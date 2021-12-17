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İHBİR, "İhracat Bir'İnci'leri"ni ödüllendirdi - Son Dakika

İHBİR, "İhracat Bir'İnci'leri"ni ödüllendirdi

17.12.2021 00:46
İHBİR, "İhracat Bir'İnci'leri"ni ödüllendirdi

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Son çeyrekte yüzde 7,4 büyüdük, ikinci çeyrekte 21,7 büyüdük, ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdük, seneyi yüzde 10 civarında büyüme ile kapatacağız. İhracatımız yüzde 33,8 artarak 203,1 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Son çeyrekte yüzde 7,4 büyüdük, ikinci çeyrekte 21,7 büyüdük, ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdük, seneyi yüzde 10 civarında büyüme ile kapatacağız. İhracatımız yüzde 33,8 artarak 203,1 milyar dolar oldu. Bunu gerçekleştiren ihracatçılarımız olmasa bunların hiçbirini başaramazdık." dedi.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) tarafından düzenlenen "İHBİR'in İhracat Bir'İnci'leri Ödül Töreni" İstanbul'daKİ bir otelde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Turagay, salgının etkilerinin kısa zamanda azalarak bitmesini beklediklerini belirterek, "Ülke ekonomimize baktığımızda son çeyrekte yüzde 7,4 büyüdük, ikinci çeyrekte 21,7 büyüdük, ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdük, seneyi yüzde 10 civarında büyüme ile kapatacağız. İhracatımız yüzde 33,8 artarak 203,1 milyar dolar oldu. Aylık ihracatımız geçen ay yüzde 33,4 arttı. 200 milyar dolarların üzerine çıktık. Bunu gerçekleştiren ihracatçılarımız olmasa bunların hiçbirini başaramazdık. 7,4 büyümenin 6,8'i ihracattan geldi." diye konuştu.

Bu katkının çok önemli olduğunu dile getiren Turagay, şunları söyledi:

"Bunun için yatırıma, üretime ve istihdama önem veriyoruz. Bunu daha da artırmalıyız. Sıkıntılar tabii ki var. Tedarik zinciri kırılınca bazı fırsatlar da ortaya çıktı. Türk ürünlerine talep arttı. ABD'ye ihracatımızı yüzde 45,1 artırdık, 13,3 milyar dolar oldu, AB'ye olan ihracatımızı yüzde 34,1 artırdık, 83,4 milyar dolar oldu. Bu başarılar çok önemli. Turizm gelirlerinde oldukça önemli atılım yapacağız. 24 milyar dolarlık gelirden bahsediliyor. Gıda fiyatları dünyada inanılmaz arttı. Çoğu ülke gıda temininde sıkıntı yaşadı. Hububatçılarımız da salgın döneminde sıkıntı çekti ama kendi kendimize yetebileceğimizi gördük. İnşallah önümüzdeki sene Türkiye'nin önü daha da açılacak. Potansiyelimize inanmamız gerekiyor."

"Büyümeyi ve gelişmeyi bu ülkeye ihracat sağlıyor"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise zor bir dönemde ihracat ailesinin çok büyük işler başardığını belirterek, "Hububat sektörümüz bunların içerisinde en önemlilerinden. Büyümeyi ve gelişmeyi bu ülkeye ihracat sağlıyor. Öyle bir dönem yaşadık ki ilk kez yaşanılan sorunlarla karşı karşıya kaldık. İhracat bu dönemde performansını rekorlar kırarak artırdı." dedi.

Gülle, büyük işler yapılması için ölçek ekonomisine geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Daha büyük kapasitelere ve yatırımlara ihtiyacımız var. Hububat sektöründe bu ve buna benzer yatırımların olduğunu biliyorum. Daha büyüyeceğiz ve daha büyük işler yapacağız. Küresel tedarik zincirinin kırılmasından dolayı ilk kez ülkemizden mal alanların büyük bir katkısı oldu. Önümüzdeki sene bu daha da artacak. Türkiye'ye teveccüh artacak, 20 milyar doların üzerindeki aylık performanslara alıştık. Yine rekorlar kıracağız." diye konuştu.

Ödüllerin büyük anlam ifade ettiğini aktaran Gülle, "Marifet iltifata tabi. Bu anlamlı ödüllerin yanında katma değerli ürün de satalım. Milyonlarca ton ihracat yapıyoruz, daha fazlasını yapabiliriz ama birim değerimizi artırarak kısa yoldan daha iyi rakamlara ulaşmamız gerekli. Bu işe en uygun, özellikle gıdaya talebin yüksek olduğu dönemde fırsatları iyi okuyup değerlendirmeliyiz. Yatırımları yaparken işlenmiş, değerlenmiş yüksek değerli ihracata yönelelim." ifadelerini kullandı.

"İhracatın lokomotiflerinden olmayı sürdüreceğiz"

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur da 2021'in rekorların yılı olduğunu belirterek, "Birliğimiz ihracatı büyük ivme kazandı ve kasım ayı sonunda açıklanan rakamlara bakıldığında 2,2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Bu yılın sonunda ise 2,4 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamına ulaşmış olacağız ve bu da geçtiğimiz yıla göre yüzde yirmilik bir artışa tekabül ediyor." dedi.

Okutur, hububat sektörü olarak ciddi bir ihracat rakamı ve hacmine de sahip olduklarını kaydederek, şunları söyledi:

"2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 7,3 milyar dolarlık ihracat rakamını geçtiğimiz aylar itibarıyla aşmış bulunuyoruz. Sektör olarak, 2021'i 8,5 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamına ulaşarak kapatacağımızı düşünüyorum. Bu başarı, yaklaşık iki yıldır devam eden pandemi, küresel ticarette yaşanan aksaklıklar, global ham madde, konteyner ve lojistik krizi gibi olumsuzluklara rağmen gerçekleşmiştir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen İHBİR olarak ihracatın lokomotiflerinden birisi olmamızda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İHBİR olarak sektör sorunlarını resmi makamlara aktarmaya ve sorunlara çözüm aramaya devam edecek, ilgili bakanlıklarla toplantılar gerçekleştirecek, ilettiğimiz firma sorunlarının bakanlıklar nezdinde çözümü noktasında gerekli takibi bizzat Yönetim Kurulunca sürdüreceğiz ve ihracatçılarımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Yenilikçi ekibimizle birlikte, 'İhracata İlham veren Kadınlar Platformu' ve 'İ-HABER' dergi ve e-bülten projelerimizle ilkleri gerçekleştirmeye devam edecek, ihracatın lokomotiflerinden olmayı sürdüreceğiz."

Törende, Şekerli Mamuller, Un ve Unlu Mamuller, Bitkisel Yağlar ve Yağlı Tohumlar, Hububat-Bakliyat-Baharat ve Diğer Gıda Müstahzarları kategorilerinde 2020 yılının en başarılı ihracatını yapan 25 firmaya ödülleri Turagay, Gülle ve Okutur tarafından takdim edildi. Ayrıca, İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu projesi kapsamında 15 girişimci kadın da ödüllendirildi. İhracata katkı yapan basın mensuplarının da ödüllendirildiği törende, Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editörü Yılmaz Yıldız ödüle layık görüldü.

Togo Cumhuriyeti, İhracat, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İHBİR, 'İhracat Bir'İnci'leri'ni ödüllendirdi - Son Dakika Ekonomi


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