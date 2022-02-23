İhracatın şampiyonları ödüllerini aldı - Son Dakika

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 25,3 yukarı taşıyarak 896,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, konteyner ve navlun krizi, ham madde teminindeki sıkıntılara rağmen yaptıkları özverili çalışmalarla bu başarılı çalışmaya imza atan ihracatçı firmalar, AKAMİB'in Adana'da düzenlediği etkinlikte ödüllerini aldı.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve çok sayıda ihracatçı birlik başkanı ve sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte sektöründe en fazla ihracata imza atan 35 firmaya ödülleri takdim edildi.

"Hedefimiz ucuza üretmek değil"

AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, "Tüm yaşananlara karşın firmalarımız üretmekten ve ihracat yapmaktan vazgeçmedi ve hem bölgemiz hem de ülkemiz ekonomisi için önemli başarılara imza attılar. Her bir ihracatçımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Pandemi nedeniyle tüm dünyada uygulanan aşırı genişlemeci para politikalarının sonucunda küresel ölçekte yaşanan enflasyon nedeniyle üretim maliyetlerinin arttığına dikkat çeken Başkan Kılıçer, "Sanayi kapasite kullanımının yüzde 80'e dayandığı ve yatırım ihtiyacının yüksek olduğu bu dönemde yüzde 40'lara varan ticari kredi faizi seviyeleri, sürdürülebilir üretim ve yatırım hedefleriyle maalesef örtüşmemekte" diye konuştu.

Dünya pazarlarında rekabetin hızla arttığını belirten Başkan Kılıçer, "Bizim hedefimiz düşük maliyetle daha fazla ürün üretmek değil, zaten rakip ülkelerle ucuz ürünlerle rekabete girmek bizim amaçladığımız ekonomik modelle örtüşmemekte. Biz, Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma ile katma değeri yüksek ürünler ihraç etmek ve girdiğimiz pazarlarda kalıcı olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanlığı ve TİM'in destekleriyle gerçekleştirdikleri UR-GE çalışmalarıyla bölgedeki KOBİ'leri ihracatçı yapmak veya ihracattaki katma değerleri artırmak için çalışmalara devam edeceklerinin altını çizen Başkan Kılıçer, "Dünyada mobilya pazarı hızla büyüyor. Özellikle yılda ortalama 60 milyar dolarlık ithalat potansiyeli olan ABD pazarı bizi bekliyor. Buradan alacağımız yüzde 10'luk pay, hem sektörümüze, hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlar. Üstelik Çin'den kaynaklı lojistik sıkıntılar devam edeceği için Türkiye'nin hızlı tedarik ve nakliye avantajı ön planda olmaya devam edecek." İfadelerini kullandı.

Başkan Kılıçer, 22 Mart'ta Kayseri'deki düzenleyecekleri törende de 2021 yılında AKAMİB'in ihracatına Kayseri'den en güçlü desteği veren firmaları ödüllendireceklerini duyurdu.

"Tonla satıp gramla almayalım"

Etkinlikte düzenlenen panelde konuşan AKAMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Aymen ise "Ülkemiz konumu, arazi yapısı ve iklimi itibariyle familya, cins ve tür sayısı bakımından zengin bir bitki örtüsüne sahip ve bunu doğru kullanabilirsek petrolden bile daha kıymetli. Yerli sanayi ve katma değeri yüksek, teknolojik üretim olmazsa olmazımız ama Türkiye'nin ayrıca bir tarım ülkesi olduğunu unutmamamız gerekli. Çiftçilerimizin yaş ortalaması çok yüksek, yerlerine gelenler de annesinden, babasından gördüğü yöntemlerle çalışıyor. Her sektörde olduğu gibi tarımda da teknoloji gelişiyor, yenilikleri takip etmemiz, daha verimli teknikleri uygulamamız gerekli" dedi.

AKAMİB bünyesindeki orman ürünleri sektörünün ihracatının pandemide sürekli arttığının altını çizen Aymen, şunları söyledi:

"Türkiye binlerce endemik bitkiye ev sahipliği yapıyor. Sadece üretimde dünya ikincisi olduğumuz keçiboynuzundan örnek vermem gerekirse, geçtiğimiz yıl haziran ayında Çin'e yaptığımız ihracatımız yüzde bin 748 oranında artarak 1,9 milyon dolar oldu. Verinin detaylarına baktığımızda, keçiboynuzu mamulleri ihracatımızın yüzde bin 572 oranında artarak 1,7 milyona dolara ulaştığını görüyoruz. Bu mamullerden üretilen kozmetik ürünlerinin değeri milyar dolarlara ulaşıyor. Üstelik ihracattaki kg fiyatımız 1,5 dolar civarındayken Çin'e yaptığımız orman tali ürünleri ihracatımızın kilogram fiyatı 30 doları aşmış durumda. Bu oran Türkiye ortalamasının neredeyse 30 katı. Kozmetikten ilaç sanayine kadar birçok alanda kullanılan bu ürünler, milyarlarca dolarlık pazara sahip. İhracatımızın artışına seviniyoruz. Ancak ham haliyle sattığımız bu ürünleri ülkemizde işleyebilsek, gram fiyatı yüzlerce dolara ulaşabilecek. Katma değeri bu kadar yüksek olan sektörde yatırımlar teşvik edilmeli. Elimizdekinin kıymetini bilelim, tonla satıp gramla almayalım"

Genç nüfusun çok kıymetli olduğunu da vurgulayan Bülent Aymen, "Üniversitede okuyan öğrenci sayımızın AB ortalamasının üzerinde olmasına rağmen bir yandan genç işsizlerimizin sayısı artıyor, bir yandan da sanayici kalifiye eleman bulamamaktan şikayetçi. Sanayi ile üniversite iş birliklerinin artırılması ve ihtiyaca yönelik programların, bölümlerin müfredata eklenmesi, meslek liselerinin cazip hale getirilmesi gerekli." şeklinde konuştu.

"Yüksek montanlı işleri kaçırmamak için ölçeği büyütmeliyiz"

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve TİM Başkanı İsmail Gülle de konuşmalarında ihracat şampiyonları listesine girmeyi başaran AKAMİB üyesi ihracatçıları tebrik etti. Türkiye'nin 2021 yılında ihracatta bir rekora imza attığını ve yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolar değere ulaşıldığını kaydeden Turagay, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün bu dönemde yüzde 25,7 artışla 7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye'nin mobilyada net ihracatçı olduğunu vurgulayan Turagay, bu sektörde hedef pazarlar arasında bulunan ABD'de 60 milyar dolarlık mobilya ithalat hacmi bulunduğunu, 260 milyon dolarlık ihracat rakamını çok daha yukarılara çıkarmak ve yüksek montanlı işleri kaçırmamak için ölçeği büyütmek gerektiğini dile getirdi.

"Büyük işleri yapmak için birleşmeliyiz"

TİM Başkanı İsmail Gülle de 2022 yılında 250 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşma yolunda mobilya sektöründen çok şey beklediklerini söyledi. Başkan Gülle, "Mobilya sektörümüz de geçen yıl bazında yüzde 23'lük bir artışla 7 milyar dolarlık bir ihracata ulaştı. Tabii ki dünyadaki genel rakamlara baktığımızda daha fazlasını yapmamız gerektiğine hepimiz hemfikiriz. Mobilya sektörü olarak bizim en büyük sorunumuz ölçek sorunudur. Ülkemizde mobilya sektöründe, özellikle ABD menşeli Çin'den kaçan siparişlerin ülkemize getirilmesinde maalesef başarılı olamadık. Müşteriler, büyük rakamlı işleri yaptıracak yer bulmamaktan şikayet etti. Büyük işleri yapmak için birleşmeliyiz, birlikte hareket etmeliyiz. Az olsun benim olsun mantığının ihracat için geçerli olmadığını, artık büyük işleri ve projeleri gerçekleştirmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız. İşimizi büyütmeliyiz, mallarımızı ucuza satmamalıyız" dedi.

En fazla ihracat gerçekleştiren 35 firma ödül aldı

AKAMİB bünyesinde bulunan firmalar ödüllerini Adana Valisi Süleyman Elban, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle, AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, AKAMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Aymen, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, AKAMİB Başkan Yardımcısı Tarık Ciğer ve AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali ERKAN'ın elinden aldı.

AKAMİB 2021 Yılı İhracat Şampiyonları Listesi'nde şu firmalar yer aldı: İstanbul'dan Kastamonu Entegre; Adana'dan Gizir Ahşap, Halk Hijyenik Ürünleri, Oyka Kağıt Ambalaj, Adawall Duvar Kağıtları, Beta Gıda, İrfan Akdemir, Adasan, Regrace Mobilya, Tülin Buga, Gökhan Zerengil; Mersin'den İncom, Ova Oluklu Mukavva, Meysüt Gıda, Bakkalım, KY Mobilya, Hiss Kamış, KH Company Kağıt Ürünleri, İntertim Orman Ürünleri, PMS Tıp Teknolojileri, Armada Duvat Kağıtları; Hatay'dan Akra Global, Zeynep Sağlamoğlu Aksesuar, Mobicenter Mobilya, Modelin Mobilya, Bünyamin Alpaslan, Ergin Doğan Aksesuar Mobilya, Nidal Karadaş, Sultan Döşeme, Berva Mobilya, Engün Dış Ticaret; Karaman'dan Oğuzcanlar Makine, Şenpa ve Repall Geri Dönüşüm; Osmaniye'den Rota Oluklu Mukavva.

AKAMİB İhracat şampiyonları Ödül Töreni öncesinde Global Ekonomi ve Politik Durum Açısından Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörleri İhracatımızın Değerlendirilmesi Paneli gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Güzem Yılmaz'ın yaptığı panele, AKAMİB Başkan Yardımcısı Bülent Aymen, Ayvansaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ve Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent değerlendirmelerde bulundu. - ADANA