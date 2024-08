Hamsi Avı İçin Belirlenen Kota Tepkilere Neden Oldu

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlere göre 1 Eylül 2024-31 Ağustos 2028 dönemini kapsayacak şekilde hamsinin toplam avlanabilir miktarı 400 bin ton olarak belirlenmesi bazı balıkçıların tepkisine neden oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, kota uygulamasını eleştirdi. Kotanın çok sağlıklı olacağını düşünmediklerini belirten Mutlu, "Burada konu, 400 bin ton veya 300-200 bin olması değil, burada sıkıntı şu. Neye dayanarak kota uygulaması yapıyoruz? Bizim sularımızda 9 santim olarak bize tutturduğun hamsiyi besliyoruz, tutuyoruz, büyütüyoruz, ruhsat iptaline kadar her riski alıyoruz ama başka ülkelere gidiyor. Bizden Gürcistan'a gidiyor oradan başka ülkelere gidiyor, orada 5 santim 3 santim avlatıyorsun. Bizde büyütüp besleyip niye başkasına avlatıyorsun bunu merak ediyorum. Kota ile beraber acaba halk ucuz hamsi mi yiyeceğini sanıyorsunuz ' Bu arz talep meselesidir. Kota uygulayıp az avlanma, her zaman için fiyatı yükseltir biz bunu iddia ediyoruz. İddia edilenlerden bir tanesi olimpik sistem ikincisi de teknenin boy metresine göre uygulama istenmesi. Boyları 40 -50 metre arasındaki balıkçı teknelerimizin bize göre olimpik sistemde avlanması gerekir. Fabrikaya ne kadar verecek, ne kadar kasa yapacak şoka ne kadar verecek piyasaya ne kadar hamsi verecek. Bunun için kotanın çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

"Avlamak istediğimiz balığı bize avlatmıyorsunuz'"

Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu şöyle devam etti:

"Her teknede 35-40 kişi var. Bunun yanı sıra kamyoncusundan tutun da fabrikada çalışanlara kadar bir sürü insan var, bunları da düşüneceksin. Karadeniz'de ekonomik kriz hissedilmiyorsa bunun bir sebebi de bizim denizler, teknelerdir. Bunlar bizim bacasız fabrikalar. Bunları da göz önüne almak lazım. Biz de Avrupa Birliğine girsek, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Ukrayna gibi. Türkiye derim ki tamam bunun bir ortak noktası olur da kota uyguluyorlar. Bu devletlerin zaten böyle bir uygulaması yok. Hamsi göç eden bir balık, bunun yaklaşık olarak yüzde 60-70'ini bizim balıkçı avlanıyor. Bizim avlamak istediğimiz balığı bize avlatmıyorsunuz ' Gürcistan'da gidip parayla mı avlayalım başka bir ülkelerde parayla mı avlayalım. Av baskısını mı düşürmek istiyorsun? Devlet balıkçının arkasında olsun, yeni ufuklar yeni Moritanya'lar, yeni Senegal'ler, yeni Fas'lar, yeni ülkeler bulsun. Devlet arasında olsun, yeni ülkeler bulsun, bu balıkçının ufkunu açsın, balıkçı her zaman her yerde bir numara olacağına eminim" şeklinde konuştu. - TRABZON