"Habermetre 10 - 16 Ekim 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

Getir, Alman rakibi Gorillas'ı satın almak için masada

Bloomberg'de yer alan habere göre, hızlı teslimat şirketi Getir, Alman rakibi Gorillas Technologies'i satın almak için ileri aşama görüşmeler yürütüyor. Kaynaklara dayandırılan haberde, sunulan teklifin nakit ve hisse takası karışımından oluştuğu belirtilirken, henüz nihai kararın verilmediği ve müzakerelerin bir sonuca varmayabileceği de ifade edildi.

Figopara, 50 milyon dolar değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım aldı

Figopara, dünyanın ve Türkiye'nin en büyük iş, finans ve girişim kuruluşlarından 11 milyon dolar yatırım aldı. Yeni nesil alacak finansmanı platformu Figopara, Seri A yatırım turunda dünyanın ve Türkiye'nin iş, finans ve girişim alanındaki en büyük kuruluşlarının gözdesi oldu. L2G Ventures'ın liderliğinde yapılan turda; Abdul Latif Jameel General Technology Ventures, Dünya Bankası Grubu üyesi IFC, Eczacıbaşı Momentum, Finberg, İş Bankası Maxis Yenilikçi GSYF, Logo Yazılım, Sabancı Ventures, ScaleX Ventures, TechOne Venture Capital ve Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altındaki TKYB Sermaye Fonu, Figopara'ya 50 milyon dolar değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırımla stratejik yatırımcı oldu.

Koç Holding, Altı Yıldır Üst Üste Dünyanın En İyi İşverenleri Listesinde

İş ve ekonomi dünyasının önde gelen yayınlarından Forbes, "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesini açıkladı. Koç Holding, "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde 6 yıldır üst üste Türkiye'nin bir numaralı işvereni seçildi. 57 ülkeden, 150 bin çalışanın, 6 binin üzerinde şirketi değerlendirildiği araştırmada, Koç Holding, dünya genelinde 161'inci en iyi işveren oldu. Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, "Forbes'un gerçekleştirdiği 'Dünyanın En İyi İşverenleri' araştırmasında bu yıl da Türkiye'nin 1 numaralı işvereni olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

PepsiCo'da üst düzey iki atama

PepsiCo'da 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere iki önemli atama gerçekleşti. PepsiCo Türkiye'nin deneyimli Genel Müdürü Ece Aksel Orta Avrupa Genel Müdürü olarak atanırken, daha önce PepsiCo'da Satış Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Evrim Şen ise, Türkiye Genel Müdürü oldu.

Mavi Nefes Projesi ile bir yılda 85 ton atık toplandı

İklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya için çalışan Garanti BBVA'nın, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğiyle deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi'nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştirmek amacıyla başlattığı "Mavi Nefes Projesi"nin yıllık raporu açıklandı. Rapora göre 21 Eylül 2021– 22 Eylül 2022 tarihleri arasında deniz süpürgeleriyle, Marmara Denizi'nden 82.6 ton katı atık, Adrasan'dan da 2.2 ton sıvı atık olmak üzere yaklaşık 85 ton atık toplandı ve geri dönüşüme kazandırıldı. Toplanan katı atıklar, yaklaşık 73 bin kişinin günlük ürettiği atığa eşit.

Trendyol, sürdürülebilirlik yol haritasını açıkladı

Trendyol, Sürdürülebilir Etki Planı'nı açıkladı. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Samimi, şeffaf, paydaş işbirliğine dayanan, hesap verilebilir ve bulunduğumuz tüm coğrafyalarda uygulanabilir bir yol haritası oluşturmaya gayret ettik. Böylece tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirliği önceliğimiz haline getiriyoruz. 2040 yılına kadar kendi operasyonlarımızda karbon nötr olmayı, 2050 yılına kadar tüm değer zincirimizle karbon nötr olmayı hedefliyoruz" dedi.

Güler Sabancı'dan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için yayınladığı mesajında, "Genç kadınların eğitimde ve istihdamda yer alması toplumsal gelişim için olmazsa olmaz bir konudur. Türkiye'de genç kadınların eğitim ve istihdama erişiminde başta toplumsal cinsiyet rolleri olmak üzere birçok engel ile mücadele ettiğini görüyoruz. "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" projesi ile ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarını görünür kılarak tüm kurumları harekete geçirmeyi, onların farkındalığını artırmayı ve güçlenmelerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

'Geleceğin Kadın Liderleri' projesi yeni mezunlarını verdi

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Geleceğin Kadın Liderleri' projesinin 2022 yılı buluşması 4-7 Ekim tarihlerinde dijital olarak gerçekleşti. Bu yıl 2000 başvurunun alındığı dört günlük eğitim programı sonunda Türkiye'nin her yanından gelen başarılı 300 genç kadınının eğitimleri tamamlamasıyla; 'Geleceğin Kadın Liderleri' mezunlarının sayısı 1500'e ulaştı.