3 Şubat'ta Isparta genelinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Elektrik tellerinin kopması nedeniyle kent genelinde 2 gündür elektrik kesintisi yaşanıyor. Kışın ortasında elektriksiz kalan ve kombiler çalışmadığı için soğukta kalan halk, isyan etti. Vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, arızanın giderilmesi için aralıksız çalışıldığı belirtildi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gece saatlerinde karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye ekipleriyle tek tek görüşen Başdeğirmen, kolaylıklar diledi. Tuzlama ve kürüme çalışmalarıyla ilgili de bilgiler alan Başkan Başdeğirmen, tüm muhtarların sahada vatandaşla yakından ilgilendiğini ifade etti.
Başdeğirmen, bir vatandaşın "Başkanım, sular da kesilecekmiş doğru mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Suların kesilmemesi için uğraşıyoruz. Elektrik kesik olunca su basılan pompalarda elektrik yok. Buradaki su pompalarından jeneratörle su basıyoruz. Bütün hatlarda su olacak. Ufak tefek sorunlar oldu. İki gün sıkıntı sonrasında yıl boyu rahatlık olacak."Kriz masası kuruldu! Bakan Dönmez, 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'ya gidiyor
Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › Günlerdir elektrikleri kesik olan vatandaşlar, kente gelen Başkan'a ilk bu soruyu sordu: Sular da kesilecek mi? - Son Dakika Ekonomi