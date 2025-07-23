HAVELSAN ve INNOVANCE'tan Dijital Dönüşüm İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

HAVELSAN ve INNOVANCE'tan Dijital Dönüşüm İş Birliği

HAVELSAN ve INNOVANCE\'tan Dijital Dönüşüm İş Birliği
23.07.2025 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAVELSAN ve INNOVANCE, Türkiye'nin dijital dönüşüm hedeflerine yerli çözümlerle katkı sunacak.

Türkiye'nin savunma ve bilişim teknolojileri alanındaki önde gelen şirketlerinden HAVELSAN ile OYAK'ın yatırımcısı olduğu teknoloji şirketi INNOVANCE, Türkiye'nin dijital dönüşüm hedeflerine yüzde 100 yerli çözümlerle katkı sunmak üzere stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı iştiraki HAVELSAN'ın geliştirdiği yeni nesil iş yönetim sistemi KOVAN, OYAK'ın 2021'den bu yana yatırımcısı olduğu teknoloji şirketi INNOVANCE iş birliğiyle dijital dönüşüm çözümlerinde çıtayı yükseltiyor. Bu stratejik ortaklığa ilişkin anlaşma, İstanbul'da düzenlenen törenle imzalandı. Törende OYAK Yönetim Kurulu Başkanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ile HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar protokole imza attı.

Yapılan iş birliğiyle HAVELSAN KOVAN, INNOVANCE'ın uygulama ve entegrasyon gücüyle dijital dönüşüm projelerinde daha geniş ölçekte devreye alınacak; kurumlara yerli, milli, güvenli ve sürdürülebilir bir alternatif sunacak.

HAVELSAN'da sadece KOVAN için çalışan 120 kişilik uzman Türk mühendis ekibi görev alıyor. 1000'in üzerindeki yazılımcısıyla Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan INNOVANCE ise KOVAN'ın uygulama ve yaygınlaştırma süreçlerinde aktif rol üstlenecek. Bu mühendislik ortaklığı, yerli çözümlerle yürütülen dijital dönüşüm projelerinde güvenli, hızlı ve esnek bir model ortaya koyarken; Türkiye'nin teknoloji odaklı kurumsal dönüşüm yolculuğunda da yeni bir eşiği temsil ediyor.

Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen HAVELSAN KOVAN, kurumların insan kaynakları, finans ve lojistik gibi temel süreçlerini güvenli, entegre ve esnek bir altyapıyla yönetmesini sağlıyor. Mevzuat uyumlu yapısı, bulut tabanlı mimarisi ve kamu entegrasyonlarıyla hem kamu hem özel sektör hem de savunma sanayide dijital dönüşüm projeleri için önemli bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yüksek Seçim Kurulu, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, HAVELSAN, BOTAŞ gibi yerli ve yabancı büyük kurumsal yapılara hizmet veren HAVELSAN KOVAN, Azerbaycan'da yürütülen dijital altyapı dönüşüm projesiyle Türkiye'nin teknoloji ihracatındaki gücünü de ortaya koyuyor.

Başta kamu uygulamalarıyla yüksek uyumluluk gösterecek şekilde geliştirilen HAVELSAN KOVAN, tüm bilgi servisleriyle hızlı entegrasyon sağlayabilen esnek bir altyapıya sahip. Mevzuat uyumlu, süreç odaklı ve bulut tabanlı platformun sunduğu yeni iş modeli; yapay zeka, blok zinciri ve büyük veri gibi ileri teknolojilere hazır, siber güvenlik altyapısıyla donatılmış yüzde 100 yerli ve bağımsız bir kurumsal teknoloji çözümü olarak öne çıkıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Havelsan, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HAVELSAN ve INNOVANCE'tan Dijital Dönüşüm İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti
İsrail ile Suriye masaya oturuyor İsrail ile Suriye masaya oturuyor
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Valverde Türkiye’ye geldi Arda Güler’den sürpriz yorum Valverde Türkiye'ye geldi! Arda Güler'den sürpriz yorum
Messi’nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı Messi'nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı
Real Madrid’de 10 numaralı forma sahibini buldu Real Madrid'de 10 numaralı forma sahibini buldu

16:12
Netanyahu’ya suikast girişimi
Netanyahu'ya suikast girişimi
14:28
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır İşte dillendirilen rakam
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam
11:14
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
10:56
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
22:31
Sakarya’da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
Sakarya'da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
22:15
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
21:53
Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti
Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti
21:47
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu İşte büyük sitemi
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! İşte büyük sitemi
21:40
Heavy metalin öncüsü, ’Karanlıklar Prensi’ Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
Heavy metalin öncüsü, 'Karanlıklar Prensi' Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
21:40
El Shaarawy sürprizi Süper Lig devine önerildi
El Shaarawy sürprizi! Süper Lig devine önerildi
21:28
Laziolu futbolcu Vecino’ya kötü haber Kamptayken evini soydular
Laziolu futbolcu Vecino'ya kötü haber! Kamptayken evini soydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 17:19:28. #7.12#
SON DAKİKA: HAVELSAN ve INNOVANCE'tan Dijital Dönüşüm İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.