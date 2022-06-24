Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: (3)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tasarruflarını Türk lirasında değerlendirmek isteyen vatandaşlara alternatif sunmak amacıyla geliştirdikleri Gelire Endeksli Senetlerin (GES) ihracını gerçekleştirdiklerini belirterek "GES'lere yönelik talep tabana yayılmış ve 5 milyar liralık beklentimizin üzerine çıkmıştır. Toplamda 83 bin 816 bireysel yatırımcı 6,6 milyar liralık talep göstermiştir." dedi.

Nebati, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından Kayseri'de bir otelde düzenlenen "Kültepe Ekonomi Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, buğday, ayçiçeği yağı ve çeşitli tahıl ürünlerinde başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere ihracatçı ülkelerin ihracat kısıtlamalarına gitmesiyle enflasyonist baskıların dünyada arttığını söyledi.

Tüm bu olumsuz gelişmelerin vatandaşların alım gücünü zorladığının farkında olduklarını vurgulayan Nebati, "Fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması ve bunun hissettirilmesini en aza indirmek için azami gayret göstererek gerekli adımları hızlı bir şekilde attık ve atmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda hane halkının tüketim sepetinde önemli yer tutan gıda, temizlik ve hijyen malzemeleri gibi belirli ürünlerde KDV indirimine gittik." diye konuştu.

"Enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz"

Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sini yüzde 18'den 8'e indirdiklerini anımsatan Nebati, şunları kaydetti:

"2022 yılının ilk 5 ayında meskenlerde kullanılan doğal gazın yüzde 81'ini, elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın ise yüzde 25'ini sübvanse ettik. Geçtiğimiz haftalarda Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki artışların yasal zemin çerçevesinde yüzde 25 ile sınırlanmasına karar verdik. Böylece vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarından koruma yönünde önemli bir adım daha attık. Önümüzdeki dönemde de Gıda Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitesi'nde ilgili kurumlarla alacağımız proaktif kararlarla arz güvenliğini ve istikrarını güçlendirmeye ve enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Diğer yandan makroekonomik ve finansal istikrarı kuvvetlendirmeye yönelik tedbirlerle enflasyonla mücadele sürecini destekliyoruz."

Nebati, kredilerin tüketimden ziyade üretime yönlendirilmesini sağlamak üzere tüketici kredilerindeki makro ihtiyati tedbirleri sıkılaştırdıklarını belirtti.

Bu kapsamda tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını 50 ila 100 bin lira arasındaki krediler için 24 ay, 100 bin lira üzerindeki krediler için 12 ayda sınırlandırdıklarını dile getiren Nebati, "Dar gelirli vatandaşlarımızın krediye erişim imkanını gözeterek 50 bin liraya kadar olan tüketici kredilerinde bir vade sınırlamasına gitmedik. Ayrıca tüketici kredilerinden alınan banka sigorta muameleleri vergisi oranını da yüzde 5'ten 10'a çıkarttık." diye konuştu.

"10 milyon lira üzeri değere sahip konutlar için artık konut kredisi alınmayacak"

Makro ihtiyati duruşu bir adım daha ileriye taşımak ve kredilerin hızını büyüyerek talep eden enflasyona neden olmasını engellemek amacıyla dün itibarıyla BDDK'nin bazı ek düzenlemelere gittiğine dikkati çeken Nebati, şöyle devam etti:

"Bu ek düzenlemelerimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız tarafından da sürekli güncellenerek devam edecek. Birinci el konut alımlarının, üretim ve istihdama katkısının daha fazla olması gözetilerek ikinci el konut alımlarına göre kredi değer oranlarının ve azami kredi tutarlarının daha esnek tutulması sağlandı. İkinci el konut alımlarında kullandırılacak kredilerin de ikinci el konut fiyatlarındaki artışa olan etkisinin sınırlandırılması hedeflendi. Böylece 10 milyon lira üzeri değere sahip konutlar için artık konut kredisi alınmayacaktır. İkinci el konutlarda 5-10 milyon lira arası için 2,5 milyon lira, birinci el konutlarda 3,5 milyon lira kredi kullanımı sağlanabilecektir. Ayrıca, söz konusu değişiklik kapsamında iklim değişikliği alanındaki ortak çabaların desteklenmesine katkıda bulunmak için enerji sınıfı A ve B olan konutlar açısından kredi değer oranında farklılaştırmaya gidildi."

Bakan Nebati, bazı kredi kullanımlarında makro ihtiyati politikalarla sıkılaştırılmaya gidilmiş olsa da yatırım, üretim ve ihracat ekseninde ülke için katma değer sağlayan firmalara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

"GES'lere yönelik talep tabana yayılmış ve 5 milyar liralık beklentimizin üzerine çıkmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Aralık 2021'de duyurulan ve izleyen dönemde liralaşma politikasına önemli katkı sağlayan Kur Korumalı Mevduat enstrümanını son dönemde yeni finansal araçlarla desteklediklerini vurgulayan Nebati, "Tasarruflarını Türk lirasında değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza alternatifler sunmak amacıyla geliştirdiğimiz Gelire Endeksli Senetlerin (GES) ihracını gerçekleştirdik. GES'lere yönelik talep tabana yayılmış ve 5 milyar liralık beklentimizin üzerine çıkmıştır. Toplamda 83 bin 816 bireysel yatırımcı 6,6 milyar liralık talep göstermiştir." dedi.

İş dünyasının finansmana erişimini destekleyerek yatırım ve ihracat olanaklarını geliştirmek amacıyla son dönemde selektif kredi politikasında yeni kredi paketlerini uygulamaya aldıklarını aktaran Nebati, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla 2022 yılı başında toplam 60 milyar lira kefalet limitiyle 3 farklı KGF paketini yürürlüğe koyduk. Son dönemdeki selektif kredi politikamıza yeni bir enstrüman daha ekleyerek ihracatçılara ve turizm sektöründe faaliyet gösteren girişimcilere uygun faizli ve uzun vadeli TL cinsinden kredi imkanı sunuyoruz. Bu kapsamda toplam büyüklüğü 150 milyar liraya ulaşan, 2 yıla kadar geri ödemesiz olmak üzere 3 ile 10 yıl arası vadelerde krediler veriyoruz. Finansmana erişim ile ilgili attığımız adımlara ek olarak vergi kanunlarında da yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı teşvik edecek pek çok düzenleme yaptık. İhracat yapan şirketlerin kurumlar vergisi oranını 1 puan indirdik, asgari ücreti vergi dışı bıraktık. İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçıların, ihracat bedellerinin yüzde 10'una kadar devreden KDV tutarıyla sınırlı olarak iade talep etme imkanı getirdik. Böylelikle ihracatçılarımızın iadelerini çok daha kolay bir şekilde almalarının önünü açmış olduk."

"Türkiye 21. yüzyılın en önemli aktörü"

Bakan Nebati, Türk olmanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayarak "Türkiye Cumhuriyetlerinin temsilcisi olmanın kıymetini bilin, Türkiye Cumhuriyeti'nin neler neler yaptığını lütfen çok iyi izleyin. Bizler çok iyi işler yapıyoruz. Hep beraber dışişlerimiz, ekonomi yönetimi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Türkiye 21. yüzyılın en önemli aktörü." dedi.

Bunu kimsenin değiştiremeyeceğini dile getiren Nebati, "Bizler sıradan insanlar değiliz, bizler küçük hesapların adamı hiç değiliz. Tam tersine bizler, çağ açıp kapatmış, dünya tarihine yön vermiş atalarımızın inançlı ve kararlı torunlarıyız. Biz, bastığımız yerleri toprak diyerek geçmeyen insanlarız. Her ne pahasına olursa olsun mandacı ve karanlık zihinler karşısında dimdik durmayı, gerekirse gövdemizi siper etmeyi bilen bir milletin çocuklarıyız." diye konuştu.

Nebati, içe kapanmış, küçük hedeflerle avunan eski Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarıyla birlikte geride kaldığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Kalbi bayrağımızın aşkıyla çarpan, bu toprakları abad etmek için tüm gayretini gösteren insanımızın önüne, geçmişte duvar gibi dikilen bürokratik engeller artık geri gelmemek üzere yıkılmıştır. İnsanımızın refahı için hiçbir somut çaba sarf etmeden, ülkemizin bütün başarılarının üzerini örtmeye çalışarak, sabah akşam karamsarlık bulutları yaymaktan başka iş bilmeyenleri hepimiz görüyor ve biliyoruz. İyimseriz, iyimser olmaya devam edeceğiz. İyimseriz, temkinli iyimseriz, işimize odaklanıyoruz, dünyayı okuyor, tüm verileri değerlendiriyoruz ve iyimser bir bakış açısıyla işlerimizi yürütüyoruz. Biz karamsar değiliz, karamsar olmayacağız. Çünkü karamsarlık şeytanidir, sürekli vesvese verir. Bayrağımızı en yüksek zirvelere dikmek, insanımıza en muhteşem yarınları sunmak için çıktığımız bu yoldan, Rabb'imin inayetiyle bizi hiç kimse geri döndüremeyecek, istikametimizden en ufak bir sapmaya dahi yol açamayacaktır. Bizler, onları köhnemiş zihniyetleri, hiçbir yere varmayan karamsarlıklarıyla baş başa bırakıyoruz, bu topraklara ve milletimize duyduğumuz aşkla yolumuzda dosdoğru ilerlemeye devam ediyoruz."

ASKON üyeleri ve Kayseri'nin azimli, gayretli insanının kendileriyle yol almasının davalarında kendilerini daha da güçlü kıldığını belirten Nebati, "İnanıyorum ki yeni dönemde oluşan bölgesel ve küresel fırsatları, Kayseri'mizin iş insanı olarak sizler, işlek zekanızla, girişken tavrınız ve çalışkanlığınızla en iyi şekilde değerlendireceksiniz. Biliyorum ki sabırla ve azimle yürüdüğümüz bu yolda yüce Rabb'im en büyük yardımcımızdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, başta ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın olmak üzere programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

(Bitti)