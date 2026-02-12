Happy Place to Work Türkiye tarafından, insan ve kültür (İK) yönetiminde dönüşüm oluşturan liderleri görünür kılmak amacıyla düzenlenen "Happy Place to Work Türkiye CHRO 100 Ödülleri" sahiplerini buldu.

Oyuncu Wilma Elles ve konuşmacı Dr. Kerem Dündar'ın moderasyonunda, Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Happy Place to Work MENA Bölge Müdürü Türker Baş, Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Çalışkan, HRPeak Üst Yöneticisi (CEO) Burhan Koca, ödül almaya hak kazanan CHRO'lar ve İK dünyasının temsilcileri katıldı.

Ana sponsorluğunu teknoloji temelli İK çözümleri sunan çevrim içi değerlendirme platformu HRPeak'in üstlendiği etkinlikte, 100 CHRO'ya ödülleri takdim edildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Happy Place to Work MENA Bölge Müdürü Türker Baş, en yetkin CHRO'ları belirleme hayalini hep birlikte kurduklarını ve CHRO 100 Ödülleri ile bu hayali gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Baş, CHRO 100 listesiyle insanların hayatına iz bırakan, gerçekten fark yaratan insan kaynakları liderlerini ön plana çıkarmayı amaçladıklarını belirterek, bunu ölçmek adına de en doğru yolu seçtiklerini, CHRO'ların hayatlarına dokundukları kişilerin yine onları belirlemesini istediklerini dile getirdi.

Baş, 7 bin 362 kişinin katılımıyla CHRO 100 listesini oluşturduklarını dile getirerek, en büyük takdirin güvenilmek olduğunu, en büyük başarının ise bu güvene layık olmak olduğunu vurguladı.

"CHRO'lar kurum kültürünü ve geleceği şekillendiriyor"

Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Çalışkan da CHRO'ların, insan kaynakları liderleri olarak güven inşa eden, etki yaratan ve ilham veren bir rol üstlendiklerini ve yalnızca kurumlara değil, aynı zamanda Türkiye'nin insan kaynağına ve geleceğine değer kattıklarını anlattı.

Çalışkan, insan kaynakları alanının, organizasyonların küresel dünyadaki rekabet gücünü belirleyen stratejik bir liderlik alanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İnsan kaynağını geliştirmek, yetenekleri doğru şekilde yetiştirmek ve sürdürülebilir bir liderlik havuzu oluşturmak kurumların uzun vadeli başarısının temelini oluşturuyor." diye konuştu.

Sabancı Üniversitesi olarak amaçlarının yalnızca mezun vermek değil, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu çevik, etik ve küresel bakış açısına sahip bireyleri yetiştirmek olduğunu kaydeden Çalışkan, bu doğrultuda kariyer ofisleri aracılığıyla öğrencilerini iş dünyasıyla erken dönemde tanıştırdıklarını ve onları gerçek iş deneyimlerine hazırladıklarını söyledi.

Çalışkan, tüm bu çalışmaların merkezinde insan kaynağını sürekli gelişen, dönüşen ve değer üreten bir potansiyel olarak görmek ve bu potansiyeli birlikte büyütmek motivasyonunun olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün burada siz değerli insan kaynakları liderlerini onurlandırmamızın nedeni de tam olarak budur. Sizler kurum kültürünü şekillendiren, liderlik mirası inşa eden ve geleceğin organizasyonlarını tasarlayan stratejik aktörlersiniz. Üniversiteler ile iş dünyası arasındaki işbirliğinin, insan kaynağının gelişim yolculuğunda çok daha güçlü ve dönüştürücü sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Ödül alan tüm isimleri bir kez daha tebrik ediyorum."

HRPeak CEO'su Burhan Koca da etkinlikte, Türkiye'de istihdamın çok büyük bir bölümünü temsil eden, insanların hayatına dokunan, onların mutluluğunu, kariyer yol haritasını şekillendiren bir kitleyle beraber olduklarını vurguladı.

CHRO'ların sadece doğru istihdamı sağlamakla kalmadığını, şirketlerin ve Türkiye'nin kalkınmasına da doğrudan katkı sunduklarını vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Bunun farkındayız, biz de sponsor olurken ya da sosyal sorumluluk projelerine destek verirken, imkanlarımız ölçüsünde Türkiye için değer üreten işlerin yanında olmaya gayret ediyoruz. İstihdam ve eğitim konuları bizim için hassas alanlar. Bu alanlarda gücümüz yettiğince destek vermeye çalışıyoruz."