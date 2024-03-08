Hatay\'ta afetzede kadınlara ayakkabıcılık kursu açıldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı önderliğinde, konteyner kentlerde yaşamını sürdüren afetzede kadınların ayakkabıcılık sektöründe istihdama katılımını sağlamak için protokolü yapılan sayacılık kursunun açılışı gerçekleştirildi.
Merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki Habib-i Neccar Konteyner Kenti'nde kurulan 3 ahşap atölyede gerçekleştirilen açılış öncesi, Vali Masatlı ve eşi Esra Masatlı, kırmızı karanfil ve hediye sepeti verdikleri kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.
Daha sonra saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı'nın okunduğu açılışta, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Vali Masatlı, açılışta yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023 depremlerinde başta kadınlar olmak üzere hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diledi.
Tarih boyunca kadınların her şeyin inşasında var olduğu gibi bundan sonra da Hatay'ın yeniden ihya ve inşasında yer alacağını aktaran Masatlı, şöyle devam etti:
"Bizler de buraya geldiğimiz günden beri sağ olsunlar kadınlarımızın çok ciddi teveccühüyle karşılaştık. Onların bu afetten, yıkımdan daha fazla etkilenmemeleri için bizler de sahada çalışmalarımızı devam ettirdik. Öncelikli olarak şehrimizde bulunan 35 kadın kooperatifimizi tespit ederek bunların sorunlarıyla yüz yüze geldik. Daha sonra 5 de biz kooperatif kurdurduk ve hepsini aynı platform etrafında topladık. Devamında bu kadınlarımıza 30 prefabrik iş yeri, Belen'de bir lojistik depo ve bunların da üstünde üretmiş oldukları, el emeği, göz nuruyla yapmış oldukları o ürünleri pazarlamaları için üst bir marka olarak 'Hayat Hatay' ismini aldık. Şu an itibarıyla sağ olsunlar kadınlarımız bu bizim uzatmış olduğumuz ele iki elleriyle birlikte sarıldılar."
Bugün de Hatay için önemli bir sektör olan ayakkabıcılık için kadınlara kurs açtıklarını anımsatan Masatlı, bu kursun kadınlara iş kapısı açacağına vurgu yaptı.
Bu anlamda kursun açılışında emeği olan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), İŞKUR İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) ve Hatay Ayakkabı İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarları Odasına teşekkür eden Masatlı, önemsedikleri bu kurs sayesinde kadınların kentteki üretime katkı sunacaklarını söyledi.
Masatlı, 3 ay sürecek kurs kapsamında kadınların hem sigortalı olacağını hem de günlük 550 lira kazanç elde edeceğini belirtti.
Kurs bitiminde kadınların sektörde aktif olarak iş hayatına atılabileceğini aktaran Masatlı, bu sayede afetzede kadınların meslek sahibi olacağına dile getirdi.
Ayakkabıcılık sektörünün de depremlerden etkilendiğine değinen Masatlı, kadınların ve erkeklerin işbirliğiyle bu sektörün kaybını telafi edeceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kadınların iş hayatına katılmalarıyla ilgili çok ciddi çaba sarf ettiğini belirten Masatlı, "Bununla ilgili de İş-Pozitif şeklinde bir sloganla yani pozitif ayrımcılıkla kadınlarımızı iş hayatına girmeleri noktasında çok ciddi çalışmalar yürütülüyor. Aslında bu da onun bir sonucudur diyebiliriz. Biz bu ve buna benzer çalışmaları yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Aziz Fatih Yılmaz da bu kursun ayakkabıcılık sektörünü daha ileriye taşıyacağını belirterek hayırlı olması dileğinde bulundu.
Hatay Ayakkabı İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Doğan Aydın, açılışta emeği geçenlere teşekkür etti.
Daha sonra Masatlı ve beraberindekiler kursun açılış kurdelesi keserek atölyelerde incelemelerde bulundu.
Son Dakika › Ekonomi › Hatay'ta afetzede kadınlara ayakkabıcılık kursu açıldı - Son Dakika
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