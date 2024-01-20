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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kira gelirleri mercek altında - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kira gelirleri mercek altında

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alındığını belirtti. Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak. Geçen yıl yapılan çalışmalarla 1,7 milyon beyanname alındı ve bu yıl da kira gelirlerine yönelik çalışmalar daha da geliştirilerek devam edecek.

20.01.2024 - 11:13,  Güncelleme: 13:25
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Kira gelirlerinin mart ayında doğru beyanını sağlamak için ev sahiplerine yönelik başlatılan inceleme Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından duyuruldu. Şimşek, "Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak." dedi.

Şimşek, konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede denetim çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne işaret ederek "Bu yılın mart ayında kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin kira gelirleri mercek altına alındı." ifadelerini kullandı.

KİRA GELİRİ İNCELEMESİ NASIL YAPILIYOR?

Banka ve tapu kayıtları olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen verilerle yapılan kontrollerle, beyanname vermesi gereken mükelleflerin tespit edilerek vergi beyanında bulunmalarının sağlandığını anlatan Şimşek, vergi uyumunu artırmak amacıyla yasal işlemlerden önce mükelleflere kısa mesaj yoluyla hatırlatmalar yapıldığını belirtti.

Bakan Şimşek: Ev sahiplerinin kira gelirlerine inceleme başlattık

200 bin mükellefe kısa mesaj gönderildiğini açıklayan Şimşek, hatırlatmalara rağmen geri dönüş sağlamayan mükelleflerin izaha ve gönüllü uyuma davet edildiğini söyledi. Şimşek, yapılan çalışmalarla 2023'te kira gelirleriyle ilgili 1 milyon 719 bin 315 beyanname alındığı bilgisini paylaştı.

ADRESLERDE FİİLİ TESPİT YAPILACAK

Bakan Şimşek, kira gelirlerine yönelik çalışmaların bu yıl daha da geliştirilerek devam ettiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"GİB, kira gelirlerinin mart ayındaki beyanından önce gayrimenkul sahiplerinin kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarına, Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı istatistikleri de dahil etti. Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak. Bu tespitlerde kiracılardan edinilen bilgiler, elektronik ortamda tutulacak bir tutanakla doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığının sistemlerine aktarılacak; bu bilgiler, banka hesap verileri ve vergi beyanlarıyla karşılaştırılarak gerekli kontroller gerçekleştirilecek. Beyan dönemi öncesi hatırlatmalar devam ederken, beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlemler başlatılacak."

BEYANNAME İNTERNET ÜZERİNDEN DE VERİLEBİLİYOR

Kira geliri beyannamelerinin vergi dairesine gitmeden elektronik ortamda Hazır Beyan Sistemi kullanılarak verilebildiğini anımsatan Şimşek, 2022 yılı gelirlerine ilişkin, 2023 yılında 1 milyon 578 bin 932 mükellefin Hazır Beyan Sistemi'ni kullandığını söyledi.

Mükelleflerin bu yıl da 2023 yılı kira gelirlerini ister evlerinden isterse internet bağlantısının olduğu herhangi bir yerden elektronik ortamda kolayca beyan edebileceğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Mükelleflerimizi bu kolaylıklardan yararlanarak gerçek kira bedellerini mart ayında beyan etmeye davet ediyoruz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında 2024 yılında yapılacak çalışmaların bir parçası olan kira denetimleri kapsamlı ve tüm ülke çapında yürütülecek. Amacımız, vatandaşlarımızın da katkısıyla gerçek kira gelirlerinin öğrenilmesidir. Bu nedenle vatandaşlarımızın yapılan denetimlere gerekli desteğini bekliyoruz."

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kira gelirleri mercek altında
Kaynak: AA
YORUMLAR (12)
  • Kamil Toygar : Tabi emeklilere zam yapınca bütçe açık verdi şimdi kaynak yaratmak için banka üzerinden yatmayan ya da yatan kira gelirleri doğrumu diye bakıp vergisinin peşine düşersin anca hadi ev fiyatları da 10 kat arttı çalışma yapın onu da düşürün görelim başarınızı Yanıtla 32 109
  • new world: kazanmalarına rağmen vergi borçları silinen zenginler hakkında bir çalışma varmı peki ayrıca az vergi ödemeyen kuyumcular vb esnaflar hakkında varmı faturayı düşük kesen esnaflar mesela Yanıtla 6 106
  • Beşiktaş 1903: Yw he he siz önce % in üstün de kira isteyen ev sahiplerine bakin Yanıtla 21 82
  • Bulent Cebeci: az kaldı sepetlenmene Yanıtla 11 75
  • Mehmet Coşkun: Ege, Akdeniz gibi tatil yöreleri, günü birlik kiralık evler gözden kaçmasın bir zahmet Yanıtla 4 58
  • kenan özkaya: Ev sahipleri için kira artış oranı %. Kira Gelir Vergisi İstisna tutarlarının da % daha arttırılması doğru olmaz mı? Yanıtla 6 50
  • Erdal Cekicoglu: Futbol takımlarının toplam 35 milyar olan borçlarını alın yada Türkiye'de futbolu kapatın gitsin yeter artık sürekli borç yapmaları.ben sanayi sektörü olarak ihracat yapıp ülkeme azda olsa döviz getirisi yapmak için çabalıyorum benim güç bela kazandırdığı dövizleri gereksiz futbol sektörü tekrar yurt dışına veriyor yabancı oyuncu alcağım diye Yanıtla 1 42
  • Serefrich: Şaşırmışlar ne yapacaklarını bilmiyorlar ülkenin farkında degiller Yanıtla 5 28
  • ANTEP BEYİ: aynen helal olsun başkan böyle devam bu ev sahibleri nın tek geliri evler tabıkı vergı vercek hepsi net Yanıtla 8 23
  • mert çelik: bedavaya otursalar,sevap ıslenmıs olur Yanıtla 10 20
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Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kira gelirleri mercek altında - Son Dakika


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