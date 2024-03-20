Hamza Dağ: Korkunun ecele faydası yok

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son dönemde kendisiyle ilgili ifadeler kullandığını belirterek, "Şunu net bir şekilde ifade edeyim ki korkunun ecele faydası yok. Korkusu, yakın geçmişte kazanmış olduğu genel başkanlık koltuğunu başka birine kaptırmak herhalde." dedi.
Dağ, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından İZTO binasında düzenlenen sohbet toplantısına katıldı.
Konuşmasında, şehrin ekonomik kalkınmasına yönelik stratejileri hakkında bilgi veren Dağ, kentin trafik sorununu bitirmeyi öngördüklerini söyledi.
Seçilmeleri halinde yeni çevre yolunu İzmir'e kazandıracaklarını dile getiren Dağ, bu yolun, 9 bağlantı yoluyla şehir merkezine bağlanacağını belirtti.
Toplam 16 köprülü kavşak, altgeçit ve alternatif yollarla şehir merkezinde akıcı trafik sağlayacaklarını anlatan Dağ, Körfez Geçişi Projesi ile Çiğli ve Balçova arasının 5 dakikaya ineceğini, bu hat üzerinde bir raylı sistemi de hizmete almayı vadettiklerini bildirdi.
Dağ, kentin ekonomik kalkınmasında bilişim, yenilenebilir enerji ve turizmi stratejik alan olarak belirlediklerini ifade etti.
Bu yola çıkarken günlük siyasi tartışmaların içinde bulunmayacaklarını söylediklerini ancak bir konuya temas etmenin zaruri hale geldiğini belirten Dağ, şöyle konuştu:
"Son zamanlarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son derece panik halinde olduğunu görüyorum. İzmir'deki programlarında ya da televizyon ve gazetelere çıktığında sürekli bizimle ilgili bazı söz ve ifadeleri oluyor. Bir genel başkanın İzmir'deki bir aday hakkında bu kadar konuşmasını manidar buluyorum. Konuşmakla da yetinmiyor, milyonlarca hemşehrime mesaj atarak şahsımızla ilgili alakasız ifadeler kullanıyor.
Şunu net bir şekilde ifade edeyim ki korkunun ecele faydası yok. Korkusu, yakın geçmişte kazanmış olduğu genel başkanlık koltuğunu başka birine kaptırmak herhalde. Bunun yanında çantada keklik gördükleri İzmir'de durumun çok da iyi gitmediğinin farkındalar. Sayın Özel'e şunu söylemek istiyorum, bu şehre dayatma yapmayın. Bu şehir dayatmayı kabul etmez. Büyükşehir ve 30 ilçeyi 'Ben yaptım oldu.' anlayışıyla adaylaştırırsanız ben de İzmirli olarak buna sonuna kadar isyan ederim. 31 Mart'ta da İzmirlilerin bu isyanıma omuz vereceğinden hiç şüphe yok. Sayın Özel, CHP tarihinin en kısa süre görevde kalan genel başkanı olarak kalacağı korkusuyla herhalde son dönemde böyle bir yola girdi. Biz İzmir'de gayet güzel bir süreç yürütüyoruz."
İş dünyası temsilcilerinin konuşmaları
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, kentin ekonomisinin gelişmesi için ulaştırma ve lojistik imkanlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bir liman kenti olarak dış ticarette ve özellikle de ihracatta ülkemiz açısından çok önemli bir role sahibiz." dedi.
Kentte ikinci çevre yoluna ihtiyaç olduğunu, trafiğin azaltılması için toplu taşımada otobüslerin payının azaltılması, otopark sorununun çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getiren Özgener, kentin depreme karşı dirençli hale getirilmesinin önemini de vurguladı.
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da İzmir'in Körfez Geçişi Projesi ile yeni bir çevre yoluna ihtiyacının olduğunu aktardı.
İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Dağ'ın sadece İzmir'e dair projelerini ve hizmet hedeflerini anlatan kampanyasının Türkiye genelinde de örnek seçim kampanyası yönetimi olarak gösterildiğini, bu nedenle kendisini kutladığını söyledi.
Toplantıya, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ve iş dünyası temsilcileri katıldı.
Son Dakika › Ekonomi › Hamza Dağ: Korkunun ecele faydası yok - Son Dakika
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