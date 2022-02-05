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Günlerdir elektrikleri kesik olan vatandaşlar, kente gelen Başkan'a ilk bu soruyu sordu: Sular da kesilecek mi? - Son Dakika

Günlerdir elektrikleri kesik olan vatandaşlar, kente gelen Başkan'a ilk bu soruyu sordu: Sular da kesilecek mi?

05.02.2022 14:51

Kar yağışı sebebiyle elektrik tellerinin koptuğu Isparta'da, 48 saatten fazladır elektrik kesintisi yaşanıyor. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gece saatlerinde incelemede bulundu. Başdeğirmen, bir vatandaşın "Başkanım, sular da kesilecekmiş doğru mu?" sorusuna; "Suların kesilmemesi için uğraşıyoruz. Elektrik kesik olunca su basılan pompalarda elektrik yok. Buradaki su pompalarından jeneratörle su basıyoruz." dedi.

3 Şubat'ta Isparta genelinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Elektrik tellerinin kopması nedeniyle kent genelinde 2 gündür elektrik kesintisi yaşanıyor. Kışın ortasında elektriksiz kalan ve kombiler çalışmadığı için soğukta kalan halk, isyan etti. Vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, arızanın giderilmesi için aralıksız çalışıldığı belirtildi.

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BELEDİYE BAŞKANI İNCELEM YAPTI

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gece saatlerinde karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye ekipleriyle tek tek görüşen Başdeğirmen, kolaylıklar diledi. Tuzlama ve kürüme çalışmalarıyla ilgili de bilgiler alan Başkan Başdeğirmen, tüm muhtarların sahada vatandaşla yakından ilgilendiğini ifade etti.

"SULARIN KESİLMEMESİ İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Başdeğirmen, bir vatandaşın "Başkanım, sular da kesilecekmiş doğru mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Suların kesilmemesi için uğraşıyoruz. Elektrik kesik olunca su basılan pompalarda elektrik yok. Buradaki su pompalarından jeneratörle su basıyoruz. Bütün hatlarda su olacak. Ufak tefek sorunlar oldu. İki gün sıkıntı sonrasında yıl boyu rahatlık olacak."

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Şükrü Başdeğirmen, Isparta, kar, su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Günlerdir elektrikleri kesik olan vatandaşlar, kente gelen Başkan'a ilk bu soruyu sordu: Sular da kesilecek mi? - Son Dakika Ekonomi


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