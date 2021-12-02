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İGDAŞ Genel Müdürü doğal gaz faturasını düşürmenin yöntemlerini anlattı - Son Dakika

İGDAŞ Genel Müdürü doğal gaz faturasını düşürmenin yöntemlerini anlattı

02.12.2021 14:42

Uluslararası piyasalara bakıldığında doğal gaz fiyatının artış eğiliminde olmaya devam ettiğini söyleyen İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, düşük doğal gaz faturası için basit ve etkili tasarruf yöntemlerini açıkladı.

Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sert kur dalgalanması ve bastıran kış nedeniyle doğal gaz faturaları vatandaşları kara kara düşündürmeye başladı.

İthal edildiği için birim fiyatı uluslararası piyasalara göre BOTAŞ tarifesi ile belirlenen doğal gazın nasıl daha tasarruflu kullanabileceğini İstanbul'un doğal gaz dağıtımını yapan İBB şirketi İGDAŞ'ın Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen'e soruldu. Sözcü'ye konuşan Özmen, basit ama etkili tasarruf önlemlerini sıraladı:

"YALITIM FATURADA YÜZDE 40 TASARRUF SAĞLIYOR"

  • Binanın yalıtımının olması en büyük tasarruf kalemi. İyi bir yalıtım yapılırsa doğal gaz faturalarında yüzde 40'a varan tasarruf sağlamak mümkün.
  • Peteklerin arkasına konulan alüminyum yalıtım levhalar büyük fayda sağlıyor. Ben de evimde çocukların odasında kullanıyorum.

"PETEKLERİ KAPATMAYIN"

  • Petekleri estetik görünsün diye muhafaza kutusu gibi dekoratif uygulamalar ile kapatmayın. Üzerine örtü, kitap, eşya koyarsanız da ısı sirkülasyonuna engel olursunuz. Petekleri rahat bırakın, nefes alsın. Önüne koltuk koymayın.
  • Pencerenin çift cam olması çok önemli. Çift cam değilse fitillerinin yıpranmamasına dikkat etmek lazım.

"KOMBİYİ TAMAMEN KAPATMAYIN"

  • Kombiyi evden uzun süreli gidecekseniz kapatın. Ama sabah gidip akşam gelecekseniz en kısık seviyede bırakın. Tamamen kapatıp sonra açtığınızda bütün evi ısıtmak için daha çok gaz tüketimine neden olacaktır.
  • Hiç kullanmadığınız bir odadaki radyatörü kapatmak mantıklı. Ama belli seviyeye düşürerek bütün evin ısıtılması daha avantajlı.
  • Su ısıtmak için de doğal gazı kullanıyoruz. Suyun sıcaklığını da belli seviyede tutmak gerekli. İdeal ısı 40-45 derece. Suyun ayarını bu seviyede tutarsanız farkına varmadan tasarruf sağlarsınız.
  • Kombinin her yıl yetkili servislere bakımını yaptırmanız da tasarruf sağlar.
  • Oda termostatı ve termostatik radyatör vanası da yakıt tasarrufu sağlar.
İGDAŞ Genel Müdürü doğal gaz faturasını düşürmenin yöntemlerini anlattı

Mithat Bülent Özmen, Doğalgaz, Türkiye, Sözcü, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İGDAŞ Genel Müdürü doğal gaz faturasını düşürmenin yöntemlerini anlattı - Son Dakika Ekonomi


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