HİSER Projesi ile İhracat Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

HİSER Projesi ile İhracat Artıyor

HİSER Projesi ile İhracat Artıyor
24.06.2025 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, HİSER projesinin 952 işletmeye ihracat kapısı açtığını açıkladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) düzenlenen HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması) Kümelenme Konferansı'na katıldı. Bolat burada yaptığı konuşmada, "HİSER Projesi'nden yaklaşık bine yakın firma, tam olarak 952 işletme yararlanmış durumdadır ihracat yapabilir hale gelmişlerdir ve 115 milyar dolar rakam bu tür çalışmalar ve ihracatçılarımızın kaydettiği performans ve başarılarla elde edilmiştir. " dedi.

Bolat, "Mal ihracatında da yıllık bazda Mayıs sonunda 265,5 milyar dolara yükselmiştik. Hizmet ihracatında da 116 milyar doları aştık ilk 4 aylık verilere göre yıllık bazda. Yıl sonu hedefimize bağlıyız" diye konuştu.

HİSER Kümelenme Konferansı'na Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra, İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve İhracatçılar Meclisi üyeleri ve davetliler katıldı. Burada bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "HİSER'i sadece bir destek programı olarak değil, ihracata hazırlık sürecinin çok değerli bir yapı taşı ve aynı zamanda Türkiye'nin hizmet ihracatında yeni izler bırakacak işletmeler için bir başlangıç platformu olarak görüyoruz" şeklinde konuştu. Ardından altı farklı dalda ödül töreni gerçekleştirildi.

'43 HİSER PROJESİ KABUL EDİLDİ'

Bakan Bolat, "Bugün Hizmetler İhracatını konuşacağız. Geçen yıl bu zamanlar UR-GE Kümelenme konferansını yapmıştık. Onu da Ankara'da yapmıştık. Uluslararası rekabetçiliğin güçlendirilmesi projesi HİSER Hizmetler Sektöründe İhracatın Güçlendirilmesi projesi. Rekabet gücünün artırılması projesi. Bu çerçevede şu ana kadar 43 tane önemli HİSER projesi kabul edildi. Çalışılıyor ve bugün inşallah en iyi uygulama örnekleri olarak 6 tane en başarılı örnekleri birlikte dinleyeceğiz ve onlara ödül vereceğiz. Bu anlamda önümüzdeki süreçte daha başka ödüller kazandıracak HİSER projeleri de ortaya çıkacaktır" dedi.

'952 İŞLETME YARARLANDI'

Bolat, "Bu bir bütüncül marka ve işbirliği platformudur Hisar projesi yurt dışındaki muhataplarla yapılacak görüşmelerin ve geniş bağlantıların kurulması üzerine çok olumlu etkiler yaptığını gördük Onun için bu projeye desteklerimizi artırdık. HİSER'e dair farkındalığı artırmak tecrübeleri paylaşıp herkesin bu tecrübelerden istifade etmesini sağlamak için bugün ilk HİSER Kümelenme Konferansını düzenlemekteyiz. Bizim hizmetler sektörüne verdiğimiz desteklerin 10. yıldönümü bu yıl yani 2025 yılı. HİSER Projesi'nden yaklaşık bine yakın firma, tam olarak 952 işletme yararlanmış durumdadır ihracat yapabilir hale gelmişlerdir ve 115 milyar dolar rakam bu tür çalışmalar ve ihracatçılarımızın kaydettiği performans ve başarılarla elde edilmiştir. HİSER ihracatla ilk kez tanışan işletmelerin küresel marka haline gelmesi için de destek olmaktadır. Bu amaçla Turquality ve E-Turquality programlarımız hizmet ihracatçılarımızın da hizmetindedir. Biz HİSER projesi kapsamında yapılan 43 projeyi çok değerli buluyoruz; önemsiyoruz ve bunların devam etmesini diliyoruz; sayılarının artmasını diliyoruz. Bugün 6'sını ödüllendiriyoruz ödül sahiplerini ve bu projelerde yer alan bütün işletmeleri tebrik ediyoruz" dedi.

'YIL SONU HEDEFLERİMİZE BAĞLIYIZ'

Dış ticaret rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dış ticaret cephesinde bu yıl da adeta iğneyle kuyu kazar gibi ihracatımızı artırmaya çalışıyoruz. Kumbarada birikim yapar gibi her ay adım adım yükselen bir seyir izliyoruz. Mal ihracatında da yıllık bazda Mayıs sonunda 265,5 milyar dolara yükselmiştik. Hizmet ihracatında da 116 milyar doları aştık ilk 4 aylık verilere göre yıllık bazda. Yıl sonu hedefimize bağlıyız" dedi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HİSER Projesi ile İhracat Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz’e sürpriz talip 1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz'e sürpriz talip
7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı 7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu İşte saldırı anı Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
15:46
Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın Birbirlerine para attılar
Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın! Birbirlerine para attılar
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
22:42
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko’nun
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun
22:40
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
22:31
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
22:18
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
22:10
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü
İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
22:04
Emre Mor Fenerbahçe’ye geri döndü
Emre Mor Fenerbahçe'ye geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 17:22:38. #7.13#
SON DAKİKA: HİSER Projesi ile İhracat Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.