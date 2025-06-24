İİB İhracatı İlk 5 Ayda Yüzde 5,8 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İİB İhracatı İlk 5 Ayda Yüzde 5,8 Arttı

24.06.2025 12:20
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İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk 5 ayında 5,18 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin (İİB) ihracatı, yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 5 milyar 180 milyon dolara yükseldi.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliğiyle 5 ayda 190 ülkeye 5 milyar 180 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken ülke ihracatındaki payını yüzde 5,4'e çıkardı.

Bu dönemde değer bazında en yüksek ihracat 362 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gerçekleştirilirken, bu ülkeye en fazla "gemi, yat ve hizmetleri" ile "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri şeker ve şekerli mamuller alt sektörü ürünleri" satışları gerçekleştirildi.

ABD'yi Irak, Almanya, Birleşik Krallık ve Norveç izledi.

Irak ihracatında "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" ile "hayvansal mamuller", Almanya'da "fındık ve mamulleri" ile "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin çikolata ve kakao içeren ürünleri alt sektörü", Birleşik Krallık'ta "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" ile "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri şeker ve şekerli mamuller alt sektörü", Norveç'te ise "gemi, yat ve hizmetleri" öne çıktı.

Ülke grupları baz alındığında İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 5,8 artış ve 1 milyar 327 milyon dolarla AB ülkeleri oldu.

İİB mayısta ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 artışla 1 milyar 286 milyon dolarlık ihracat yaparken, bu ayda en fazla ihracatı ABD, Irak ve Norveç'e gerçekleştirdi.

En yüksek ihracat İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden

Yılın ilk 5 ayında İİB bünyesinde bulunan birliklerden en yüksek ihracatı 1 milyar 635 milyon dolarla İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yaptı. Onu 1 milyar 529 milyon dolarla İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 824 milyon dolarla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, 434 milyon dolarla İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 335 milyon dolarla İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 274 milyon dolarla İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 142 milyon dolarla İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği izledi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, "Farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın aktif üyesiyle İstanbul İhracatçı Birlikleri, mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 artış ile 1 milyar 286 milyon dolar tutarında ihracat yaparak başarılı bir performans sergiledi. İİB, diğer genel sekreterlikler arasında en yüksek ihracat artışı gerçekleştiren ikinci birlik oldu. Yılın ilk yarısını ihracat artışıyla kapatmayı öngörmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Birliklerin gerçekleştirdikleri etkinliklere ve fuar katılımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özkan, birlik olarak amaçlarının sektörlerin, ülkenin ve sanayicinin dünyada bıraktığı etkiyi ve ortaya koyduğu katma değeri artırmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, İhracat, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İİB İhracatı İlk 5 Ayda Yüzde 5,8 Arttı - Son Dakika

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