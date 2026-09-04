Hatay Kırıkhan Karaçağıl\'da içme suyu hattı yenilendi, yeni kuyu devreye alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde içme suyu altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda bin 70 metrelik yeni hat yenilendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) ekipleri tarafından Karaçağıl Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda 930 metrelik hattın daha yenilenmesi planlanıyor.

Mahalleye yeni bir içme suyu kuyusu kazandırılırken, deprem nedeniyle zarar gören su depoları da yenilenerek mahallenin üst kotuna taşındı. Böylece suyun özellikle yüksek kesimlerde bulunan yerleşimlere daha düzenli ulaştırılması hedefleniyor.

Deprem sonrasında mevcut su kaynaklarından birinin kuruması ve kuyunun ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalması üzerine başlatılan çalışmalarla, mahallede yaşanan içme suyu sorunlarının giderilmesi amaçlanıyor.