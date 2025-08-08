İhracat İklimi Endeksi Temmuz'da Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İhracat İklimi Endeksi Temmuz'da Yükseldi

08.08.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSO İhracat İklimi Endeksi, Temmuz'da 51,3 ile dış talepte ılımlı iyileşme gösterdi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi temmuzda 51,3'e yükselerek dış talep koşullarında ılımlı bir iyileşmeye işaret etti. Söz konusu iyileşme mart ayından bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti. Temmuz verisiyle birlikte ihracat ikliminde güçlenme eğilimi 19'uncu aya ulaştı.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Temmuz 2025 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Haziranda 51 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 51,3'e yükselerek dış talep koşullarında ılımlı bir iyileşmeye işaret etti. Söz konusu iyileşme mart ayından bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti. Temmuz verisiyle birlikte ihracat ikliminde güçlenme eğilimi 19'uncu aya ulaştı.

ABD'de büyüme bu yılın en yüksek hızında, Avrupa'da üretim artışları izlendi

Ekonomik aktivitenin temmuz ayındaki güçlü genişlemeyle bir önceki aya göre ivme kazandığı ABD'de, büyüme 2025'in şimdiye kadarki en yüksek hızında gerçekleşti. ABD, Türkiye'nin imalat sanayi sektörünün en büyük ikinci ihracat pazarı konumunda yer alıyor. ABD'deki bu belirgin üretim artışının yanı sıra Orta Doğu pazarı da talepteki iyileşmenin önemli kaynaklarından biri oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol dışı ekonomik aktivite temmuz ayında da güçlü artış gösterdi, ancak söz konusu artış haziran ayına göre hafif yavaş seyretti. Aynı eğilimin Suudi Arabistan ve Kuveyt için de geçerli olduğu görüldü. Avrupa'nın birçok önemli ihracat pazarında da üretim artışları izlendi. İspanya'da güçlü genişleme kaydedilirken, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Hollanda'da nispeten ılımlı büyümeler gerçekleşti. Buna karşılık, Türkiye'nin imalat sanayi ihracatından toplam yüzde 7'lik pay alan Fransa ve Romanya'da ise üretim daralmaya devam etti.

Rusya'da düşüş sürdü, en güçlü ekonomik büyüme yine Hindistan'da

Temmuzda Rusya'da üretim üst üste ikinci ay düşüş gösterdi. Söz konusu düşüş hız kazanarak Ekim 2022'den bu yana en yüksek oranda ölçüldü. Anket kapsamında takip edilen tüm ekonomiler içerisinde en güçlü ekonomik büyüme yine Hindistan'da gerçekleşti. Bu ülkede büyüme haziran ayına göre hız kazandı ve son 15 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Temmuz ayında üretimdeki en keskin düşüş, Ağustos 2023'ten bu yana en belirgin daralmanın yaşandığı Tayvan'da görüldü. Polonya ve Kenya'da da ekonomik aktivite belirgin düşüş sergiledi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: "Temmuz ayında Türk imalatçıların en önemli on ihracat pazarının büyük bölümünde talep koşulları iyileşme sergiledi. Büyümenin 2025'in başından bu yana en yüksek hızda kaydedildiği ABD'de yaşanan belirgin genişleme, firmalar için özellikle memnuniyet verici oldu. Belirsizliklerin yoğunlaştığı bir küresel ticaret ortamında, Türk ihracatçılarının en önemli dış talep kaynaklarını oluşturan ülkelerin ekonomik aktivite açısından genel olarak iyileşme göstermesi pozitif bir sinyal." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Sanayi Odası, istanbul, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracat İklimi Endeksi Temmuz'da Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı 999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
ABD’de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı Terfi bile teklif edilmiş ABD'de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı! Terfi bile teklif edilmiş
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık gaz ihracatı anlaşması İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık gaz ihracatı anlaşması
Üzerine dolap devrilen kız çocuğu hayatını kaybetti Üzerine dolap devrilen kız çocuğu hayatını kaybetti
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Emre Altuğ yıllar sonra pişmanlığını açıkladı Emre Altuğ yıllar sonra pişmanlığını açıkladı

12:40
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
11:48
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
31 Tem
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
16:55
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye’de Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
16:49
Daha lig başlamadan şampiyonluk oranları açıklandı İşte favori
Daha lig başlamadan şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori
16:32
Sosyal medyada insanları tehdit eden şahıs tutuklandı
Sosyal medyada insanları tehdit eden şahıs tutuklandı
16:30
Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
16:28
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
16:28
Karabük’te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
16:28
Osimhen, Morata ve Icardi yok Galatasaray’ın kamp kadrosunda flaş eksikler
Osimhen, Morata ve Icardi yok! Galatasaray'ın kamp kadrosunda flaş eksikler
16:28
Bakan Fidan, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi
Bakan Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi
16:21
Market zammının arkasındaki sessiz tehlike: İklim krizi soframızı tehdit ediyor
Market zammının arkasındaki sessiz tehlike: İklim krizi soframızı tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 13:26:18. #7.12#
SON DAKİKA: İhracat İklimi Endeksi Temmuz'da Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.