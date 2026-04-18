Hürmüz Boğazı'nda Gemiler Artıyor

18.04.2026 15:29
Hürmüz Boğazı'na 4 LNG tankeri gelirken, ticari gemi sayısı artıyor, İran'dan açıklama geldi.

Bir dizi petrol ve LPG tankeri Hürmüz Boğazı'nı geçerek Basra Körfezi'nden çıkarken, Katar'a ait yüklü halde bulunan 4 sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankeri Boğaz'a doğru ilerliyor.

Hürmüz Boğazı'na yönelik belirsizlikler devam ederken, dünden itibaren artan sayıda ticari gemi Boğaz'dan geçişi test ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, ateşkes süresinin sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını bildirdi.

Bu açıklamanın ardından çoğu kargo gemisi olmak üzere bazı gemiler Körfez'den çıkış yönünde Hürmüz Boğazı'na doğru ilerledi ancak gemilerin büyük kısmı rotasını değiştirerek geri döndü. Bunlar arasında Fransız CMA CGM şirketine ait konteyner gemileri de bulunuyor.

Daha sonra İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin deniz ablukasına devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün önceki haline geri döndüğünü açıkladı.

Veri analiz şirketi Kpler verilerine göre, Hürmüz Boğazı'ndan 17 Nisan'da ham petrol, petrol ürünü ve LPG olmak üzere toplam 10 ticari gemi geçiş yaptı.

AA muhabirinin anlık gemi takip şirketi MarineTraffic verilerinden derlediği bilgilere göre, bugün 2,1 milyon varil Suudi Arabistan ham petrolü taşıyan Fpmc C Lord, 182 bin varil İran'a ait petrol ürünü yüklü Torin, yaklaşık 272 bin Bahreyn petrol ürünü yüklü Akti A ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 516 bin varil petrol ürünüyle hareket eden Navig8 Macallister isimli tankerler Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Umman Körfezi'ne girdi.

Navig8 Macallister'in varış noktasının Güney Kore ve Akti A'nın ise Mozambik olduğu görülüyor.

Yaklaşık 33 bin varil kirli petrol ürünü taşıyan Panama Bayraklı Serenity IX ve Madhuri isimli petrol tankeri Irak petrolü yüklemek üzere Hürmüz Boğazı'nı geçti.

İran'dan hareket eden Black Maya asfalt/bitümen tankeri ise Hürmüz Boğazı'nı geçerek BAE yönünde ilerliyor.

Varış noktasını Çin olarak bildiren Nv Aquamarine ve Raine ile Angola bayraklı Gardian da Hürmüz Boğazı'nı geçerek Umman Körfezi'ne giren LPG tankerleri arasında bulunuyor.

Öte yandan Katar'a ait 4 LNG tankeri yüklü halde Hürmüz Boğazı'na doğru ilerliyor.

Bu tankerlerden Al Ghashamiya Hindistan'ı ve Lebrethah Pakistan'ı varış noktası olarak bildirirken, Fuwairit ve Rasheeda isimli tankerlerin sistemlerinde varış noktası görünmüyor.

Kaynak: AA

15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Sadettin Saran, Ederson’un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
