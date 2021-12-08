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İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

08.12.2021 22:06
İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Genel Kurulda, HDP milletvekilleri, bütçe üzerinde söz aldı.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, gelinen noktada sanayicinin dolar ve fiyat artışlarından dolayı müşterilerine fiyat vermekte zorlandığını, çünkü sattığı malı yerine koyabilme imkanı kalmadığını ileri sürdü.

İktidar milletvekillerinin, konuşmalarında büyümeden bahsettiğini ama bu büyümenin onların etrafındaki sermaye gruplarından kaynaklandığını iddia eden Kenanoğlu, "Etrafınıza toparladığınız, derlediğiniz sermaye grubunu besliyorsunuz, büyütüyorsunuz. Bunlar büyüyünce hacmi Türkiye nüfusuna bölüp 'büyüdük' diyorsunuz. Kimsenin gelirinin arttığı yok. Ciddi bir uçurum söz konusu. Nasıl o büyümeden mutlu olalım, vatandaş mutlu değil ki biz ondan mutlu olalım." diye konuştu.

Kenanoğlu, ciddi bir beyin göçü olduğunu da öne sürerek bunun ana nedeninin siyasi sebepler olduğunu söyledi. Teknolojide gelişmenin demokratik haklarla olacağını da savunan Kenanoğlu, "Üniversitelerin kapısına kelepçe takarak ilmi de teknolojiyi de geliştiremezsiniz." dedi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, "tarımı bitirme noktasına getiren iktidarın, rekor düzeyde ithalatçı politikalar yürüttüğünü" ileri sürdü.

Eskiden "tahıl ambarı" olarak bilinen Türkiye'nin "ithalat ambarı"na dönüştüğünü iddia eden Sürücü, sarımsaktan, samandan mercimeğe kadar pek çok şeyin ithal edildiğini savundu.

Sürücü, tarımsal girdilerin arttığını dile getirerek, "Biz, halkı boş tencereye, ekinsiz tarlaya, ucuz emeğe mahkum eden bu iktidarı emekçilerle, kadınlarla, gençlerle göndereceğiz." diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Sürücü'nün sözlerine Kürtçe devam etmesi üzerine, milletvekillerince bir şey anlaşılmadığını belirterek konuşmasını Türkçe sürdürmesini istedi. Uyarıya rağmen devam etmesi üzerine konuşması kesilen Sürücü, Türkçe devam ederek konuşmasını tamamladı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin de kürsüye sıvı yağ, nohut ve mercimek paketleriyle çıktı.

GAP ile sadece Türkiye'nin değil Orta Doğu'nun ihtiyacının da karşılanacağının söylendiğini anlatan Maçin, bölge insanının da işinin efendisi olacağı duygularıyla ümitlendiğini ifade etti. Maçin, ancak bunun bölge halkına bir şey kazandırmadığını, tersine yoksullaştırdığını, mülksüzleştirdiğini öne sürdü.

Tarıma ayrılan bütçenin şimdiden yüzde 50-60 kadük kaldığını iddia eden Maçin, mazotun dahi yüzde 50 zamlandığını, elektrik ve suya da zam geldiğini, gübre fiyatlarının arttığını söyledi. Maçin, "Bu bütçe hiçbir derde derman olmayacak." diye konuştu.

Yanında getirdiği gıda ürünlerini göstererek fiyat artışları ve ithalat yapıldığından bahseden Maçin, "Bu fiyat artışlarıyla, bırakın asgari ücretle çalışan insanların geçimini sağlamasını devlet memuru olan, işçi olan kesimlerin geçimini sağlaması mümkün değildir. Bu iktidar çalışan kesimlere insanca yaşama olanakları bırakmamış." değerlendirmesinde bulundu.

HDP olarak hakların örgütlü gücüyle çöküşe "dur" diyeceklerini savunan Maçin, "Geleceği biz inşa edeceğiz. Yeni Türkiye inşasında halkların kardeşliği ve birliğini biz sağlayacağız. Türkiye'ye demokrasi ve barış, Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti'li milletvekillerinin tepkisi üzerine Bilgiç, daha sonra tutanakları inceleyeceğini söyledi.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik eleştirilerde bulundu. Tiryaki, Soylu hakkındaki iddialara dair soruşturma açılması gerektiğini öne sürdü.

Tiryaki'nin de Kürtçe konuşması sonrası Meclis Başkanvekili Bilgiç, Kürtçe konuşmaların anlaşılmadığını, tutanaklara da geçmediğini ifade ederek konuşmaların Türkçe yapılmasına dair hassasiyet gösterilmesini istedi.

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bütçesinin yaklaşık 198 milyar olduğunu belirterek 8 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı bütçesinin bu iki bakanlıktan daha az olduğunu iddia etti. Özgüneş, "bunun içeride dışarıda savaş" anlamına geldiğini savundu.

Bakan Soylu'ya yönelik eleştirilerde bulunarak AK Parti'nin "kandırma ve kandıran partisi" olduğunu ileri süren Özgüneş, iktidarı "tarihin karanlık sayfalarına göndereceklerini" iddia etti.

Maçin'e 3 birleşim çıkarma ceza verildi

HDP grubunun konuşmalarının tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Bilgiç birleşime ara verdi.

Bilgiç, aradan sonra yaptığı açıklamada, Nusrettin Maçin'in "Kürdistana özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz." ifadesinin Meclis İçtüzüğü'ndeki, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasına, Anayasa'da düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapma" kapsamında olduğundan, Meclisten geçici çıkarma cezası gerektirdiğini kaydetti. Bilgiç, Maçin'in savunma yapabileceğini ifade etti.

Bilgiç, savunma yapmayan Maçin'e Meclis'ten 3 birleşim çıkarma cezası verilmesini oylamaya sundu. Oylamada, ceza verilmesinin kabul edilmesinin ardından Bilgiç, Maçin'in Genel Kuruldan ayrılmasını istedi.

İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda
İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda
İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda
İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Türkiye, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
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