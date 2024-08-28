İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket - Son Dakika
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Ekonomi

İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket

İlk 3\'e bankalar damga vurdu! İşte 2023\'te en çok vergi ödeyen 100 şirket

2023 yılının vergi rekortmenleri açıklandı. Geçen yıl Türkiye'de en çok vergi ödeyen isim Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar yer aldı. En çok kurumlar vergisi ödeyen 100 şirket de açıklandı. Listenin ilk 8'ini bankalar oluşturdu. İlk sırada Ziraat Bankası bulunurken Garanti Bankası 2, Akbank ise 3. sırada yer aldı.

28.08.2024 11:13
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Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmenleri listesi açıklandı. Listenin ilk 3 sırası bir önceki yıla göre değişmedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ilk sırada yer alırken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLİĞİ

Gelir vergisi rekortmenleriyle beraber en çok kurumlar vergisi ödeyen 100 şirket de açıklandı. Listenin ilk 8'ini bankalar oluşturdu. İlk sırada Ziraat Bankası bulunurken Garanti Bankası 2, Akbank 3. sırada yer aldı. İlk 100'de yer alan 100 firmanın 34'ü isminin verilmesini istemedi.

İşte en çok vergi veren 100 firmanın sıralaması;

İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket
İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket
İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket
İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket
İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket
İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket

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Son Dakika Ekonomi İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket - Son Dakika
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