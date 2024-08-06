Hizmet İş Sendikası Bursa 2 No'lu Şube Başkanı: İşveren ve sarı sendika ek zam açıklamasından rahatsız - Son Dakika
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Ekonomi

Hizmet İş Sendikası Bursa 2 No'lu Şube Başkanı: İşveren ve sarı sendika ek zam açıklamasından rahatsız

Hizmet İş Sendikası Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Enes Şeker, ek zam açıklamasından işveren ve sarı sendikanın rahatsız olduğunu söyledi. Şeker, işçilerin taleplerini dile getirmenin sendikal hakları olduğunu belirtti.

06.08.2024 17:22
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Hizmet İş Sendikası Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Enes Şeker, ek zam açıklamasından işveren ve sarı sendikanın rahatsız olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in seçim öncesi işyerlerinde işçilere yaptığı açıklamada seçimi kazandığı takdirde yüzde 20 ek zam sözünü hatırlatarak, yaşanan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, yükselen vergi dilimleri ile emekçilerin eriyen ücretlerine iyileştirme talebinde bulunduklarını belirten Hizmet İş Sendikası Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Enes Şeker, bu açıklamalardan rahatsız olan işveren ve sarı sendika, zam bekleyen işçilerin adına yaptığı açıklamayla fiyaskoya imza attığını söyledi. Hizmet-İş Sendikası olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığımız sözleşme gereği 31.12.2026 yılına kadar yetkili sendika olduklarını belirten Şeker, "Dolayısıyla işçi arkadaşlarımızın mağduriyeti ve beklentilerini ifade etmek, dile getirmek bizim kanuni ve sendikal hakkımızdır. Bir de belediye başkanı seçimden önce işçilere söz vermiş, bunu hatırlatarak 'zam sözünüzü tutun' demek en doğal hakkımızdır. Malum sendikanın ek zam talebimizi işçi ile işvereni karşı karşıya getirmek gibi akıldan yoksun, teslimiyetçi açıklamalarını emekçilerimizin takdirine bırakıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BİNTED işyerinde ek bir zam verilecekse bunun hukuki muhatabı Hizmet-İş Sendikasıdır. Ek protokol imzalanacaksa bu yetkili sendika ile yani bizimle imzalanmak zorundadır" dedi.

Haklı taleplerinden ve açıklamalarından birilerinin çok rahatsız olduğunu belirten Şeker, "Bu açıklamanın arkasında işverenle birlikte kaleme alındıkları klasik açıklamaları ile kendilerini ele veren Genel-İş Sendikası vardır. Zaten son dönem işveren avukatlığına soyunan bu malum sendika, üyelerinin yanında durması gerekirken işverenle bir olup açlık sözleşmelerine imza atmayı alışkanlık haline getirmiş, en son İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde üyelerinin kabul etmemesine rağmen toplu iş sözleşmesini gizlice imzalamış, bunu duyan Karşıyaka emekçileri şubenin önünde toplanarak sendikalarını protesto etmişlerdir. Daha yeni CHP Gebze'de mitinge katılmak istemeyen, Beşiktaş Belediyesi temsilcisi Süleyman Keklik sendika tarafından görevden alınmış, işveren birlikteliği ile işine son verilmiştir. Bu kartondan kaplan sendikanın Bursa işçisine katacak hiçbir şeyi yoktur. Batıda demokrasi havarisi kesilen, doğuda "DEM" illerle demlenen, despotik tutumu herkesçe malum olan bu sendikanın ve mensuplarının bize demokrasi, sendikal ahlak dersi vermesi de hiç inandırıcı değildir" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hizmet İş Sendikası Bursa 2 No'lu Şube Başkanı: İşveren ve sarı sendika ek zam açıklamasından rahatsız - Son Dakika

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