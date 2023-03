EYT'de yeni gelişme! Kıdem tazminatında kefalet hacmi iki katına çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında sanayici ve iş adamlarıyla toplantı yaptı.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında depremin ardından atılan adımlar ve sağlanan destekler hakkında bilgi veren Nebati, eşi benzeri bulunmayan bu felaket karşısında devlet ve milletin tüm kurumları, insan kaynağı ve imkanlarıyla seferber olduğunu, depremzede vatandaşların yaralarını hızla sarmak, maddi kayıplarını çok daha iyileriyle telafi etmek için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Bu büyük felaketin can kayıplarına yol açmasının yanı sıra bütçeye de ek bir maliyet getireceğini ancak attıkları adımlar sayesinde ekonominin bu felaketin üstesinden gelecek güce sahip olduğunu aktaran Nebati, "Türkiye 2022 yılında elde ettiğimiz yüzde 5,6'lık büyüme oranıyla dünyada en yüksek büyüme gerçekleştirmeyi başaran ülkelerden biri konumundadır. Bu güçlü büyüme performansımızın oluşturduğu mali imkanlar sayesinde vatandaşlarımıza daha önce sözünü verdiğimiz EYT'yi uygulamaya koyduk. Tüm emeklilerimize tekrar hayırlı olsun. Deprem felaketinden kaynaklanan hasarları da telafi edecek güçlü bir mali yapıya sahibiz. EYT'nin iş dünyası üzerindeki yükünü hafifletmek için daha önce açıkladığımız Hazine destekli KGF paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz. Bu dönemde dahi EYT'yi uygulamaya koymamız, hükümet olarak, verdiğimiz sözlerin her daim arkasında durduğumuzun en güncel örneklerinden biridir." diye konuştu.

Nebati, bütçe imkanlarına ilave olarak söz konusu şehirleri hızla ayağa kaldırmak amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu'nu kurduklarını dile getirdi.

Bu fonla imara yönelik kaynakları artıracak ve depremin ekonomi üzerindeki negatif etkilerini en asgari düzeyde tutacaklarını işaret eden Nebati, "Depremler nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde büyümemizin sınırlı miktarda olumsuz etkilenme ihtimali olsa da yılın kalanında kademeli olarak toparlanmasını bekliyoruz. Devreye alacağımız ek önlemlerle depremin 2023 yılı GSYH büyümesindeki olumsuz etkilerini de telafi edeceğiz. Ülkemizin yaralarını hızla sarıp, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hafif hasarlı konutlar için ödemelerNebati, hükümet olarak vatandaş, sanayici, esnaf, girişimci, ihracatçı ve çiftçileri her bakımdan desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.Sigortalıların ihbarını beklemeden ilk 24 saatten başlayarak yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binaların tazminat ödemelerini gerçekleştirmeye başladıklarını anımsatan Nebati, şöyle devam etti:"Bu kapsamdaki ödemelerimiz, tarım sigortacılığına göre kat ve kat daha fazla olup mevcut durum itibarıyla 3 milyar liradır. Şimdi ise tarafımıza gelen ihbarların yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan hafif hasarlı konutlarımızın ödemelerini hızlandırmak için DASK tarihinde bir ilk olarak yeni uygulama başlatıyoruz. Bu uygulamayla e-devlet üzerinden kolayca alabilecekleri hasar belgelerini DASK'a web sitesi üzerinden ileten sigortalılarımıza 72 saat içinde hasar ödemeleri gerçekleştirilecektir.Deprem sürecinde iş kaybına uğrayan vatandaşlarımızın da haklarını gözetiyoruz. Sigortalılarımızın çalışma hayatından uzak kalabileceği bu geçici dönemde, bölgesel kriz sebepli Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının kabulüne başladık ve iş akdi feshini yasakladık. Ayrıca olağanüstü hal ilan edilen illerde Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını sağlayamayan kişilere ise nakdi ücret desteği vereceğiz."Nebati, esnaf ve kadın kooperatiflerine önemli destekler sağladıklarını, prefabrik yapı ve konteynerlerdeki KDV'yi ise yüzde 1'e düşürdüklerini hatırlattı.Birilerinin düne kadar kentsel dönüşüme engel olduğunu belirten Nebati, konuşmasına şöyle tamamladı:"Bugün de yine milletimizin menfaatlerini hiç düşünmeden, enerjisini masaların etrafında siyasi ikbal hesapları ve hırsları için harcıyor, türlü çarpıtmalardan medet ummakta hala ısrar ediyorlar. Yakında muhalefetten emekliye ayrılacak olanlar, neler yaptığımızı takip bile etmeden, sanki hiçbir adım atılmamış gibi 'vergisel kolaylıklar sağlayın' diye demeçler veriyor. Kamerayı her gördüklerinde doğruyu eğri, eğriyi de doğruymuş gibi göstermek için adeta yarış içindeler. Ancak tamamen boşuna uğraşıyorlar. Bizim milletimiz kimin ne olduğunu, nerede durduğunu, neyin peşinde olduğunu çok iyi bilir. Bizim anlayışımızda halka hizmet hakka hizmettir. Bizim için her koşulda öncelik milletimizin çıkarları ve ihtiyaçlarıdır."Toplantıya Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır da katıldı.