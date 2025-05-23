HOMETEX Fuarı'nda Denizli Tekstil Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

HOMETEX Fuarı'nda Denizli Tekstil Vurgusu

HOMETEX Fuarı\'nda Denizli Tekstil Vurgusu
23.05.2025 10:31
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, HOMETEX Fuarı'nda Denizli tekstilinin gücünü ve potansiyelini vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenen HOMETEX Ev Tekstili Fuarı'nı ziyaret ederek, sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Hisarcıklıoğlu, Denizli tekstilinden övgüyle söz ederek, " Denizli tekstilde önde gelen şehirlerimizden biri olarak, Babadağ'dan başlayan köklü bir geleneği temsil ediyor. Babadağ damgası, kalitenin damgası" ifadelerine yer verdi.

Ev tekstili sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan HOMETEX Ev Tekstili Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuara, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve DSO Başkan Yardımcısı Osman Uğurlu da katılarak, Denizlili firmaları bu yıl da yalnız bırakmadı. Başkan Kasapoğlu ve Uğurlu beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte fuarı ziyaret ederek sektör temsilcileriyle buluştu. Firmalara başarı dileklerini ileten Kasapoğlu, potansiyel iş birlikleri için önemli bir zemin oluşturan fuarın, hayırlı olmasını diledi. Kasapoğlu, sektörün mevcut durumu, karşılaştığı zorluklar ve gelecek beklentileri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Kasapoğlu ve Hisarcıklıoğlu fuarda bir araya geldi

Fuar ziyaretlerini sürdüren Başkan Kasapoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile de bir araya geldi. Fuarda yer alan firmaları ziyaret eden, stantlarda uzun süre vakit geçiren ve firma yetkilileriyle sohbet eden Başkan Hisarcıklıoğlu ve Başkan Kasapoğlu, ev tekstili sektörünün mevcut durumu ve gelecek dönem beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Hisarcıklıoğlu ve Başkan Kasapoğlu, ev tekstili sektörünün ülke ekonomisi için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Denizli tekstilinden övgüyle söz eden Başkan Hisarcıklıoğlu, "Denizli Sanayi Odası Başkanımız Selim Kasapoğlu da burada. Denizli tekstilde önde gelen şehirlerimizden biri olarak, Babadağ'dan başlayan köklü bir geleneği temsil ediyor. Babadağ damgası, kalitenin damgası." ifadelerine yer verdi. HOMETEX Fuarı'nın artık uluslararası bir marka haline geldiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Geçmiş yıllarda İtalya, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki fuarlardan yer arardık. Gelinen noktada, tekstil denince akla İstanbul Fuarı geliyor ve yabancı firmalar bizden yer istiyor. Bu, müthiş bir gelişme. Fuarımızın sektöre önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Denizli olarak ev tekstilinde önemli bir yere sahibiz"

Sektörün dinamizmine ve potansiyeline dikkat çeken Başkan Kasapoğlu ise, "HOMETEX Fuarı, ev tekstili sektörümüzün gücünü yansıtan önemli bir vitrin. Burada sergilenen ürünler, Türk ev tekstilinin kalitesini net olarak anlatıyor. Firmalarımızın tasarımları ve üretim teknolojilerindeki gelişmeleri görme fırsatı sunuyor. Denizli olarak ev tekstili üretiminde önemli bir yere sahibiz. Firmalarımızın ihracat potansiyelini artırmak, yeni pazarlara açılmak ve rekabet gücümüzü korumak için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu fuar, firmalarımızın uluslararası alanda yeni iş bağlantıları kurması ve ihracat hedeflerine ulaşması için önemli fırsatlar sunuyor" ifadelerini kullandı.

"Fuarlar, sanayiciler için umut kaynağı olmayı sürdürüyor"

İhracatın sektör için hayati önem taşıdığını belirten Başkan Kasapoğlu ayrıca, iç piyasadaki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini söyledi. Zorlu rekabet şartlarına dikkat çeken Kasapoğlu, "Sanayicilerin ayakta kalabilmesi için istihdam ve enerji tarafında özel desteklere ihtiyaç var. Sanayiciler, tahsilat, satış ve fiyatlandırma gibi konularda her gün kriz yönetmek zorunda kalıyorlar. Bu şartlar altında AR-GE, inovasyon ve yeni yatırım hevesleri azalıyor" şeklinde konuştu.

Kur ve enflasyon arasındaki sıkışma, finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve nakit dengelerindeki bozulmaların sektörü olumsuz etkilediğini belirten Kasapoğlu, dünya pazarlarındaki daralmalar ve öngörülemez politikaların da belirsizliği artırdığını, sanayicilerin bu belirsizlik nedeniyle yatırım yapmaktan çekindiğini ve üretim güçlerinin olumsuz etkilendiğini kaydetti. Kasapoğlu, "Tüm bu zorluklara rağmen fuarlar, sanayiciler için bir umut kaynağı olmayı sürdürüyor. Katılımcılar, bu fuara bir umut ve heyecanla gelerek, zorlu şartlara rağmen mücadele etmeye devam ediyorlar" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Ekonomi, İhracat, denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HOMETEX Fuarı'nda Denizli Tekstil Vurgusu - Son Dakika

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