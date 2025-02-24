GTB Şubat Toplantısı: Tarım ve Ramazan Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

GTB Şubat Toplantısı: Tarım ve Ramazan Vurgusu

GTB Şubat Toplantısı: Tarım ve Ramazan Vurgusu

Gaziantep Ticaret Borsası, Şubat toplantısında tarım, gıda sektörü gelişmeleri ve Ramazan'ı ele aldı.

24.02.2025 17:46
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enver Çokay ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, tarım ve gıda sektöründeki güncel gelişmeler, GTB'nin yürüttüğü projeler ve üyelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle bu kutsal ayın bereketi ve yardımlaşma ruhuna dikkat çekti. Tiryakioğlu, "Ramazan ayı, sadece oruç tutulan bir ay değil, aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir zaman dilimidir. Bu ay, ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın, toplumsal dayanışmayı güçlendirmenin ve birlik beraberlik ruhunu canlı tutmanın önemini bir kez daha en iyi şekilde bizlere hatırlatıyor. Ülkemizin, şehrimizin ve tüm meclis üyelerimizin mübarek Ramazan ayını şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

Gulfood Fuarı

17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Türkiye'den 209 firmanın katıldığı Dubai Gulfood 2025 fuarı ile ilgilide açıklamalarda bulunan Tiryakioğlu, "Dubai Gulfood, dünya gıda sektörünün en büyük buluşmalarından biridir. Türkiye'den katılan firmalar, uluslararası pazarda ülkemizin gıda ürünlerinin kalitesini ve çeşitliliğini bir kez daha gösterdi. Sektör adına son derece verimli ve faydalı bir fuar gerçekleşti" diye konuştu.

Soğuk hava ve don olaylarının tarıma etkisi

Son dönemde yaşanan kuraklık ve soğuk hava dalgasına da değinen Tiryakioğlu, bölgede etkili olan don olaylarının tarımsal üretim üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu ifade etti.

Tiryakioğlu, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, son 65 yılın en düşük yağışını alan bölgelerimiz, şimdi de zirai don sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bu durum, özellikle Akdeniz bölgesinde narenciye ve seracılıkla uğraşan üreticilerimizi zor durumda bıraktı" şeklinde konuştu.

Ocak ayında yaşanan şiddetli kuraklığa da dikkat çeken Tiryakioğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı kuraklık haritalarına göre, ülkenin büyük bölümünün kuraklık yaşadığını belirtti.

Tiryakioğlu, " Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Fenolojik Değerlendirme Raporu'na göre ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da son 65, Akdeniz Bölgesi'nde ise son 33 yılın en düşük ocak ayı yağışının kaydedildiğini dile getirdi. Tiryakioğlu, su kaynaklarının verimli kullanılması ve kuraklığa dayanıklı tarım modelleri üzerine çalışmalar yürütülmesinin öneminin bir kez daha gözler önüne serildiğini sözlerine ekledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enver Çokay da konuşmasında yaklaşan Ramazan ayına vurgu yaparak, Ramazan'ın manevi atmosferi, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, paylaşma ve dayanışma duygularını ön plana çıkaran bir fırsat sunduğunu söyledi.

Meclis üyelerinin Ramazan ayını kutlayan Çokay, "Bu mübarek ay, sadece bireysel ibadetlerle değil, toplumsal sorumluluklarımızı da hatırlatarak, ihtiyaç sahiplerine destek olmanın önemini bir kez daha vurguluyor" diye konuştu.

Borsanın şubat ayı faaliyetleri hakkında bilgi vererek GTB'nin stantlı katılım sağladığı Gaptarım fuarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çokay, fuarın büyük bir başarıyla tamamlandığını ve Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünlerinin fuarda geniş bir ilgiyle tanıtıldığını ifade etti.

Çokay," GTB standında tanıtılan Gaziantep'in zengin mutfak kültürünün en önemli unsurlarından biri olan coğrafi işaretli ürünler hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler tarafından büyük takdir topladı. GAPTARIM Fuarı, Gaziantep'in gastronomik mirasını geniş kitlelere ulaştırma noktasında önemli bir platform oluşturdu" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi GTB Şubat Toplantısı: Tarım ve Ramazan Vurgusu - Son Dakika

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