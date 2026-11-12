Hatay Defne'de 400 kovanlı arıcı İsmail Akyüz verimli sezon geçirdi - Son Dakika
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Hatay Defne'de 400 kovanlı arıcı İsmail Akyüz verimli sezon geçirdi

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Hatay Defne\'de 400 kovanlı arıcı İsmail Akyüz verimli sezon geçirdi
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Hatay Defne'de yaklaşık 400 kovanla arıcılık yapan İsmail Akyüz, sonbahar yağmurlarının ardından güneşli havanın arıları olumlu etkilediğini söyledi. Akyüz, bakımları aksatmadıkları için bal sezonunun verimli geçtiğini ve 2027 beklentilerinin olumlu olduğunu belirtti.

Hatay'da etkili olan sonbahar yağmurlarının ardından kendini gösteren güneşli hava arıları olumlu etkiliyor.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşayan İsmail Akyüz, yaklaşık 400 kovanla arıcılık yaparak üretimini sürdürüyor. Bahar aylarında etkili olan yağışların ardından arı bakımlarını düzenli şekilde gerçekleştiren Akyüz, bu yıl bal üretiminde verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi. Sonbaharda yağışların ardından güneşli havanın arıları olumlu etkilediğini belirten Akyüz, arıcılığın dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını söyledi.

Yılın başında etkili olan yağışlarla birlikte bal sezonunun verimli geçtiğini belirten Akyüz, "Bu yıl bahar yağışlarıyla birlikte arı bakımlarını aksatmadan sürdürdük. Bu sayede rekolte açısından iyi sonuçlar aldığımız bir sezon oldu. Son günlerde etkili olan yağışların ardından güneşin açması da arılar için olumlu oldu. Arıcılık dışarıdan bakıldığında yalnızca kovanı açıp bal almak gibi görünüyor. Ancak bunun arkasında yağmur, çamur, kuraklık ve güneş demeden verilen büyük bir emek var. Türkiye, dünya arıcılığında önemli bir yere sahip ve çok çeşitli kaliteli ballar üretiyor" dedi.

"Hasattan, tüketimden ve müşterilerimizden Allah'a şükür memnunuz"

Gelecek yılki bal üretiminde beklentilerin olumlu olduğunu söyleyen Akyüz, "Arıcılar olarak topluma faydalı ürünler üretirken tarıma ve dolaylı olarak sağlık alanına da katkıda bulunuyoruz. Arıcı varsa arı, arı varsa tarımda bereket vardır. Balın tadına ve görünümüne bakarak kalitesi hakkında fikir edinilebilir ancak gerçekliğini ve içeriğini kesin olarak belirlemenin en güvenilir yolu laboratuvar analizidir. Toplum gerçek üreticiye sahip çıkarsa her zaman gerçek bal tüketebilir. İnsanlarımız da her geçen gün bu konuda bilinçleniyor. Balın faydalarını bildikçe tüketime olan ilgi de artıyor. Hasattan, tüketimden ve müşterilerimizden Allah'a şükür memnunuz. 2027 yılına ilişkin beklentilerimiz de olumlu. Sonbahar yağışlı başladı. İnşallah devamında güzel havalar olur ve önümüzdeki sezona güzel haberlerle başlarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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