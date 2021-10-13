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Uğur Okulları'ndan Türkiye'nin 52 ilinde "Kitap Benim" buluşması - Son Dakika

Uğur Okulları'ndan Türkiye'nin 52 ilinde "Kitap Benim" buluşması

13.10.2021 12:24
Uğur Okulları'ndan Türkiye'nin 52 ilinde

"Kitap Benim" projesi kapsamında her gün okullarda 20 dakika serbest okuma saati düzenleyen Uğur Okulları, toplumda okuma farkındalığı oluşturmak amacıyla açık alanlarda okuma etkinliği gerçekleştirdi.

"Kitap Benim" projesi kapsamında her gün okullarda 20 dakika serbest okuma saati düzenleyen Uğur Okulları, toplumda okuma farkındalığı oluşturmak amacıyla açık alanlarda okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Uğur Okulları açıklamasına göre, İstanbul'dan İzmir'e, Denizli'den Van'a kadar Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler; sahillerde, parklarda, bahçelerde sosyal mesafeye dikkat ederek ve maskelerini takarak kitap okudu.

Öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama, düşünceleri yorumlama, bunları zihninde yapılandırarak değerlendirme ve ilişki kurma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Uğur Okulları, 4 yıldır devam eden "Kitap Benim" projesini sürdürüyor. Tüm kademelerdeki öğrenciler her gün okulda belirlenen ders saatinde 20 dakika kitap okuyor. Yılda bir kez ise Türkiye'nin 52 ilinde 112 okulda eğitim gören tüm öğrenciler için proje okul dışına taşınıyor. Öğrenciler sahillerde, parklarda, bahçelerde kitap okuyor. Bu yıl da proje kapsamında toplumda da okuma farkındalığı oluşturmayı amaçlayan öğrenciler, Türkiye'nin dört bir yanında açık alanlarda okuma etkinliği gerçekleştirdi.

"Okuma bilincinin küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılanması gerekiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda Ergez, "5 dil 2 beceri temelli eğitim felsefemizin başında gelen ana dil eğitimi kapsamında, öğrencilerimizin Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, geniş kelime hazinesine sahip olma ve imla kurallarını bilme gibi beceriler ile donanması öncelikli hedeflerimiz arasında. Bunu elde etmenin ilk adımı öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Kitap okumaya verdikleri önemle akademik başarıyı ve sınav başarısını da desteklerini aktaran Ergez, şunları kaydetti:

"Okullarımızın tümünde, özel kitap okuma alanlarımızda, sınıflarımızda, kütüphanelerimizde her gün 20 dakikalık serbest okuma saatlerimizle öğrencilerimize kitap okuma bilincini aşılamayı, farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Okullarımızdaki tüm personelimiz aynı anda bu etkinliğe dahil oluyor. Projemiz ile öğrencilerimizin ve tüm çalışanlarımızın yeni dünyalar keşfetmelerini arzu ediyoruz. Bu projemizi de Kitap Kapağı Tasarım Yarışması, Kitap Kurduna Ödül Uygulaması sınıflarda kendilerinin el becerileri ile geliştirdiği kütüphaneler, yazar etkinliklerimiz ve hatta münazaraya kadar uzanan geniş bir yelpazeye yayarak verimini ve kalıcılığını artırmayı amaçlıyoruz.

Okuma bilincinin küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılanması gerekiyor. Öğrenciler, kitap okuyarak hem farklı karakterlerin dünyasını hem de kendi dünyalarını keşfe çıkar. Her kitap yeni bir serüvendir. Bu yolculukta onlara ilk rehberlik edecek kişiler de ebeveynlerdir. Özellikle 0-6 yaş grubunda ebeveynlerin desteğiyle çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılmalı. Yaş grubuna uygun kitaplar okunmalı. Okuma-yazmayı öğrendikten sonra ise farklı hikayelerle çocuklar okumaya teşvik edilmeli. Daha büyük yaş grubundaki öğrenciler sadece ebeveynlerinin veya öğretmenlerinin seçtiği kitapları değil, yaş grubu özelliklerine uygun olacak şekilde, kendi kişisel özelliklerine, kendi ilgi alanlarına yönelik kitaplar seçmeli. Bu yaklaşımla kitaplarla bağ kuran öğrenciler, akademik ve bireysel gelişimlerine de katkıda bulunurlar."

Denizli, Türkiye, İzmir, Kitap, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uğur Okulları'ndan Türkiye'nin 52 ilinde 'Kitap Benim' buluşması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Uğur Okulları'ndan Türkiye'nin 52 ilinde "Kitap Benim" buluşması - Son Dakika
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