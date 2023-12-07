İkinci el araçlarda pazarlama ve satış kısıtlaması süresi uzatıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, "pazarlama ve satış kısıtlaması" ile "ilan kısıtlamasına" ilişkin düzenlemeler, 1 Ocak 2024'ten itibaren 6 ay süreyle yeniden uzatıldı.

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, otomotiv sektöründe geçen aylarda ortaya çıkan spekülatif fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda otomotiv piyasasında yaşanan fahiş fiyat artışlarının, stokçuluk faaliyetlerinin ve haksız ticari kazançların engellenmesi ile tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla söz konusu yönetmelikte değişiklikler yapılarak, "pazarlama ve satış kısıtlaması" ile "ilan kısıtlamasına" ilişkin düzenlemeler hayata geçirilmişti. Düzenlemelerin, otomotiv piyasasında arz ve talebin dengelenmesine ve tüketicilerin lehine olduğunun tespit edilmesi üzerine yeniden uzatılmasına karar verildi.

AYKIRILIK TEŞKİL EDEN SATIŞLARA NOTERLİKLERDE ENGEL

Öte yandan, "6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması"na aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların, noterlikler nezdinde engellenmesi uygulaması da sürecek. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenlerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz 3 ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin "6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine" aykırı satışları, noterlikler nezdinde engellenecek.

BAKANLIK DÜZENLEMEYİ DAHA DA UZATABİLİR

Ayrıca ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan "ilan yoluyla pazarlaması" da 1 Temmuz 2024'e kadar yapılamayacak. Düzenleme ile Bakanlığın bu tarihi 6 aya kadar uzatma yetkisi bulunuyor.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Bakanlık'tan konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle 'pazarlama ve satış kısıtlaması' ile 'ilan kısıtlamasına' ilişkin düzenlemelerin 6 ay süreyle daha 1.7.2024 tarihine kadar yeniden uzatılmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığı olarak 1.7.2024 tarihine kadar uzatılan 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasının da devam etmesine karar verilmiştir. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin '6 ay 6 bin km. düzenlemesine' aykırı satışları noterlikler nezdinde engellenecektir.

Gerçekleştirilen düzenlemeyle ayrıca, İkinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan "ilan yoluyla pazarlaması"1/7/2024 tarihine kadar yapılamayacaktır. Düzenlemeyle, Ticaret Bakanlığı'nın bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkisi bulunmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv piyasasında hem fiyat istikrarını sağlamak, hem de adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını tesis etmek amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte olup, gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."