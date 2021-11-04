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Gülcan Kış: "İş gücü piyasasını koordine eden bir anlayışla hareket ediyoruz" - Son Dakika

Gülcan Kış: "İş gücü piyasasını koordine eden bir anlayışla hareket ediyoruz"

04.11.2021 09:52
Gülcan Kış:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından meslek liseleri düzeyinde kurulan Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin (KARGEM) tanıtım etkinliğine katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından meslek liseleri düzeyinde kurulan Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin (KARGEM) tanıtım etkinliğine katıldı. Kış, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri Kariyer Merkezi'nin önemine dikkat çekerek, "İş gücü piyasasını koordine eden bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, Kış'ın yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve çok sayıda meslek lisesi öğrencisi katıldı. Mersin Valisi Ali İhsan Su, KARGEM'in rolüne değinerek teknoloji ile dünyanın hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşadığını söyledi. "Teknoloji gelişiyor. Çağımızda her gün yeni meslekler ortaya çıkıyor, bir taraftan da bazı meslekler bitiyor" ifadelerini kullanan Vali Su, KARGEM'in bu nedenle önemli olduğunu ve gençlere gelecekleri konusunda yardımcı olacağını kaydetti.

Başkan Vekili Gülcan Kış ise Kariyer Geliştirme Merkezi'nin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri kutladı. Ekonomik büyüme ve gelişmenin ancak doğru insan kaynakları ve politikaları ile oluşturulabileceğini belirten Kış, günümüzün en önemli sorunlarının başında gelen istihdam ve işsizlik sorununa karşı hayata geçirdikleri Kariyer Merkezi hakkında bilgiler verdi. Kış, "Kariyer Merkezi'nin hayata geçmesinden kısa bir süre sonra kentimizdeki kamu kurum ve kuruluşları; üniversitelerin yanı sıra ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı İş gücü Piyasası Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Toplam 36 kurum ve kuruluş temsilcisinin aktif olarak içinde yer aldığı bu kurul, çok önemli çalışmalara imza atıyor. Bir taraftan kurumlar arası iş birliğini en üst seviyede tutuyor, bir yandan da piyasanın ihtiyaçlarına yönelik ortak projelere imza atmanın mutluluğunu hepimize yaşatıyor. Bu gururu kentimiz adına hepimiz yaşıyoruz" dedi.

"İş gücü piyasasını koordine eden bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz"

Pandemi süreci ile birlikte dünyada bir değişim süreci yaşandığını dile getiren Kış, ekonomiden sosyal hayata, eğitimden sağlığa birçok alanda değişimler yaşandığına dikkat çekti. Kış, "Böylesine bir eşikte Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizdeki 4 üniversite ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber 'Online Kariyer Günleri' projesini gerçekleştirdik. 16 programda, toplam 3 bin öğrenciye ulaşarak geleceğin meslekleri üzerinde farkındalık uyandırdık. İlk defa dijital katılım belgesi uygulamasını başlatarak öğrencilerimizin özgeçmişlerine katkı sağlamaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Kış, uzun süredir üzerinde çalıştıkları 'Yetenek Dönüşüm Projesi'ne de değinerek, projede yürütecekleri hizmetlerle Türkiye'de ilk defa bir paket hizmet sunmayı hedeflediklerini söyledi. "Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde, iş gücü piyasasını izleyen değil koordine eden bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz" ifadelerini kullanan Kış, Kariyer Merkezi'nin Milli Eğitim Müdürlükleri arasında bir ilke imza atarak oluşturduğu KARGEM'in kuruluşunda etkin bir rol model olduğunu, bunun da kendilerine büyük bir gurur yaşattığını vurguladı.

Salondaki öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Kış, "Sevgili gençler, değiştiremeyeceğiniz bir geçmiş geride dururken, şekillendirip sahip olabileceğiniz bir gelecek sizleri bekliyor. Kendinizi ve kariyerinizi yönetin ki, dünyayı yönetecek gücünüz olsun. Aynı zamanda bir iş insanı olarak sizlere tavsiyem hayatınızda iyilik yapma fırsatını asla kaçırmayın, yeteneklerinizle insanların saygısını ve sevgisini kazanın. Doğru insanlarla iş arkadaşlığı yapın, iş arkadaşlarınızın sorunlarını çözme fırsatını kaçırmayın. Her zaman iyi bir takım üyesi ve iyi bir iş arkadaşı olmayı hedefleyin ve yaptığınız işte daima mutlu olun. Zira mutlu değilseniz ve o iş için bir tutkunuz yoksa başarısız olmanız kaçınılmazdır. Unutmayın, kariyer yolculuğu hep küçük adımlarla başlar. Etkinliğimizin, başlangıç adımınıza katkıda bulunmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle KARGEM'in gençlerimizin kariyer yolculuklarında daima yanında olacağını çok iyi biliyor, iş birliğine dayalı daha nice başarılı çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum. KARGEM'in kentimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise gençlerin ülkenin umudu olduğunu belirterek, KARGEM'i gençlerin katkılarıyla oluşturduklarını ve her daim gençlerin yanında olacaklarını söyledi. - MERSİN

Gülcan Kış: İş gücü piyasasını koordine eden bir anlayışla hareket ediyoruz
Gülcan Kış: İş gücü piyasasını koordine eden bir anlayışla hareket ediyoruz
Gülcan Kış: İş gücü piyasasını koordine eden bir anlayışla hareket ediyoruz

milli eğitim bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gülcan Kış: 'İş gücü piyasasını koordine eden bir anlayışla hareket ediyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Gülcan Kış: "İş gücü piyasasını koordine eden bir anlayışla hareket ediyoruz" - Son Dakika
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