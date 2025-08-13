Hayat Hatay Projesi ile Kadın Kooperatifleri Destekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Hayat Hatay Projesi ile Kadın Kooperatifleri Destekleniyor

Hayat Hatay Projesi ile Kadın Kooperatifleri Destekleniyor
13.08.2025 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'daki 53 kadın kooperatifi, projeyle 105 bin ürün sunarak ekonomiye katkı sağlıyor.

HATAY'da deprem sonrası başlatılan 'Hayat Hatay Projesi' ile büyüyen 53 kadın kooperatifindeki 600 kadın üretici, 105 binden fazla ürünü Türkiye ve dünya pazarına sunarak ekonomiye katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra kadınların ekonomik kalkınması amacıyla valilik tarafından Hayat Hatay Projesi başlatıldı. Proje kapsamında aynı çatı altında bir araya gelen 53 kadın kooperatifindeki 600 kadın üretici, diğer kentlere de rol model oldu. Üreticiler, 105 binden fazla ürünü 'hayathatay.com' adlı internet sitesi, zincir marketlerdeki stantlar ve uluslararası fuarlarla Türkiye ve dünya pazarına sunarak ekonomiye katkı sağlıyor.

'MEVCUT 35 KOOPERATİFE 18 YENİSİNİ EKLEDİK'

Vali Mustafa Masatlı, projenin lojistik merkezinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Masatlı, depremin ilk günlerinden itibaren kadınların üretimden kopmaması için seferber olduklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Hatay'ın her bir bireyinin gelişimini şahsi meselem olarak gördüm. Hatay'ımızı her yönüyle ayağa kaldıracağımızın sözünü verdik. Güçlü devletimiz, 30 aydan fazla süredir dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu yürütüyor. Depremde ayakta kalan kadın kooperatiflerine maddi ve teknik destek vererek başladığımız projede, mevcut 35 kooperatife 18 yenisini ekledik. Kadınlara markalaşma, etiketleme, barkodlama, standardizasyon ve ürün geliştirme eğitimleri veriyoruz" diye konuştu.

'80 İLE ÖRNEK GÖSTERİLMEYE BAŞLANDI'

Proje kapsamında kadın kooperatiflerine 31 dükkan tahsis edildiğini belirten Vali Masatlı, " Belen'de soğuk hava, paketleme ve etiketleme sistemleri bulunan modern bir lojistik merkezi kuruldu. Ayrıca ürünler için zincir marketlerde stantlar açıldı ve uluslararası fuarlara katılım sağlandı. İnternetten sipariş edilen ürünlerin ülke geneline dağıtımı için de PTT ile iş birliği yaptık. Bunların yanı sıra halhalı zeytini için 'Doğadan Sofraya Yolculuk Projesi' başlattık. Hatay'ın coğrafi işaretli ürün sayısını 25'ten 53'e çıkardık. Nisan ayında Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Kadın Kooperatifleri Çalıştayı'nda 'Hayat Hatay Projesi dikkat çekti ve 80 ile örnek gösterilmeye başlandı. Bu başarı, Hataylı kadınların kararlılığı ve alın teriyle ortaya çıktı. Her zaman kadınlarımızın yanındayız" dedi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Ekonomi, Türkiye, Deprem, Kadın, Dünya, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hayat Hatay Projesi ile Kadın Kooperatifleri Destekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Halep’te Suriye ordusu ile PKKYPG arasında çatışma: 1 asker öldü Halep'te Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma: 1 asker öldü
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
CHP’li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer istifa etti CHP'li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer istifa etti
Beşiktaş’tan ayrılan Muleka, yeni takımıyla sözleşmesini 1 ayda feshetti Beşiktaş'tan ayrılan Muleka, yeni takımıyla sözleşmesini 1 ayda feshetti
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı 7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ''Hizmet'' diye makam aracını paylaştı
Edirne’deki yangının verdiği hasar dron kamerasında Edirne'deki yangının verdiği hasar dron kamerasında
Eşine hakaret eden koca hem nafaka hem de tazminat ödeyecek Eşine hakaret eden koca hem nafaka hem de tazminat ödeyecek

13:50
Epözdemir’in 35 milyon TL’lik aracına el konuldu Korsan çakar iddiası
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası
12:56
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
11:58
Aydın’da neler oluyor WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
11:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
18:51
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale’deki yangınlar tamamen kontrol altında
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale'deki yangınlar tamamen kontrol altında
18:50
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı
Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
18:08
Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı O anlar kamerada
Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı! O anlar kamerada
18:06
Samsun’da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
Samsun'da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
17:59
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, babasını son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, babasını son yolculuğuna uğurladı
17:53
Volkan Demirel’den Mauro Icardi sorusuna olay cevap
Volkan Demirel'den Mauro Icardi sorusuna olay cevap
17:35
Doktorların bilgilerini ele geçirip kutu kutu ilaç yazmış
Doktorların bilgilerini ele geçirip kutu kutu ilaç yazmış
17:22
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
17:12
Galatasaray’da mutlu son yakın Manchester City ile görüşmeler olumlu gidiyor
Galatasaray'da mutlu son yakın! Manchester City ile görüşmeler olumlu gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 14:10:00. #7.12#
SON DAKİKA: Hayat Hatay Projesi ile Kadın Kooperatifleri Destekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.