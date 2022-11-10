İkinci Dünya Savaşı'nda bile faaliyetini sürdüren 114 yıllık Japon şirket enflasyona yenildi - Son Dakika
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İkinci Dünya Savaşı'nda bile faaliyetini sürdüren 114 yıllık Japon şirket enflasyona yenildi

10.11.2022 11:35

İkinci Dünya Savaşı'ndaki bombardımanlar sırasında bile faaliyetlerini sürdüren Tokyo merkezli şekerleme firması Sakumaseika, Japonya'da son sekiz yılın zirvesine çıkan enflasyon nedeniyle 114 yıl sonra kepenk kapatıyor.

Japon Nikkei Asia'nın haberine göre 1908'de kurulan Tokyo merkezli şekerleme firması 'Sakumaseika' piyasadan çekiliyor.

HAM MADDE MALİYETLERİ BELLERİNİ BÜKTÜ

Üretici firma önce koronavirüs salgınının verdiği ekonomik zarardan, sonraki süreçte ham madde maliyeti artışlarından etkilendi.

1 MİLYON DOLAR ZARAR ETTİLER

Yükselen maliyetleri raf fiyatlarına yansıtmayan üretici geçen mali yılın yarısında 151 milyon yen (1,03 milyon dolar) zarar etti.

İkinci Dünya Savaşı'nda bile faaliyetini sürdürmüştü! 114 yıllık Japon şirket enflasyona yenik düştü

OCAK 2023'TE FAALİYETLERİNİ SONLANDIRACAK

Nesiller boyu ülke genelinde çok satan 'Sakuma's Drops' jelibonlarıyla tanınan Japon firma, Ocak 2023'te hizmetini sonlandıracak.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA BİLE AÇIKTILAR

Şekerleme ustası Sakuma Sojiro'nun 114 yıl önce kurduğu firmanın İkinci Dünya Savaşı bombardımanlarında dahi faaliyetini sürdürdüğü biliniyor.

YORUMLAR (1)
  • fatih mehmet Kaya: İşe bir türk alaydı nasıl fırsat yapacagını ögrenir beş kat büyürdü bizim kadar ticeret bilmiyorlar. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi İkinci Dünya Savaşı'nda bile faaliyetini sürdüren 114 yıllık Japon şirket enflasyona yenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İkinci Dünya Savaşı'nda bile faaliyetini sürdüren 114 yıllık Japon şirket enflasyona yenildi - Son Dakika
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