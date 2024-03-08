Hatay'ta afetzede kadınlara ayakkabıcılık kursu açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hatay'ta afetzede kadınlara ayakkabıcılık kursu açıldı

Hatay\'ta afetzede kadınlara ayakkabıcılık kursu açıldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı önderliğinde, konteyner kentlerde yaşamını sürdüren afetzede kadınların ayakkabıcılık sektöründe istihdama katılımını sağlamak için protokolü yapılan sayacılık kursunun açılışı gerçekleştirildi.

08.03.2024 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı önderliğinde, konteyner kentlerde yaşamını sürdüren afetzede kadınların ayakkabıcılık sektöründe istihdama katılımını sağlamak için protokolü yapılan sayacılık kursunun açılışı gerçekleştirildi.

Merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki Habib-i Neccar Konteyner Kenti'nde kurulan 3 ahşap atölyede gerçekleştirilen açılış öncesi, Vali Masatlı ve eşi Esra Masatlı, kırmızı karanfil ve hediye sepeti verdikleri kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı'nın okunduğu açılışta, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Vali Masatlı, açılışta yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023 depremlerinde başta kadınlar olmak üzere hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diledi.

Tarih boyunca kadınların her şeyin inşasında var olduğu gibi bundan sonra da Hatay'ın yeniden ihya ve inşasında yer alacağını aktaran Masatlı, şöyle devam etti:

"Bizler de buraya geldiğimiz günden beri sağ olsunlar kadınlarımızın çok ciddi teveccühüyle karşılaştık. Onların bu afetten, yıkımdan daha fazla etkilenmemeleri için bizler de sahada çalışmalarımızı devam ettirdik. Öncelikli olarak şehrimizde bulunan 35 kadın kooperatifimizi tespit ederek bunların sorunlarıyla yüz yüze geldik. Daha sonra 5 de biz kooperatif kurdurduk ve hepsini aynı platform etrafında topladık. Devamında bu kadınlarımıza 30 prefabrik iş yeri, Belen'de bir lojistik depo ve bunların da üstünde üretmiş oldukları, el emeği, göz nuruyla yapmış oldukları o ürünleri pazarlamaları için üst bir marka olarak 'Hayat Hatay' ismini aldık. Şu an itibarıyla sağ olsunlar kadınlarımız bu bizim uzatmış olduğumuz ele iki elleriyle birlikte sarıldılar."

Bugün de Hatay için önemli bir sektör olan ayakkabıcılık için kadınlara kurs açtıklarını anımsatan Masatlı, bu kursun kadınlara iş kapısı açacağına vurgu yaptı.

Bu anlamda kursun açılışında emeği olan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), İŞKUR İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) ve Hatay Ayakkabı İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarları Odasına teşekkür eden Masatlı, önemsedikleri bu kurs sayesinde kadınların kentteki üretime katkı sunacaklarını söyledi.

Masatlı, 3 ay sürecek kurs kapsamında kadınların hem sigortalı olacağını hem de günlük 550 lira kazanç elde edeceğini belirtti.

Kurs bitiminde kadınların sektörde aktif olarak iş hayatına atılabileceğini aktaran Masatlı, bu sayede afetzede kadınların meslek sahibi olacağına dile getirdi.

Ayakkabıcılık sektörünün de depremlerden etkilendiğine değinen Masatlı, kadınların ve erkeklerin işbirliğiyle bu sektörün kaybını telafi edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kadınların iş hayatına katılmalarıyla ilgili çok ciddi çaba sarf ettiğini belirten Masatlı, "Bununla ilgili de İş-Pozitif şeklinde bir sloganla yani pozitif ayrımcılıkla kadınlarımızı iş hayatına girmeleri noktasında çok ciddi çalışmalar yürütülüyor. Aslında bu da onun bir sonucudur diyebiliriz. Biz bu ve buna benzer çalışmaları yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Aziz Fatih Yılmaz da bu kursun ayakkabıcılık sektörünü daha ileriye taşıyacağını belirterek hayırlı olması dileğinde bulundu.

Hatay Ayakkabı İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Doğan Aydın, açılışta emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra Masatlı ve beraberindekiler kursun açılış kurdelesi keserek atölyelerde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Mustafa Masatlı, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hatay'ta afetzede kadınlara ayakkabıcılık kursu açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tarım ve Orman Bakanlığı Ramazan Öncesi Denetimleri Artırdı
    18:14 Tarım ve Orman Bakanlığı Ramazan Öncesi Denetimleri Artırdı

    Tarım ve Orman Bakanlığı, ramazan öncesi iş yerleri, fırın, zincir marketler başta olmak üzere tüm işletmelerde denetimlerini artırdı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın da katıldığı denetimlerde, iş yeri, ürün ve çalışan hijyeni, fiyat, son kullanma tarihi gibi birçok başlıkta denetlemeler yapıldı. Eksiklikleri tespit edilen işletmelere süre verilerek gerekli müeyyideler uygulanacak. Ayrıca taklit ve tağşişe açık ürünlerden numune alınarak analize gönderildi. İstanbul'da 39 ilçede 730 denetçiyle yapılan denetimlerde toplamda 42 milyon 201 bin 969 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

  • Çin, 2024 yılında birleşik iç pazar geliştirmeyi hedefliyor
    18:11 Çin, 2024 yılında birleşik iç pazar geliştirmeyi hedefliyor

    Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi Başkanı Luo Wen, bölgesel korumacılık uygulamaları ve piyasa bölünmeleri gibi sorunları ele almak için daha fazla çaba göstereceklerini ve 2024 yılında birleşik bir iç pazar geliştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Luo ayrıca, adil rekabetin gözden geçirilmesi, işletmelerin yer değiştirmesi ve faaliyet göstermesinin kolaylaştırılması için düzenlemeler getirileceğini belirtti. Çin'in uluslararası standardizasyon çalışmalarına da aktif olarak katılacağı ifade edildi.

  • Kozan'da Aile Destek Merkezi'nde Kadınlar Meslek Sahibi Oldu
    18:07 Kozan'da Aile Destek Merkezi'nde Kadınlar Meslek Sahibi Oldu

    Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi'nde dezavantajlı kadınlar devletin açtığı meslek eğitimleri ile kadınlar hem meslek sahibi oldu hem de iş dünyasında kendilerine kariyer hayalleri kurdu. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) merkezinde meslek eğitimi alarak kendi ayakları üzerinde duran kadınları yalnız bırakmadı. ADEM giyim atölyesinde üretilen el emeği göz nuru ürünler ilçedeki rehabilitasyon merkezinde ve özel öğrencilerin eğitim gördüğü okulda hediye edildi.

  • Kuşadası Belediyesi Kadınların Üretimine Destek Oluyor
    17:52 Kuşadası Belediyesi Kadınların Üretimine Destek Oluyor

    Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen 'El Emeği Festivali'nde kadınlar ürettikleri ürünleri satışa sunarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Festival, Atatürk büstü önünde açılan stantlarda her hafta sonu ziyaret edilebilecek.

  • Çin'in 2024 GSYİH Büyüme Hedefi Yabancı Şirketlerin CEO'larını Olumlu Etkiliyor
    17:51 Çin'in 2024 GSYİH Büyüme Hedefi Yabancı Şirketlerin CEO'larını Olumlu Etkiliyor

    Çin'de uzun süredir faaliyet gösteren yabancı şirketlerin CEO'ları, Çin'in 2024 yılı için belirlediği yüzde 5 civarındaki GSYİH büyüme hedefinin olumlu sinyaller gönderdiğini ve bu hedefe ulaşmak için birden fazla büyüme faktörü bulunduğunu belirtti. Ulusal hükümetin iş yapmayı kolaylaştırmak, inovasyonu teşvik etmek ve yaşam kalitesini arttırmak için güçlü ortaklıklar kurduğu belirtildi.

  • Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatiflerine ve Mahallelere Makine ve Ekipman Desteği Sağladı
    17:50 Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatiflerine ve Mahallelere Makine ve Ekipman Desteği Sağladı

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kadın Kooperatiflerine ve Mahallelere Makine ve Ekipman Desteği sağladı. Törende kadın kooperatiflerine ve çiftçilere makine ve ekipmanlar teslim edildi. Başkan Ergün, desteklerin devam edeceğini belirtti ve toplamda 390 adet makine ve ekipman desteği sağlandığını açıkladı.

  • Elitaş: Türkiye, yıl sonuna doğru enflasyonu azalmış ve istikrara ulaşmış bir ülke olacak
    17:46 Elitaş: Türkiye, yıl sonuna doğru enflasyonu azalmış ve istikrara ulaşmış bir ülke olacak

    AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Aksaray Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 31 Mart seçimlerini atlattıktan sonra enflasyonu azalmış, normalleşmiş ve istikrara ulaşmış bir ülke konumuna geleceğini belirtti. Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her seçimde birinci çıktığını ve ekonomik sıkıntıların çözülebileceğini ifade etti.

  • Tunceli'de depreme dayanıksız Mutu Köprüsü'nün yerine yeni köprü yapılıyor
    17:45 Tunceli'de depreme dayanıksız Mutu Köprüsü'nün yerine yeni köprü yapılıyor

    Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Mutu Köprüsü'nün yerine yenisinin yapılması için çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı himayesinde yapılan çalışmalar kapsamında sondaj çalışmaları başlatıldı. Vali Tekbıyıkoğlu, köprüde inceleme yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni köprünün yapımı için geçen sene ihale yapıldı ve teknik çalışmalara başlandı.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şebinkarahisar'da 7 projeye 20 milyon lira destek sağlıyor
    17:45 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şebinkarahisar'da 7 projeye 20 milyon lira destek sağlıyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şebinkarahisar'da gerçekleşecek 7 projeye 20 milyon lira destek sağladıklarını açıkladı. Bakan Kacır, projelerin imza törenine katıldı ve Şebinkarahisar'ın kalkınmasını ve refahını sürdüreceklerini belirtti.


17:08 Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?
17:05 Duruşmaya damga vuran diyalog Seçil Erzan’dan yengesine: Doğruyu söyle Duruşmaya damga vuran diyalog! Seçil Erzan'dan yengesine: Doğruyu söyle
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var
14:03 HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık
15:18 Hindistan’da sınavda kopya skandalı Hindistan'da sınavda kopya skandalı
15:16 Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira
15:13 Arda Turan’ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil’e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum Arda Turan'ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum
15:03 TEM’de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı TEM'de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
15:02 Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu
14:49 Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi
13:48 Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı
13:47 Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 18:19:38. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'ta afetzede kadınlara ayakkabıcılık kursu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement