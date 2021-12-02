İGDAŞ Genel Müdürü doğal gaz faturasını düşürmenin yöntemlerini anlattı

Amcasını ve iki kuzenini öldürmüştü! Katliamın altından tecavüz iddiası çıktı

Dün piyasaya müdahale eden Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Rakam ortaya çıktı

Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sert kur dalgalanması ve bastıran kış nedeniyle doğal gaz faturaları vatandaşları kara kara düşündürmeye başladı.

İthal edildiği için birim fiyatı uluslararası piyasalara göre BOTAŞ tarifesi ile belirlenen doğal gazın nasıl daha tasarruflu kullanabileceğini İstanbul'un doğal gaz dağıtımını yapan İBB şirketi İGDAŞ'ın Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen'e soruldu. Sözcü'ye konuşan Özmen, basit ama etkili tasarruf önlemlerini sıraladı:

"YALITIM FATURADA YÜZDE 40 TASARRUF SAĞLIYOR"

Binanın yalıtımının olması en büyük tasarruf kalemi. İyi bir yalıtım yapılırsa doğal gaz faturalarında yüzde 40'a varan tasarruf sağlamak mümkün.

Peteklerin arkasına konulan alüminyum yalıtım levhalar büyük fayda sağlıyor. Ben de evimde çocukların odasında kullanıyorum.

"PETEKLERİ KAPATMAYIN"

Petekleri estetik görünsün diye muhafaza kutusu gibi dekoratif uygulamalar ile kapatmayın. Üzerine örtü, kitap, eşya koyarsanız da ısı sirkülasyonuna engel olursunuz. Petekleri rahat bırakın, nefes alsın. Önüne koltuk koymayın.

Pencerenin çift cam olması çok önemli. Çift cam değilse fitillerinin yıpranmamasına dikkat etmek lazım.

"KOMBİYİ TAMAMEN KAPATMAYIN"