Haziran Ekonomi Ajandası - Son Dakika
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Ekonomi

Haziran Ekonomi Ajandası

31.05.2025 11:21
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Piyasalar, TCMB faiz kararı ve EKK toplantısına odaklanacak. Ekonomik veriler ve enflasyon açıklanacak.

Piyasalar, haziranda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun alacağı faiz kararı ile Erzurum'da gerçekleştirilmesi planlanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına odaklanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ekonomi yönetiminin ajandasındaki yoğunluk haziranda da devam edecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2 Haziran'da Ankara'da düzenleyeceği toplantıda, mayıs ayı dış ticaret verilerini açıklaması planlanıyor.

Nisanda mal ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, "Son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265 milyar dolara yükselmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Aynı gün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin hane halkı tüketim harcamaları verilerini açıklayacak. 2023'te hane halklarının tüketim amaçlı harcamalarının içindeki en yüksek payı yüzde 23,9 ile konut ve kira harcamaları almış, bunu yüzde 21,9 ile ulaştırma, yüzde 20,6 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları takip etmişti.

Enflasyon ve sanayi üretim verileri ön plana çıkacak

TÜİK, 3 Haziran'da mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,10 arttığını tahmin ediyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,76 artış gösterirken yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 37,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 22,5 olmuştu.

Kurum, 10 Haziran'da ise haziran ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Bu yılın ilk yarısına ilişkin verilerin de yer alacağı bültende, yatırımlar konusunda çerçeve çizilmiş olacak.

TÜİK, 12 Haziran'da nisan ayına ilişkin sanayi üretim verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık bazda yüzde 2,5 artış göstermişti.

Kurum, 19 Haziran'da mayıs ayı konut satış istatistiklerini duyuracak. Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 359'a ulaşmıştı.

TÜİK, 27 Haziran'da söz konusu aya ilişkin ekonomik güven endeksi ile 2024 yılı sanayi ürün (PRODCOM) istatistiklerini açıklayacak.

Haziran ayının son iş gününde mayıs ayı dış ticaret istatistikleri, hizmet üretici fiyat endeksi ve iş gücü istatistikleri kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,6 puanlık artışla yüzde 8,6'ya yükselirken, genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 15,7 olmuştu.

Piyasaların gözü faiz kararında olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 19 Haziran'da yapılacak. Piyasaların gözü PPK'dan çıkacak faiz kararında olacak.

Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46 olarak açıklamıştı.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

EKK'nin Erzurum'da toplanması bekleniyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantıları Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilirken bu toplantılarla eş zamanlı tanıtılan bölgesel kalkınma planlarıyla da söz konusu kentlerin potansiyelinin harekete geçirilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, EKK'nin haziranda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Erzurum'da toplanması planlanıyor.

Bugüne kadar Şanlıurfa, Konya ve Giresun'da yapılan toplantılarla Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) eylem planlarına yönelik bilgilendirme yapılırken Erzurum'da da Doğu Anadolu Projesi'nin (DAP) bilgilendirme toplantısının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Erzurum, Ekonomi, Finans, ankara, Son Dakika

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