Üye Girişi
Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor - Son Dakika

Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor

02.11.2021 15:01

Otomobil fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Araç sahibi olmak ise gittikçe zorlaşmakta. Bu durum asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamayla daha iyi anlaşılıyor. 2003 yılında bir otomobilin fiyatı asgari ücretin 105 katına denk gelirken, 2016 yılında bu 41 kata kadar geriledi. 2021 yılında ise bu rakam 104'e çıktı. Böylece, otomobil fiyatları ve asgari ücret arasındaki denge 2003 seviyesine geri döndü.

Döviz kurunun sürekli artması, çip krizi, ÖTV düzenlemeleri ve koronavirüsün getirdiği birçok olumsuz etken otomotiv fiyatlarının hızla değişmesine neden oluyor. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak edilirken, yıllara göre sıfır otomobil fiyatlarının kaç asgari ücret ettiği incelendiğinde, fiyat artışı göze çarpıyor.

2003 SEVİYESİNE GERİ DÖNÜLDÜ

Habertürk'te yer alan habere göre, 2003 yılında bir otomobilin fiyatı asgari ücretin 105 katına denk gelirken, 2016 yılında 41 katı oldu. 2021 yılında ise bu rakam 104 kat olarak tekrar 2003 yılındaki orana geri dönmüş oldu. Buna göre asgari ücret ve otomobil fiyatları arasındaki denge geri dönmüş oldu.

MAKASIN EN AZ OLDUĞU YIL SATIŞLAR REKOR KIRDI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2003 yılında toplam pazar büyüklüğü 370 bin adede yakınken, 2004 yılında pazar 700 bin adetlere yaklaşmıştı. 2008 küresel finansal kriz döneminde ise otomotiv pazarının büyüklüğü 500 bin adedin altına inmiş, sonrasında ise pazar yükselişini sürdürmüştü.

Asgari ücret ve otomobil fiyatları karşılaştırıldığında makasın en düşük olduğu yıl olan 2016'da en fazla satış yapıldı. Verilere göre bu yıllarda, Türkiye otomotiv pazarı tarihinin en yüksek büyüklüğüne ulaşarak 1 milyon adet sınırına dayanmıştı. Yukarıdaki tabloya göre bu tarihten sonra pazar düşüşe geçerek, 2020 yılında koronavirüsün olumsuz etkilerine rağmen 770 bin adeti geçti.

2021'in ilk 9 ayında ise toplam pazar 558 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Sonuç olarak, her ne kadar asgari ücret otomobil fiyatları karşısında 2003 seviyesine gerilemiş olsa bile, otomotiv pazarının büyüklüğü yılın ilk 9 ayında 2003'ün tamamını geçmiş durumda.

Asgari Ücret, Habertürk, Otomobil, Döviz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'da minibüs ve taksiler, dolmuş taksiye çevrildi 14:43 İstanbul'da minibüs ve taksiler, dolmuş taksiye çevrildi Kocası sürekli terfi alan kadından ağızları açık bırakan itiraf: Patronuyla ilişkiye girdiğimi bilmiyor 14:36 Kocası sürekli terfi alan kadından ağızları açık bırakan itiraf: Patronuyla ilişkiye girdiğimi bilmiyor Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı 14:30 Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı
Kılıçdaroğlu: 14:19 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor 14:01 Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor Agüero artık sahalara geri dönemez! 13:55 Agüero artık sahalara geri dönemez!
Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş 13:42 Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli! 12:08 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli!

Son Dakika Haberleri
15:01 Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor
14:54 Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi!
14:38 Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin aldı! Polis adamı etkisiz hale getirdi
14:34 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı
14:22 Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor
14:18 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi
14:14 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi
13:57 Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!
13:51 Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi
13:47 İstanbul'dan havalanan yolcu krizi! Koltuğunda ölü bulundu
Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi! Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi!         
14:54
Oyuncu Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlandı! Sanat dünyasından kimse katılmadı Oyuncu Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlandı! Sanat dünyasından kimse katılmadı         
14:37
7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı         
14:34
Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor         
14:23
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Bir haftadır kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni, dere kenarında bulundu Bir haftadır kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni, dere kenarında bulundu         
13:56
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
12:36
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada         
12:04
Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu         
11:55
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.         
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 15:07:24. #1.11#
SON DAKİKA: Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement