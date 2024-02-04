Merkez Bankası\'nda başkan değişimi piyasaları nasıl etkileyecek

Merkez Bankası'nda cuma gecesi görevinden affını isteyen Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan'ın getirilmesi sonrasında İngiliz bankası HSBC, Merkez'in para politikasında değişiklik beklenmediği ve yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edilebileceği yönünde bir not paylaştı.
Bloomberg'in aktardığına göre HSBC ekonomistlerinden Melis Metiner'in "Yeni merkez bankası başkanı, aynı politika" başlıklı notunda Merkez Bankası'daki başkanlık değişiminin para politikası üzerinde neden olacağı etkisi yorumlandı.
Merkez Bankası'nda yaşanan değişimin para politikasında herhangi bir değişime neden olmayacağı belirtilen HSBC değerlendirmesinde Merkez'in sıkılaştırma sürecinin geçen ay sona erdiği ve 2024 süresince politika faizinin sabit kalmasını beklediklerine yer verildi.
HSBC değerlendirmesinde Türkiye'nin enflasyon görünümü hakkında risklerin görüldüğü ve manşet enflasyonun 2024l sonuna kadar TCMB'nin yüzde 36'lık tahmininin üzerinde yüzde 45'e kadar ılımlı bir seviyeye gelmesi beklendiği kaydedildi.
Bankanın notunda Merkez Bankası'nın yeni enflasyon raporunu 8 Şubat'ta paylaşacağı hatırlatılarak "Yıl sonu tahmininin yukarı yönlü revize edilebileceğini düşünüyoruz. Yakın vadede piyasaların odak noktası, makro ihtiyati politika çabaları, likidite önlemleri veya potansiyel mali sıkılaştırma da dahil olmak üzere politika yapıcıların uygulamaya koyduğu diğer sıkılaştırma önlemleri olacak." denildi.
ABD'li Morgan Stanley'in yayımladığı notunda da Merkez Bankası Başkanı'nın Fatih Karahan olması sonrası Merkez'in para politikasıyla ilgili yapılan tahminlerde değişim beklenmediği ancak faiz indirimi yerine artışının görülebileceği belirtildi.
ABD bankasının notunda "2019 ve 2021'deki geçmiş başkan değişikliklerinden farklı olarak bu değişim, politika yönünde bir değişikliğe veya daha düşük faiz oranlarına yönelik siyasi bir tercihe işaret etmiyor." denildi.
Merkez'deki başkan değişiminin para politikasında devamlılığı sürdüreceğine işaret eden Morgan Stanley notunda, Merkez Bankası'nın Başkan Karahan döneminde enflasyonla mücadeleye öncelik veren geleneksel para politikası çerçevesini sürdürmesi beklendi.
Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan'ın Merkez Başkanı olması JPMorgan tarafından ise olumlu bulundu, kurum notunda "Faiz indirimi yerine faiz artışı daha muhtemel." denildi.
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Merkez Bankası'nda yaşanan başkanlık değişiminin para politikasında herhangi bir değişime neden olmayacağı belirtilen HSBC değerlendirmesinde, Merkez Bankası'nın sıkılaştırma sürecinin sona erdiği ve yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edilebileceği ifade edildi.
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