Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kira gelirleri mercek altında

Kira gelirlerinin mart ayında doğru beyanını sağlamak için ev sahiplerine yönelik başlatılan inceleme Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından duyuruldu. Şimşek, "Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak." dedi.

Şimşek, konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede denetim çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne işaret ederek "Bu yılın mart ayında kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin kira gelirleri mercek altına alındı." ifadelerini kullandı.

KİRA GELİRİ İNCELEMESİ NASIL YAPILIYOR?

Banka ve tapu kayıtları olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen verilerle yapılan kontrollerle, beyanname vermesi gereken mükelleflerin tespit edilerek vergi beyanında bulunmalarının sağlandığını anlatan Şimşek, vergi uyumunu artırmak amacıyla yasal işlemlerden önce mükelleflere kısa mesaj yoluyla hatırlatmalar yapıldığını belirtti.

200 bin mükellefe kısa mesaj gönderildiğini açıklayan Şimşek, hatırlatmalara rağmen geri dönüş sağlamayan mükelleflerin izaha ve gönüllü uyuma davet edildiğini söyledi. Şimşek, yapılan çalışmalarla 2023'te kira gelirleriyle ilgili 1 milyon 719 bin 315 beyanname alındığı bilgisini paylaştı.

ADRESLERDE FİİLİ TESPİT YAPILACAK

Bakan Şimşek, kira gelirlerine yönelik çalışmaların bu yıl daha da geliştirilerek devam ettiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"GİB, kira gelirlerinin mart ayındaki beyanından önce gayrimenkul sahiplerinin kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarına, Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı istatistikleri de dahil etti. Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak. Bu tespitlerde kiracılardan edinilen bilgiler, elektronik ortamda tutulacak bir tutanakla doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığının sistemlerine aktarılacak; bu bilgiler, banka hesap verileri ve vergi beyanlarıyla karşılaştırılarak gerekli kontroller gerçekleştirilecek. Beyan dönemi öncesi hatırlatmalar devam ederken, beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlemler başlatılacak."

BEYANNAME İNTERNET ÜZERİNDEN DE VERİLEBİLİYOR

Kira geliri beyannamelerinin vergi dairesine gitmeden elektronik ortamda Hazır Beyan Sistemi kullanılarak verilebildiğini anımsatan Şimşek, 2022 yılı gelirlerine ilişkin, 2023 yılında 1 milyon 578 bin 932 mükellefin Hazır Beyan Sistemi'ni kullandığını söyledi.

Mükelleflerin bu yıl da 2023 yılı kira gelirlerini ister evlerinden isterse internet bağlantısının olduğu herhangi bir yerden elektronik ortamda kolayca beyan edebileceğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Mükelleflerimizi bu kolaylıklardan yararlanarak gerçek kira bedellerini mart ayında beyan etmeye davet ediyoruz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında 2024 yılında yapılacak çalışmaların bir parçası olan kira denetimleri kapsamlı ve tüm ülke çapında yürütülecek. Amacımız, vatandaşlarımızın da katkısıyla gerçek kira gelirlerinin öğrenilmesidir. Bu nedenle vatandaşlarımızın yapılan denetimlere gerekli desteğini bekliyoruz."