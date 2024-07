Hisarcık'ta 150 Kilo Ağırlığında Koç Yetiştirildi

Ekonomi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de güvenlik görevlisi olan üretici Mustafa Sevinç, canlı ağırlığı 150 kilo gelen Merinolandschaf cinsi koç yetiştirdi.

İlçeye bağlı Dereköy'de ikamet eden Emet Bor İşletmesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Sevinç, koyun yetiştiriciliğine 10 yıl önce hobi olarak 2 yerli ırk kuzu ile başladığını söyledi. Mustafa Sevinç, "3 yıl önce internet üzerinden araştırıp inceledim ve sonuçta hem et hem de yün kalitesi yüksek, başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın en iri ve gözde hayvan ırkı olan Merinolandschaf cinsi koyun yetiştirmeye karar verdim. Bu koyunların doğum ağırlıkları ortalama 5,5 kilo, 10 kiloya kadar çıkabiliyor, İkizlik oranları yüzde 50-60 oranında. Ayrıca her bölgeye uyan uzun ömürlü bir ırk, 7-8 yıl yararlanabiliyorsun. Şu an Merinolandschaf cinsi koyun Avrupa'nın parlayan yıldızı konumunda. 3 yıl önce Tekirdağ'dan bir çiftlikten 4 dişi bir erkek Merinolandschaf cinsi koyun temin ettim. Barınmaları için köyde doğal ortamda oksijeni bol ahır inşa ettim. Ahırın açık olması koyunların sağlıklı ve performansının yüksek olmasını sağlıyor. Bu nedenle koyunların bu zamana kadar ciddi bir sağlık problemi olmadı. 7 ayda bir doğum aldığımız ve mera performansının diğer ırklara göre yüksek seviyede ve hastalıklara karşı daha dirençli. 3 yılda 13 anaç koyun ve 13 kuzuya ulaştım. Yüksek ve hızlı kilo alma gibi önemli özellikleri var. Dişi koyunlar 100, koçlar ise 220 kiloya kadar ulaşıyor. Şu an elimdeki 3 yaşındaki koçun canlı ağırlığı 150 kilo. Hedefim elit ve saflaştırılmış sürüye ulaşıp kaliteli hayvanları çevreme ve diğer illere ulaştırmak" diye konuştu. - KÜTAHYA