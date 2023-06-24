Günlük İhracat Rekoru Kırıldı: 2 Milyar 121 Milyon Dolar - Son Dakika
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Günlük İhracat Rekoru Kırıldı: 2 Milyar 121 Milyon Dolar

24.06.2023 11:31

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, günlük ihracatın tarihi rekorla 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Bu değer, 1977 yılındaki yıllık ihracat ve 1999 yılındaki aylık ihracat değerlerini aşarak ihracatçıların dinamizmini ve mukavemetini gösterdi. Bakan Bolat, katma değeri yüksek sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması ve ithalat ihtiyacının azaltılması yoluyla sağlıklı bir büyüme ortamının sağlanması ve makroekonomik istikrarın tesis edilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın dün günlük tarihi rekorla 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Bolat paylaşımında, "İhracatımız 23 Haziran'da günlük tarihi rekorla 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Günlük ihracatta 2 milyar dolar eşiği aşılmış oldu." bilgisini paylaştı.

"İHRACATÇILARIN DİNAMİZMİNİ GÖSTERİYOR"

Günlük ihracat değeri ile 1977 yılındaki yıllık ihracat (1 milyar 753 milyon dolar) ve 1999 yılındaki aylık ihracat değerlerinin (Ağustosta 1 milyar 940 milyon dolar) aşıldığına işaret eden Bolat, küresel ekonomide ve ticarette gözlenen zayıf seyre rağmen bu tarihi günlük ihracat değerinin ihracatçıların dinamizmini ve mukavemetini gösterdiğini bildirdi.

Günlük İhracat Rekoru Kırıldı

"ÇALIŞMALAR KARARLILIKLA SÜRECEK"

Bolat, haziran ayı geçici İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) Avro bölgesinde 43,6'ya gerilerken en büyük ticaret ortağı olan Almanya'da 41 ile son 37 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde önceliğimiz, katma değeri yüksek sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması ve ithalat ihtiyacının azaltılması yoluyla bir taraftan sağlıklı bir büyüme ortamının sağlanması, diğer taraftan makroekonomik istikrarı zedeleyen dış kaynak baskısının azaltılmasıdır. Ayrıca makroekonomik istikrarın tesis edilmesi ile yatırımlar için uygun ortam sağlanacak olup, yatırım-katma değeri yüksek üretim-ihracat zincirinin güçlü şekilde işlemesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
  • Serkan Basar: İthalat ??? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ramazan Erek: İthalat kaç acaba? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • özer bergin: İthalat rakamlarınıda açıkla. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Ömer Bolat, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük İhracat Rekoru Kırıldı: 2 Milyar 121 Milyon Dolar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Günlük İhracat Rekoru Kırıldı: 2 Milyar 121 Milyon Dolar - Son Dakika
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