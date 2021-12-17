Hangi ülkede ne kadar asgari ücret verildiğini biliyor musunuz? İşte o rakamlar!

Türkiye'de 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 250 lira olarak belirlendi. Bu rakam; bugünkü Euro oranına göre 222 TL 26 kuruşa denk geliyor.

Peki diğer ülkelerde durum ne?

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Euronews Türkçe'nin haberine göre; Lüksemburg, 2 bin 201 euro ile Avrupa'da asgari ücretin en yüksek olduğu ülke. Lüksemburg'u İrlanda ve Hollanda takip ediyor. Ardından Belçika, Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve Slovenya geliyor. Asgari ücretin en düşük olduğu ülke Arnavutluk görünüyordu ama iki günlük verilere göre, şu anda Türkiye Arnavutluk'un bile altında kaldı.

Danimarka ve İsveç gibi bazı ülkelerde asgari ücret uygulaması bulunmuyor.

Bazı ülkelerin 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret verileri şimdiden biliniyor olsa da bazı AB ülkelerinin verileri 2021 yılı başlarına ait.