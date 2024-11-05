İkinci El Araçta Usulsüzlük Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

İkinci El Araçta Usulsüzlük Uyarısı

Dr. Erhan Kanışlı, ikinci el araç satışlarındaki usulsüzlükleri ve tüketici haklarını açıkladı.

05.11.2024 12:47
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Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Erhan Kanışlı, ikinci el araç satışlarında hasar kaydı gizleme, kilometre sıfırlama ve üretim hatalarının bildirilmemesi gibi usulsüzlükler sebebiyle tüketicilerin mağdur edildiğini belirtti.

Yeditepe Üniversitesi'nin Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu'na (MASFED) dayandırdığı verilere göre, yılda ortalama 10 milyon aracın el değiştirdiği Türkiye'de yaklaşık 70 bin motorlu araç satıcısı faaliyet gösteriyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kanışlı, araç satışlarında karşılaşılan usulsüzlüklerin tüketicileri ve sektörü zor durumda bıraktığını aktardı.

Özellikle oto galeri ve bayilerde kilometre sayacının sıfırlanarak aracın az kullanılmış gibi gösterilmesinin yaygın bir uygulama olduğuna dikkati çeken Kanışlı, bu tür eylemlerin Ticaret Bakanlığı tarafından idari para cezası ve satış yetki belgesi iptali gibi ağır yaptırımlarla karşılanabileceğini kaydetti.

Kanışlı, tüketicilerin satın aldıkları araçlarda ortaya çıkan sorunlarla ilgili Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde haklarını arayabileceğini vurgulayarak, kusurlu araçlar için bedel iadesi, fiyat indirimi, kusursuz bir araçla değişim veya ücretsiz onarım talep edilebileceğini belirtti.

Kusurun hile ile gizlenmesi durumunda tüketicinin, kusurun fark edilmesinin ardından haklarını talep etme süresinin uzayabileceği bilgisini paylaşan Kanışlı, 104 bin lira altındaki uyuşmazlıklarda doğrudan Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulabileceğini, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise arabuluculuk sürecinin zorunlu olacağını belirtti.

Kanışlı, araç kusurunun, tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıl içinde ortaya çıkması halinde zaman aşımı süresinin uygulanacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ancak hasar kaydını silme veya kilometre sıfırlama gibi olaylarda, ayıbın hile ile gizlendiği söyleneceğinden bu zamanaşımı süresi uygulanmaz. Araçtaki üretim hatası veya tasarım hatasının tüketicinin vücut bütünlüğüne veya mallarına zarar vermesi ihtimalinde, tüketici, kendisine aracı satan kişiden tazminat talep edebileceği gibi, aynı zamandan araç üreticisinden ve varsa aracı ithal eden kişiden de gerek eşyalarına gelen zararlar gerekse bedensel zararları için Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu madde 6 gereği tazminat talep edebilir. Bu kurguda, zarar gören tüketicinin önüne çok sayıda tazminat yükümlüsü çıkar. Hepsine birden dava açılabileceği gibi, birine veya bir kısmına da dava açılabilir."

Kaynak: AA

Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

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