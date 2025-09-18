Hayvansal Üretimde Artış Başladı - Son Dakika
Ekonomi

Hayvansal Üretimde Artış Başladı

18.09.2025 12:29
Bakan Yumaklı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında artış olduğunu açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, büyükbaş varlığının 17 milyon 189 bin, küçükbaş varlığının 58 milyon 206 bin başa yükseldiğine dikkat çekerek, "Bu veriler bize hayvansal üretimde 2024 yılı başı itibarıyla başlattığımız üretim planlamasının meyvelerini almaya başladığımızı gösteriyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 Haziran ayı hayvan sayılarına ilişkin verilerini yazılı değerlendirdi. Bakan Yumaklı, hayvansal üretimde verimli, kaliteli ve kayıtlılığı esas alan, ölçülebilir ve analiz edilebilir bir sistemi ülke genelinde gerçekleştirmek üzere, 2024-2028 yıllarını kapsayan 'Hayvancılık Yol Haritası'nı hayata geçirdiklerini ve 2024 yılı başı itibarıyla da Hayvansal Üretim Planlaması'nı başlattıklarını aktardı. Yumaklı, "Tüm bu çalışmalar kapsamında, damızlık ve besilik varlığımızı artırmak amacıyla ülkemizde büyükbaş hayvan rezervi oluşturulmasına yönelik Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi, etçi ırk hayvanlarımızın sayılarının artırılması ve et arzının çok daha fazla oranda yerli kaynaklardan karşılanmasına yönelik Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi gibi projeleri de uygulamaya aldık. Bütün bu çalışmalarda ana hedefimiz, üretimimizi yeniden geliştirmek, çoğaltmak ve artırmaktır" ifadelerini kullandı.

Yeni tarımsal destekleme modeli kapsamında, önemli faaliyetler yürüttüklerini, bu yeni model ile tarımsal destekleri, sade ve daha etkin hale getirdiklerini belirten Bakan Yumaklı, 14 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile hayvancılık desteklemelerinde önemli artışlara gidildiğine dikkat çekti. Yayımlanan kararla büyükbaş hayvancılık destekleri kapsamında buzağılar için yüzde 40 artışla hayvan başına 1400 lira, malaklar için yüzde 180 artışla hayvan başına 2 bin 800 lira verileceğini bildiren Yumaklı, küçükbaş hayvancılık desteklerinin kuzu/oğlaklar için bir önceki yıla göre yüzde 50 artırılarak, hayvan başına 300 liraya yükseltildiğini bildirdi. Bakan Yumaklı, çoban desteğinde ise 100 baş anaç hayvan için ödenen 36 bin TL'nin, 150 baş kuzu/oğlak üzerinden yüzde 125 oranında artırılarak 81 bin lira olarak ödeneceğini dile getirdi.

'MEMNUNİYET VERİCİ BİR İLERLEME KAYDEDİLDİ'

Bakan Yumaklı, bütün bu yenilikleri kapsayan Hayvansal Üretim Planlaması ile stratejik önemi haiz olan kırmızı et, beyaz et, süt ve yumurtanın kaliteli, yeterli ve sağlıklı üretiminin devamlılığı açısından, suyu merkeze alan ve doğal kaynakların korunduğu bir sistemin hayata geçirildiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"2025 Haziran ayı TÜİK verilerine göre; ülkemizdeki büyükbaş hayvan varlığı 2023 Aralık ayından bu yana yüzde 3,65 artışla 17 milyon 189 bin başa, küçükbaş hayvan varlığı ise yüzde 11,6 artışla 58 milyon 206 bin başa yükselmiştir. Bu veriler bize hayvansal üretimde 2024 yılı başı itibarıyla başlattığımız üretim planlamasının meyvelerini almaya başladığımızı gösteriyor. Üretim planlaması ile büyükbaş hayvanlarda verim artışı, küçükbaş hayvanlarda ise hem verim hem sayı artışını hedeflemiştik. Bu veriler doğrultusunda aynı zamanda özellikle küçükbaş hayvanlarda hem verim hem de sayı artışı vizyonumuza uygun, memnuniyet verici bir ilerleme kaydedildiğini rahatça söyleyebiliriz. Bundan sonraki çalışmalarımızı da inşallah belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, üreticilerimizin, besicilerimizin desteğiyle aynı kararlılık ve azimle sürdüreceğiz."

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanı, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

