İkinci El Araç Fiyatları Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İkinci El Araç Fiyatları Düşüyor

Kasım'da ikinci el otomobil fiyatları enflasyondan arındırıldığında %1,8 düştü.

18.12.2024 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

arabam.com'un kasım ayına ilişkin ikinci el otomobil verilerine göre, ilan fiyatları enflasyondan arındırıldığında reel fiyatlarda yüzde 1,8 düşüş yaşandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre arabam.com, kasımın ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı analizi paylaştı. İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com aylık fiyat endeksine göre, ikinci el araç piyasasında enflasyondan arındırılmış fiyatlar düşmeye devam ediyor. Kasımda ilanların ortalama fiyatının yüzde 0,4 artarak 692 bin 624 lira olarak belirlenirken, enflasyondan arındırıldığında ekim ayına göre yüzde 1,8 bir düşüş yaşandı.

Kasımda arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda olarak kayıtlara geçerken, model bazında ise kasımda ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Astra, Corolla, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa oldu.

arabam.com'daki ilanlarda 500 bin lira altındaki araç ilanlarının azalmaya başladığı gözlemleniyor. Kasımda 500 bin liraya kadar olan araçların ilan oranı ekime göre yüzde 2,4 düşüş gösterirken, buna karşılık 1 milyon lira üzerindeki araç ilanları ise ekime kıyasla yüzde 2,4 artış gösterdi.

5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı kasımda yüzde 2,5 artarken, yaşlı araç ilanlarında azalma görüldü.

arabam.com'un verilerine göre, kasımda otomatik vitesli araçların ilan oranı, ekime kıyasla yüzde 3 artış gösterdi. Otomatik vitesli araçlara olan talep artarken, düz vitesli araçların ilan oranı ise yüzde 2 azaldı. Yarı otomatik araçların ilan oranı ise ekime göre yüzde 1 düşüş gösterdi.

Kasımda benzinli araçların ilan oranı, ekime kıyasla yüzde1,19 artarak yüzde 27,53'e yükseldi. Öte yandan, dizel araçların ilan oranı yüzde 48,99 kaydedildi ve bir önceki aya göre düşüş gösterdi. LPG'li araçların ilan oranı ise ekime göre yüzde 1,45'lik bir düşüşle kasım da yüzde 22,58'e geriledi. Elektrikli araçların ilan oranı yüzde 0,51 ve hibrit araçların oranı ise yüzde 0,39'da kaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com'un Trink sat! ve Oto Ekspertiz Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, eylül ve ekimde ivmelenen ikinci el otomobil pazarının kasımda nispeten biraz sakinleştiğini gördüklerini belirterek, "Yıl boyunca olduğu gibi kasımda da otomobil fiyatlarındaki artış yine enflasyonun gerisinde kaldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci El Araç Fiyatları Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
17:01 Mansur Yavaş’tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
01:14 Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi
01:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun
00:37 DEM Partili Doğan MHP’li Celal Adan’dan izin alarak TBMM’yi Kürtçe selamladı DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı
00:23 Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası
00:18 Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 19:33:53. #1.13#
SON DAKİKA: İkinci El Araç Fiyatları Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.