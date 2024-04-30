Hatay, Türkiye'nin en yüksek LPG depolama kapasitesine sahip il oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Hatay, Türkiye'nin en yüksek LPG depolama kapasitesine sahip il oldu

Hatay, Türkiye\'nin en yüksek LPG depolama kapasitesine sahip il oldu

Türkiye'nin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama kapasitesi en yüksek il, 2023'te 233 bin 160 metreküple Hatay oldu. Hatay, LPG depolamada yüzde 30,2 payla ilk sırada yer aldı. Kocaeli ve İzmir ise sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu. Geçen yıl EPDK'ye toplam 654 LPG lisansı başvurusu yapıldı ve 650'si olumlu değerlendirilerek lisans verildi. Ayrıca, LPG piyasasında 2023'te uygulanan idari para cezası 12 milyon 381 bin 366 lira olarak kaydedildi.

30.04.2024 11:27
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Türkiye'nin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama kapasitesi en yüksek il, 2023'te 233 bin 160 metreküple Hatay oldu.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2023 yılı faaliyet raporundan derlediği verilere göre, geçen yıl Türkiye'de LPG depolama kapasitesi toplam 771 bin 507 metreküp olarak hesaplandı.

Hatay, LPG depolamada 233 bin 160 metreküp kapasite ve yüzde 30,2 payla ilk sırada yer aldı. Hatay'ı 190 bin 378 metreküp kapasite ve yüzde 24,7 payla Kocaeli, 124 bin 9 metreküp kapasite ve yüzde 16,1 payla İzmir izledi.

Söz konusu kapasite, Ankara'da 15 bin 775 metreküp (yüzde 2,1), İstanbul'da 14 bin 823 metreküp (yüzde 1,9) olarak belirlendi.

Yürürlükteki lisans sayısı 11 bin 119 oldu

Geçen yıl EPDK'ye toplam 654 LPG lisansı başvurusu yapıldı. Başvuruların 645'i LPG otogaz bayilik lisansı, 3'ü LPG depolama, 5'i LPG taşıma lisansı ve 1'i de LPG tüpü muayenesi tamiri bakımı lisansı olarak verildi. LPG dağıtıcı lisansı için talepte bulunulmadı. Başvuruların 650'si olumlu değerlendirilerek lisans verildi.

Geçen yıl sona erdirilen lisans sayısı 781 oldu, yıl sonu yürürlükteki lisans sayısı ise 11 bin 119 olarak açıklandı.

Sektörde 12,4 milyon liralık ceza verildi

LPG piyasasında 2023'te uygulanan idari para cezası 12 milyon 381 bin 366 lira olarak kayıtlara geçti. 2022'de bu rakam 15 milyon 549 bin 111 olarak hesaplanmıştı.

Dağıtıcı tarafından EPDK'ye bildirilen il tavan fiyatı üzerinde satış yapanlara geçen yıl 365 bin 619 lira idari para cezası uygulandı.

İstasyon sahası içerisinde araçtan araca LPG ikmali yapmak suretiyle kötü niyet ve tehlikeli eylem sonucunu doğuracak işlemde bulunanlara 500 bin lira, LPG yetkili işletme personeli sertifikası olmaması sebebiyle 2 milyon 983 bin 59 lira, LPG tüpü dolumuna yarayan teçhizatın istasyon dahilinde bulundurulması nedeniyle 4 milyon 788 bin 250 lira, otogaz istasyonunda aparatla tüp dolumu yapanlara 2 milyon 535 bin 195 lira ve ulusal stok tutma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi sebebiyle de 1 milyon 209 bin 243 lira ceza verildi.

Kaynak: AA

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