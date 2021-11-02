Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor

Döviz kurunun sürekli artması, çip krizi, ÖTV düzenlemeleri ve koronavirüsün getirdiği birçok olumsuz etken otomotiv fiyatlarının hızla değişmesine neden oluyor. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak edilirken, yıllara göre sıfır otomobil fiyatlarının kaç asgari ücret ettiği incelendiğinde, fiyat artışı göze çarpıyor.

2003 SEVİYESİNE GERİ DÖNÜLDÜ

Habertürk'te yer alan habere göre, 2003 yılında bir otomobilin fiyatı asgari ücretin 105 katına denk gelirken, 2016 yılında 41 katı oldu. 2021 yılında ise bu rakam 104 kat olarak tekrar 2003 yılındaki orana geri dönmüş oldu. Buna göre asgari ücret ve otomobil fiyatları arasındaki denge geri dönmüş oldu.

MAKASIN EN AZ OLDUĞU YIL SATIŞLAR REKOR KIRDI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2003 yılında toplam pazar büyüklüğü 370 bin adede yakınken, 2004 yılında pazar 700 bin adetlere yaklaşmıştı. 2008 küresel finansal kriz döneminde ise otomotiv pazarının büyüklüğü 500 bin adedin altına inmiş, sonrasında ise pazar yükselişini sürdürmüştü.

Asgari ücret ve otomobil fiyatları karşılaştırıldığında makasın en düşük olduğu yıl olan 2016'da en fazla satış yapıldı. Verilere göre bu yıllarda, Türkiye otomotiv pazarı tarihinin en yüksek büyüklüğüne ulaşarak 1 milyon adet sınırına dayanmıştı. Yukarıdaki tabloya göre bu tarihten sonra pazar düşüşe geçerek, 2020 yılında koronavirüsün olumsuz etkilerine rağmen 770 bin adeti geçti.

2021'in ilk 9 ayında ise toplam pazar 558 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Sonuç olarak, her ne kadar asgari ücret otomobil fiyatları karşısında 2003 seviyesine gerilemiş olsa bile, otomotiv pazarının büyüklüğü yılın ilk 9 ayında 2003'ün tamamını geçmiş durumda.