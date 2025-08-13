Hayat Hatay Projesi ile Kadınlar Güçleniyor - Son Dakika
Hayat Hatay Projesi ile Kadınlar Güçleniyor

13.08.2025 15:19
Hatay'da 53 kadın kooperatifi, deprem sonrası 600 kadın üreticiyle 105 bin ürün sunuyor.

HATAY'da deprem sonrası başlatılan 'Hayat Hatay Projesi' ile büyüyen 53 kadın kooperatifindeki 600 kadın üretici, 105 binden fazla ürünü Türkiye ve dünya pazarına sunarak ekonomiye katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra kadınların ekonomik kalkınması amacıyla valilik tarafından Hayat Hatay Projesi başlatıldı. Proje kapsamında aynı çatı altında bir araya gelen 53 kadın kooperatifindeki 600 kadın üretici, diğer kentlere de rol model oldu. Üreticiler, 105 binden fazla ürünü 'hayathatay.com' adlı internet sitesi, zincir marketlerdeki stantlar ve uluslararası fuarlarla Türkiye ve dünya pazarına sunarak ekonomiye katkı sağlıyor.

'MEVCUT 35 KOOPERATİFE 18 YENİSİNİ EKLEDİK'

Vali Mustafa Masatlı, projenin lojistik merkezinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Masatlı, depremin ilk günlerinden itibaren kadınların üretimden kopmaması için seferber olduklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Hatay'ın her bir bireyinin gelişimini şahsi meselem olarak gördüm. Hatay'ımızı her yönüyle ayağa kaldıracağımızın sözünü verdik. Güçlü devletimiz, 30 aydan fazla süredir dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu yürütüyor. Depremde ayakta kalan kadın kooperatiflerine maddi ve teknik destek vererek başladığımız projede, mevcut 35 kooperatife 18 yenisini ekledik. Kadınlara markalaşma, etiketleme, barkodlama, standardizasyon ve ürün geliştirme eğitimleri veriyoruz" diye konuştu.

'80 İLE ÖRNEK GÖSTERİLMEYE BAŞLANDI'

Proje kapsamında kadın kooperatiflerine 31 dükkan tahsis edildiğini belirten Vali Masatlı, " Belen'de soğuk hava, paketleme ve etiketleme sistemleri bulunan modern bir lojistik merkezi kuruldu. Ayrıca ürünler için zincir marketlerde stantlar açıldı ve uluslararası fuarlara katılım sağlandı. İnternetten sipariş edilen ürünlerin ülke geneline dağıtımı için de PTT ile iş birliği yaptık. Bunların yanı sıra halhalı zeytini için 'Doğadan Sofraya Yolculuk Projesi' başlattık. Hatay'ın coğrafi işaretli ürün sayısını 25'ten 53'e çıkardık. Nisan ayında Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Kadın Kooperatifleri Çalıştayı'nda 'Hayat Hatay Projesi dikkat çekti ve 80 ile örnek gösterilmeye başlandı. Bu başarı, Hataylı kadınların kararlılığı ve alın teriyle ortaya çıktı. Her zaman kadınlarımızın yanındayız" dedi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: DHA

