HSBC'den uyarı: 4 Türk şirketi endeksten çıkarılabilir - Son Dakika
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Ekonomi

HSBC'den uyarı: 4 Türk şirketi endeksten çıkarılabilir

HSBC\'den uyarı: 4 Türk şirketi endeksten çıkarılabilir
25.07.2025 16:26
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HSBC, dört Türk şirketinin MSCI endeksinden çıkarılabileceğini açıkladı. Ön değerlendirmeye göre SASA, Coca-Cola İçecek, Pegasus ve Şişecam, MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi'nden çıkarılabilir.

HSBC Endeks Strateji Ekibi, MSCI'nin Ağustos 2025 endeks değişikliklerine ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı. Değerlendirme, MSCI'nin gözden geçirme sürecindeki ilk beş sıralama günü verilerine dayanıyor.

Rapora göre Türkiye'den dört hisse senedi, MSCI Gelişen Piyasalar Standart Endeksi'nden çıkarılma riskiyle karşı karşıya. Bu durumun temel nedeni olarak, ABD borsalarındaki güçlü performansın küresel minimum piyasa değeri referansını yükseltmesi ve gelişen piyasalarda endekste kalma kriterlerini zorlaştırması gösteriliyor.

LİSTEDEN ÇIKARTILMASI BEKLENEN HİSSELER

SASA Polyester (SASA):

"Yüksek güvenli çıkarma adayı" olarak öne çıkan SASA'nın, değerlendirme süresince serbest piyasa değeri eşik altında kaldı. Hisseden 52,9 milyon dolarlık pasif fon çıkışı bekleniyor.

HSBC'den uyarı: 4 Türk şirketi endeksten çıkarılabilir

Coca-Cola İçecek (CCOLA):

"Orta güvenli" adaylar arasında yer alan CCOLA, beş gün boyunca eşik değerin %10-11 altında işlem gördü. Yaklaşık 54,6 milyon dolarlık çıkış öngörülüyor.

HSBC'den uyarı: 4 Türk şirketi endeksten çıkarılabilir

Pegasus Hava Yolları (PGSUS):

Serbest piyasa değeri eşiğinin üzerinde seyretse de segment kriterine takılan PGSUS, listede kalamayabilir. 98,3 milyon dolarlık çıkış bekleniyor.

HSBC'den uyarı: 4 Türk şirketi endeksten çıkarılabilir

Şişecam (SISE):

"Düşük güvenli" çıkarma adayı olarak tanımlanan Şişecam, kriterlere çok yakın bir seyir izliyor. Beklenen çıkış tutarı 68,9 milyon dolar.

MSCI'nin endeks değişikliği kararlarını 7 Ağustos'ta açıklaması ve yeni düzenlemelerin 26 Ağustos kapanışında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

MSCI ENDEKSİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

MSCI Endeksleri, dünya genelindeki büyük, orta ve küçük ölçekli şirketlerin performansını ölçmek amacıyla oluşturulur. Bu endekslerin belirlenmesinde öncelikle şirketlerin piyasa değeri ve likidite düzeyleri dikkate alınır. Şirketler, belirli bir piyasa değeri eşiğini aşmalı ve yeterli işlem hacmine sahip olmalıdır. Endeksler, bu şirketlerin hisse senetlerinin piyasa değeri ile orantılı olarak ağırlıklandırılır, yani daha büyük şirketler endeks üzerinde daha fazla etkiye sahip olur. MSCI endeksleri, yatırım fonları, borsa yatırım fonları (ETF'ler) gibi finansal araçların temelini oluşturur ve yatırımcılara küresel piyasaların genel performansını izleme imkânı sunar. Bu endeksler ayrıca, küresel ekonomik ve finansal risklerin değerlendirilmesinde önemli bir gösterge olarak kullanılır.

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Son Dakika Ekonomi HSBC'den uyarı: 4 Türk şirketi endeksten çıkarılabilir - Son Dakika

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