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünya gündemindeki son gelişmeler, sektörel sorunlar, iş dünyasının talep, beklenti ve önerilerinin değerlendirildiği meclis toplantısında, GSO'nun çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, dünya genelinde yaşanan sorunların tüm sektörlerde ticareti olumsuz etkilediğini kaydederek, "Tabii biz ülkemize güvenerek çalışmaya devam edeceğiz. Ümitli olacak ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Daha önce zorlukları nasıl aştıysak bugünün zorluklarını da atlatacağız. Birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edersek, kentimizi ve sanayimizi çok daha güçlü bir geleceğe taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Yara da alsak ülkemizi hak ettiği noktaya birlikte ulaştıracağız. Bunun için de elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, bölgesel ve küresel sorunlara değinerek, "Ukrayna- Rusya savaşından sonra tüm dünyayı tedirgin eden İran- İsrail Savaşı'nda bugün itibarı ile ateşkes ilan edildi. İran tarafından Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına yönelik ihtimaller özellikle ülkemize etkileri gözönünde bulundurulduğunda kaygılara neden oldu. Tek temennimiz gündemde olan ateşkes adımlarının ivedilikle uygulanması ve savaşın son bulmasıdır. Bu coğrafyada yaşıyorsak güçlü olmaktan başka çaremiz yok. Savunma sanayisi ve her alanda, her sektörde en iyisini yaparak sorunları aşacağız. Zor günler geçiriyoruz ama iyi olmak için çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in ekonomik verilerine de değinen Adnan Ünverdi, "Gaziantep'ten mayıs ayında 936 milyon 398 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Yapılan ihracatta tekstil ürünleri yüzde 35,3 ile birinci sırada, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri yüzde 35,3 ile ikinci sırada, kimya ve plastik ürünleri ile yüzde 12,3 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Gaziantep'te iş yeri sayısı 2024 yılı ocak-mart dönemine göre yüzde 5 oranında arttı" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi tarafından, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi'ye Sanayide Kadın Eli Projesindeki başarılarından dolayı plaket takdiminde bulunuldu.

Ahi, yaptığı konuşmada Sanayide Kadın Eli Projesi hakkında bilgiler vererek, "Tamamıyla kadın ustaların yetişmesi ve bu noktada daha etkin istihdam imkanlarının oluşturulması hedefiyle başlatılan projeye biz TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu olarak 2021 yılında katıldık. Biz devraldığımızda 2023'te yüzde 23,6 kadın istihdamı vardı, 2024 yılında yüzde 24,07'ye yükseldi. 2024 yılı Gaziantep ili toplam kadın istihdamı 6 bin 941, bu sayının 1944'ü sanayi ve imalat sektöründe çalışmaktadır. Sanayide Kadın Eli Projesindeki çalışmalarımız ve elde ettiğimiz başarılardan ötürü bizleri plaket takdimi ile onurlandıran, destekleri ile her zaman yanımızda olan GSO Meclis Başkanımız Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanımız Adnan Ünverdi ve tüm Gaziantep Sanayi Odası Ailesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Meclis toplantısı soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi GSO Haziran Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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