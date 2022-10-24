Çocuk kategorisinde satılan cinsel organ şeklindeki yastıklarla ilgili Hepsiburada'dan açıklama geldi

Bu nasıl kız isteme töreni! Bir de o anları kaydedip sosyal medyada paylaştılar

Hepsiburada alışveriş sitesinin çocuk oyuncakları kategorisinde cinsel organ şeklinde yastık satıldığı ortaya çıktı. İlan için siteye konulan fotoğrafta ise cinsel organ şeklindeki yastıklara sarılan küçük bir kız çocuğuna benzeyen manken olduğu görüldü.

İNFİAL YARATAN ÜRÜNÜN SATIŞI DURDURULDU

Alışveriş sitesine girdiğinde skandal ürünlerle karşılaşan çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden tepki mesajları yağdırırken, konunun gündeme gelmesi sonrası popüler e-ticaret sitesinin bahsi geçen ürünlerin satışını durdurduğu ve görselleri yayından kaldırdığı dikkatlerden kaçmadı.

ALIŞVERİŞ SİTESİNDEN TEPKİLERE YANIT GECİKMEDİ

Hepsiburada alışveriş sitesi kendi hesaplarını etiketleyerek tepki gösteren kullanıcılara verdiği resmi yanıtta şu ifadeleri kullandı "Haber sitelerinde paylaşılan; platformumuza yurt dışından bir satıcının eklediği ürün derhal kaldırılmıştır. Olaya dair soruşturma ve satıcıyla ilgili sözleşme haklarımız kapsamında işlemler başlatılıp, benzeri durumlar için ek önlemler de devreye alınmıştır."

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Öte yandan Türkiye'de başka bir e-ticaret sitesinde geçtiğimiz yıllarda benzer bir durum daha yaşanmıştı. Çocuk mayolarını "sevimli seksi çocuk bikinileri", "çocuklar için seksi mayolar" ifadeleri ile satışa sunulması sosyal medya ve kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.